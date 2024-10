První jízda s novým Subaru Forester: Šestý schod do nebe

Do Evropy sice nový forester dorazil s ročním zpožděním od uvedení v Severní Americe, ale tomu se nelze divit. Za 27 let se ho prodalo pět milionů kusů, a z toho 2,2 milionu v USA. Za posledních deset let to bylo 1,6 milionu. Je neuvěřitelné, že tamní silnice stále brázdí jeden a půl milionu foresterů, což vypovídá o jeho oblíbenosti i bytelnosti. I nám v Evropě tento model přirostl k srdci pro svou praktičnost, komfortní jízdní vlastnosti a mimořádné schopnosti v terénu.

Přicházející šestá generace není až tak revoluční, protože technicky hodně vychází z předchozího, pátého provedení. Stojí také na modulární platformě SGP a s předchůdcem sdílí shodný rozvor náprav, světlou výšku nebo mild-hybridní dvoulitrový boxer. Vše je ale náležitě vylepšeno. Forester dostal moderní prvky, které známe i z ostatních novějších „subárek“, a také něco navíc.

Modernější přístup

Od předchozí generace rozeznáte novinku na první pohled díky přepracovanému exteriéru. Přední část se vyznačuje výraznou horizontální linií, která spojuje masku chladiče se světlomety v jednolitý celek, což automobil opticky rozšiřuje. Přestože je silueta pětidveřové karoserie stále velmi podobná, je nový forester lehce rozpoznatelný i z boku. Hlavní zásluhu na tom mají vystouplé lemy blatníků s výrazným prolisem a hranatějším oplastováním, rovná spodní linie oken, která je na obou koncích zvednutá, nově tvarovaná vnější zpětná zrcátka, nižší plné střešní nosiče i lišta v zadním sloupku s nápisem Symmetrical AWD. Vzadu si všímáme propojených skupinových svítilen a nápisu Forester vyraženého do víka kufru. Různá křidélka, výstupky a lišty přitom zlepšují obtékání vzduchu a aerodynamiku. Proměnila se také kabina, která převzala architekturu z crosstreku. Palubní desce tak dominuje svisle orientovaný 11,6“ dotykový displej infotainmentu s velkými ikonami. Potěšilo nás zachování jednoduchých analogových budíků s mechanickými ručičkami a maximálně jsme spokojeni s prostorností kabiny, která zůstala na stejné úrovni.

S řadou vylepšení

Konstruktéři zapracovali na platformě. Díky častějšímu využití lepených spojů (ze zhruba 8 metrů na 27) a výztuh z pevnostní oceli je její torzní tuhost lepší o deset procent. Navíc se změnilo i dvoupastorkové hřebenové řízení s elektrickým posilovačem. Už tak výborné jízdní vlastnosti forester posouvá na vyšší úroveň. Když na polygonu přesedáme z předchozího modelu do nového, cítíme lepší stabilitu v zatáčkách, rychlejší odezvu řízení při slalomu i vyšší komfort na úseku s dlažbou. Také hluk uvnitř je menší, protože mezi střechou a stropnicí je nová zvuková izolace. A stejně jako crosstrek dostal i forester zcela nová sedadla s výraznějším bočním vedením. Jejich specialitami je také uchycení ližin přímo na podlahu nebo podpora pánve. Tělo by mělo být v sedadlech lépe zafixované a kývání hlavy ze strany na stranu by mělo být o 44 % menší.

Úpravami prošel i dvoulitrový e-boxer a bezstupňová převodovka s integrovaným elektromotorem o výkonu 12,3 kW. Změnily se blok a hlava válců, pístní kroužky, EGR ventil a další drobnosti zlepšující efektivitu a snižující vibrace. Řídicí elektronika je nyní nastavena tak, aby lépe využívala elektřinu z 0,6 kWh baterie – lépe se využívá její kapacita. Bohužel výkon plochého čtyřválce klesl z původních 110 na 100 kW a točivý moment ze 194 na 182 Nm. Na dynamice to až tak znát není a pozitivní také je, že forester dál utáhne 1870 kg těžký přívěs.

Porovnání rozměrů Forester VI. Forester V. Rozdíl Délka (mm) 4670 4640 30 Šířka (mm) 1830 1815 15 Výška (mm) 1730 1730 0 Rozvor (mm) 2670 2670 0 Světlá výška (mm) 220 220 0 Objem kufru (l) 508/1731 509/1779 -1/-48

Bezpečně v terénu

Zapomenout nesmíme ani na zdokonalený stálý pohon všech kol X-Mode, u nějž se změnila distribuce síly mezi přední a zadní nápravu z 50:50 na 60:40. Více se v terénu zapojuje elektromotor a na lesních cestách, v pískových dunách i na krkolomných sjezdech nám forester ukazuje, že zvládá neuvěřitelné věci. Všechny systémy nyní spolupracují jemněji bez sebemenšího cuknutí, takže stačí sešlápnout plyn na správnou úroveň, a subaru se vyhrabe z každé svízelné situace – i na silničních pláštích. Při sledování okolí a odhalování překážek pomáhá i čtveřice kamer kolem celého vozu, umožňují i pohled z ptačí perspektivy.

Modernizací prošel také bezpečnostní systém EyeSight. Ten má jako u crosstreku nyní tři kamery a pět nových funkcí. Například předkolizní brzdění, když přijíždí vozidlo z boku a zaznamená i chodce na přechodu, nebo inteligentní omezovač rychlosti, který reaguje na dopravní značky. Novinkou i v rámci značky je nouzové zastavení, pokud řidič není schopen ovládat vozidlo například kvůli náhlé zdravotní indispozici. I to jsme si vyzkoušeli. V zatáčce dáváme ruce z volantu a forester se drží v pruzích. Po chvilce nás upozorní pípáním a oranžovými diodami, že máme převzít kontrolu nad vozem. Potom se zvukové varování zintenzivní a kontrolka bliká červeně. Následně s námi cukne přibrzděním a nakonec sám zastaví – ne v zatáčce, ale až na rovině, kde stojící vůz bude lépe vidět.

Cena ještě nebyla stanovena, ale Subaru Forester se o svou budoucnost bát nemusí. Je totiž ještě propracovanější než dříve.

Plusy

Vynikající podvozek

Schopnosti v terénu

Prostorná kabina

Přesné řízení

Bohatá bezpečnostní výbava

Vstupy USB-A i USB-C

Minusy

Slabý motor

Vyšší spotřeba