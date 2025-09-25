Proudnicová tatrovka v moderní době? Takto by mohla vypadat
Kdyby měla vzniknout aerodynamická osobní tatra, v dnešní době retrofuturistického designu by klidně mohla být i takhle výrazná.
Kopřivnická automobilka Tatra už dlouho vyrábí jen nákladní vozidla, v meziválečné době však byla známá zejména osobními auty. Luxusní a dnes velmi dobře známý je model 87, který se vyráběl od roku 1937 až do roku 1950.
Pokus zachovat výrobu osobních aut modelem T700 v 90. letech minulého století nevyšel, co kdyby však Tatra chtěla naskočit na vlnu retrofuturismu a s elektrickou reinkarnací T87 se vrátit k osobákům? Jak by to mohlo vypadat, navrhl grafik Honza Lušovský.
Všechno je tu podřízeno co nejnižšímu aerodynamickému odporu, stejně jako to ve své době bylo u Tatry 87. To znamená nejen zakrytovaná zadní kola, ale i kapkovitě klesající záď či kamery místo zpětných zrcátek.
Takovéto auto by mohlo dojet vysoké stovky kilometrů na jedno nabití, třeba kdyby si půjčilo techniku Mercedesu-Benz. Ostatně, kdyby mělo vznikat ve spolupráci s jinou automobilkou, nic moc jiného by ani nepřicházelo v úvahu, vezmeme-li v potaz úroveň, na jaké byly meziválečné tatrovky.
Realita však je taková, že tato kreace – ani žádná jiná osobní tatrovka – do budoucna rozhodně nevznikne. Jestli je to škoda, jestli by se kopřivnická automobilka měla vrátit k výrobě osobních aut, nebo jestli je dobře, že se drží svých unikátních terénních náklaďáků, pojďme prodiskutovat v komentářích.
zdroj: Autorský text | zdroj foto: Honza Lušovský, RM Sotheby's