Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Proudnicová tatrovka v moderní době? Takto by mohla vypadat

Moderní Tatra 87
Tatra T87 (1948)
Tatra T87 (1948)
Tatra T87 (1948)
21 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (5)

Kdyby měla vzniknout aerodynamická osobní tatra, v dnešní době retrofuturistického designu by klidně mohla být i takhle výrazná.

Kopřivnická automobilka Tatra už dlouho vyrábí jen nákladní vozidla, v meziválečné době však byla známá zejména osobními auty. Luxusní a dnes velmi dobře známý je model 87, který se vyráběl od roku 1937 až do roku 1950.

Pokus zachovat výrobu osobních aut modelem T700 v 90. letech minulého století nevyšel, co kdyby však Tatra chtěla naskočit na vlnu retrofuturismu a s elektrickou reinkarnací T87 se vrátit k osobákům? Jak by to mohlo vypadat, navrhl grafik Honza Lušovský.

Všechno je tu podřízeno co nejnižšímu aerodynamickému odporu, stejně jako to ve své době bylo u Tatry 87. To znamená nejen zakrytovaná zadní kola, ale i kapkovitě klesající záď či kamery místo zpětných zrcátek.

Takovéto auto by mohlo dojet vysoké stovky kilometrů na jedno nabití, třeba kdyby si půjčilo techniku Mercedesu-Benz. Ostatně, kdyby mělo vznikat ve spolupráci s jinou automobilkou, nic moc jiného by ani nepřicházelo v úvahu, vezmeme-li v potaz úroveň, na jaké byly meziválečné tatrovky.

Realita však je taková, že tato kreace – ani žádná jiná osobní tatrovka – do budoucna rozhodně nevznikne. Jestli je to škoda, jestli by se kopřivnická automobilka měla vrátit k výrobě osobních aut, nebo jestli je dobře, že se drží svých unikátních terénních náklaďáků, pojďme prodiskutovat v komentářích.

zdroj: Autorský text | zdroj foto: Honza Lušovský, RM Sotheby's

Vstoupit do diskuze (5)

Doporučeno

Články z jiných titulů