Prototypy Audi Q6 e-tron poprvé vyrazily na silnice. Odhalují první parametry

O vývoji nového čistě elektrického SUV Audi Q6 e-tron už se sice mluví delší dobu, automobilka však nyní udělala výrazný krok před jeho oficiálním představením. Uspořádala totiž první jízdy s maskovanými předprodukčními kusy, během kterých odhalila i některé zajímavé parametry. Na co se tedy můžeme těšit?

Audi Q6 e-tron by měla být čistě elektrickou alternativou k modelu Q5, což je dobře patrné i po designové stránce. Maska chladiče je sice uzavřená, drží se však zavedených tvarů a nechybí výrazný symbol čtyř kruhů. Po straně je lemována LED světlomety s moderní grafikou a dnes módním rozdělením do dvou segmentů.

Přední nárazník dostal sportovní tvarování, nechybí vystouplé lemy kol a zajímavé boční linie. Vzadu vidíme moderní LED svítilny, propojené osvětleným pruhem napříč pátými dveřmi. Zajímavá je barevná kombinace vozu, kdy je i zadní difuzor lakován v barvě karoserie.

Technickým základem Audi Q6 e-tron se stane nová platforma Premium Platform Electric, která vzniká ve spolupráci značek Audi a Porsche. Platforma pracuje s 800V architekturou a nabídne podporu nabíjení při výkonu až 270 kW. Nabíjení z 10 na 80 % by tak mělo trvat méně než 30 minut.

Nový model bude zřejmě dostupný v karoserii klasického SUV i SUV kupé. Především se ale dočkáme jak standardní verze Q6, tak i sportovní verze SQ6. V obou případech by ale základem měla být baterie s kapacitou 100 kWh, která bude napájet dvojici elektromotorů.

Základní model, který by podle kolegů z Moto1 mohl nést označení Q6 55 e-tron, by měl nabízet standardní výkon 375 koní, krátkodobě pak až 396 koní, díky čemuž by měl zvládnout akceleraci z 0 na 96 km/h v čase okolo 6 sekund. Dojezd by se pak podle WLTP mohl pohybovat až okolo 600 kilometrů na jedno nabití.

Výkonný model Audi SQ6 by podle kolegů z Carscoops mohl nabízet standardní výkon 483 koní, respektive až 510 koní v krátkodobém režimu boost. Čas potřebný ke zrychlení z 0 na 96 km/h by se pak mohl zkrátit na 4,5 sekundy.

Přesné parametry a kompletní detaily nového elektrického modelu se dozvíme nejspíš až během oficiální premiéry, která by měla proběhnout ještě letos.