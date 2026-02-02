Auta nejen pojišťujeme, umíme je servisovat i prodávat, říká Pavel Wiesner z ČPP
V pojišťovnictví se pohybuje už čtvrtstoletí a v čele ČPP stojí více než tři roky. Řeč je o šéfovi České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Pavlu Wiesnerovi. Jak vidí vlnu změn, které pojištění aut potkalo v poslední době? Čím jsou specifičtí řidiči elektromobilů a co si Pavel Wiesner myslí o rozvoji autonomních vozidel? Nejen o tom jsme si s ním povídali v podcastu Za volantem.
„Budoucnost pojišťovnictví vidím v tom, že už to nebude čistě jen prodej pojištění nebo výplaty pojistných plnění. Pojištění má být skutečně službou. To znamená, že když se mi stane něco s autem, vím, že se o mě pojišťovna kompletně postará. To je i důvod, proč budujeme síť smluvních servisů," popisuje Pavel Wiesner směr, jakým se pojišťovna chce vydat.
„V celém procesu je také podstatná role asistenčních služeb. Zajímavostí je, že více než tři čtvrtiny asistenčních zásahů provádíme u poruch vozidel, nikoliv u dopravních nehod a v top pětce asistenčních zásahů figuruje i startování vozidla,“ uvádí Wiesner v podcastu. Prozrazuje ale mnohem víc!
Kdo je Pavel Wiesner
- V pojišťovnictví působí bezmála třicet let.
- Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, obor Pojišťovnictví.
- Od roku 1998 pracoval v Kooperativě, v roce 2001 přestoupil do ČPP.
- Od ledna 2023 je v ČPP předsedou představenstva.
Zdroj: Autorský článek