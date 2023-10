Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Faceliftovaný Opel Corsa se představil zjara letošního roku s přední maskou, na kterou těžko nemít názor. Povedené tvary, které se ukázaly v roce 2019, totiž dostaly černou přední masku „Vizor“ z astry a mokky a zatímco těm dvěma modelům opravdu sluší – protože s ní už vznikly a ladí k ní zbytek auta – u corsy je výsledek tohoto roubování poněkud diskutabilní.

Kromě toho se na vzhledu auta moc nezměnilo, kousky zadních lamp na pátých dveřích pořád nesvítí, spoiler na boky auta pořád nenavazuje, C-sloupky mají pořád hezkou lakovanou ploutev, která vynikne na pozadí černé střechy. Verze GS, kterou jsme se mohli při mezinárodní prezentaci v Rüsselsheimu projet, přidává černá loga – obě jsou na černém pozadí a stejně jako na fotkách, ani naživo nejsou skoro vůbec vidět – a pár dalších detailů. A také odhaluje novou šedou barvu s názvem Grafik.

Světlomety LED Matrix – na rozdíl od větších opelů nabídnou pouze po sedmi segmentech na každé straně, ale pořád je to lepší než nic – mají novou grafiku, která je součástí „kříže“ linek na přídi připomínajících body kompasu. Přemýšlím, proč není logo v jejich průsečíku, nýbrž o chloupek níž, a všímám si, že tu zůstaly klasické přední mlhovky. Stejně jako všechno ostatní osvětlení vozu po modernizaci kromě zadní mlhovky jsou LEDkové.

Ergonomie zůstala výborná

Trochu nevyvážený design však napravuje interiér, který po vzhledové stránce zůstává prakticky beze změn, pomineme-li nový volič převodovky s motivem šípovitého ozubení Andrého Citroëna. To znamená vlastní panel ovládání klimatizace – v testovaném kousku ovšem jen jednozónové, třebaže kolečka na ovládání teploty jsou tu dvě – či natočení středové konzole směrem k řidiči.

Největší zlepšení v kabině je právě zde v podobě nového infotainmentu, shodného s větší astrou či třeba Peugeotem 308. Je mnohem intuitivnější a rychlejší a nabídne i nastavitelné „widgety“ na domovské obrazovce. Je sice trochu škoda, že u Opelu šetřili na fyzických tlačítkách a jsou tu jen dvě velká pro návrat domů a otevření nastavení vozu, ale pořád je to lepší než nic.

Opel Corsa-e

Volant a páčky pod ním zůstaly bez větších změn, spolu s panelem klimatizace to tak je poslední záchvěv konce éry Opelu pod koncernem General Motors. Ovládání je drobně odlišné od zbytku koncernu Stellantis, ale nikoliv složitější, ba právě naopak. Jen je třeba se naučit, co dělá které z hromady malých tlačítek na volantu.

Trochu zklamáním je jediný port USB-C pro přední sedačky, zrcadlení smartphonu je však bezdrátové a ve výbavě je také bezdrátová nabíječka, takže to spoustě lidí nebude vadit. Zadní místa mají k dispozici dva nabíjecí porty.

Co do prostornosti nemám výtek na předních sedačkách – ty mají drobně obměněné čalounění, jejichž prošívání ladí s bílou linkou na palubní desce, a za příplatek i jakous takous masáž beder – ovšem vzadu to je úplně jiný příběh. Se 184 cm výšky se hlavou pod stropnici vejdu tak tak, prostoru na nohy však je příliš málo, mám-li řidičovu sedačku nastavenu tak, jak bych v ní seděl sám.

Opel Corsa-e

Auto pro čtyři dospělé to tedy úplně není. To však člověk od auta téhle velikosti tak nějak očekává; konkurenti na tom nejsou o tolik líp.

Nová elektroverze oslní spotřebou

Modernizovaná corsa zůstala u konvenčních i elektrických pohonných ústrojí, nabídne tříválec PureTech s výkony od 75 do 136 koní; ten nejsilnější je hybridem na pomezí mild hybridu a full-hybridu. Zvládá vypnout spalovací motor za jízdy, ve městě jede až z 50 % na elektřinu a elektromotor dokáže vůz i pohánět – pomalu a po krátkou dobu.

Ty však nejsou předmětem této prezentace – bohužel, nutno dodat, neb hybrid je skutečnou novinkou v nabídce a mohl by být opravdu zajímavý. Dostává se nám do rukou nová verze corsy-e, tedy elektrického provedení. Opel jí říká „Long Range“ a namontoval novou baterii, která má 51 kWh kapacity – o jedinou kilowatthodinu více, než dosavadní (a stále prodávaná) standardní corsa-e.

Nová baterie je o 5 kg lehčí než ta dosavadní (váží 340 kg) a má menší počet větších článků – 102 oproti dosavadním 216, zorganizovaných do 17 modulů místo dosavadních 18. Obě baterie jsou samozřejmě lithium-iontové; jestli a jak se liší chemické složení, si automobilka nechala pro sebe. Záruka na baterii je osmiletá nebo na 160 tisíc kilometrů.

Dojezd zvětšený o zhruba 60 km na celkových 405 dle normy WLTP však netkví v té jedné kilowatthodině, nýbrž ve snížení spotřeby nového 156k synchronního elektromotoru oproti tomu staršímu, o 20 koní slabšímu. Stačí jen troška snahy a nejedete-li po dálnici, dá se jezdit za necelých 11 kWh/100 km. Včetně dálnice činil průměr na zhruba stodvacetikilometrové testovací trase 14,2 kWh/100 km, což je také vynikající číslo.

Opel Corsa-e

Navzdory papírovým 156 elektro-koním nicméně není modernizovaná corsa-e kdovíjakým rychlíkem. Je příjemně svižná, to ano, a z křižovatky samozřejmě vyrazíte vždy jako první, ale zapomeňte na nějakou divokost či prudkost. Stejně jako před modernizací je pořád normálním autem, normálním městským hatchbackem – jen jezdí na elektřinu místo benzínu.

Boduje podvozkem, který zvládá kombinovat pohodlí a dobré tlumení i poměrně velkých nerovností s důstojnou sebejistotou v zatáčkách a nijak přehnanými bočními náklony. Pochopitelně, pohyby karoserie jsou na terénních vlnách díky nízko loženému těžišti poměrně rychlé, což může být leckomu nepříjemné. V corse se totiž zároveň sedí relativně vysoko, přinejmenším na tuhle třídu aut.

Není špatná, ale nestojí málo

Modernizovaná corsa ve výsledku vůbec není mizerným autem – má opravdu dobrý podvozek a zejména spotřebou energie dokáže ohromit. Zůstává otázkou, jak bude nastavena česká cena; německý základ je 34.650 eur, tedy 854 tisíc korun, a česká cena – až ji místní zastoupení Opelu zveřejní s listopadovým otevřením objednávek – nejspíš nebude o moc nižší.

Koncernový sourozenec Peugeot e-208 stojí zhruba stejně, ovšem problém pro oba tyto vozy představuje podstatně výkonnější a prostornější Volkswagen ID.3, který začíná těsně pod milionem, i čínské MG 4, které je také větší a navíc ho pořídíte za méně než 800 tisíc. Kdyby se dalo očekávat, že Opel nabídne corsu-e za cenu do 750 tisíc, její šance by byly mnohem lepší. Takto se ale nezbývá než těšit na hybridy a konvenční varianty.