První elektromobil Lamborghini? Údajně čtyřmístný crossover

Značce Lamborghini se v posledních měsících nadmíru daří. Od ledna do konce září 2022 registrovala automobilka 7430 vozidel. Jedná se o meziroční nárůst o osm procent, což je vzhledem k aktuální nelehké době skvělý progres.

To poslední, co by chtěli v Itálii udělat, je usnout na vavřínech. Automobilka tak již nyní usilovně pracuje na nových modelech. Jedním z nich bude historický první elektromobil značky, který má dorazit v roce 2028. Jak ale bude vypadat?

Ze 7430 registrovaných vozidel v letošním roce je hned 4834 z nich SUV Urus, což je 65 % celkového objemu značky. Není tedy divu, že chystaný elektromobil by měl mít vyšší světlou výšku a více než dvě sedačky uvnitř.

Generální ředitel automobilky Stephan Winkelmann se nechal slyšet, že tento model bude určený pro každodenní používání ve dvoudveřovém provedení se čtyřmi místy uvnitř. Svým způsobem tak může s nadsázkou automobilka se zuřícím býkem ve znaku touto karoserií lehce oživit model z dávné historie.

V minulosti tu totiž již jeden dvoudveřový model se čtyřmi místy uvnitř byl. Lamborghini Espada se vyráběla v rozmezí let 1968 až 1978, kdy se zhotovilo 1227 kusů. Tehdy se jednalo o jediné sportovní kupé svého druhu, které nabízelo plnohodnotná zadní sedadla.

U nového elektrického modelu můžeme očekávat, že využije koncernové platformy Scalable Systems Platform (SSP), která se nyní nachází ve fázi vývoje. Rouven Mohr, technický ředitel Lamborghini říká, že si první elektrický vůz zachová mimořádný design a výkon, který je standardem této značky: “Mluvíme tu o využití uhlíkových vláken (kvůli váze) nebo baterie jako konstrukční části. To je něco, co vám umožňuje mnohem větší svobodu z hlediska designu ve smyslu aerodynamiky.”

Lamborghini hodlá v příštích čtyřech letech investovat do elektrifikace více než 40 miliard korun. Pomyslným přechodným mostem k elektromobilitě budou plug-in hybridní verze Urusu, nástupce Aventadoru a Huracánu. Čtyřmístný elektrický crossover se dvěma dveřmi by poté toto trio doplnil jako čtvrtý nezávislý model.