TEST Subaru Forester 2.0 e-Boxer – Kliďas pro staromilce

Životní cyklus aktuální páté generace Subaru Forester se v Evropě blíží ke konci. V Česku se prodává už necelých pět let a zanedlouho jej nahradí nový pokračovatel, který se během loňského podzimu oficiálně představil na autosalonu v Los Angeles. Forester přitom v posledních letech neprošel žádnými zásadními změnami a posledního výrazného faceliftu se dočkal už v roce 2022.

Charakteristickou novinkou poslední modernizace současného foresteru se tehdy stala nová výrazně přepracovaná příď s agresivnější tváří. Tu vyvolávají hlavně nové BiLED světlomety s vysokým světelným výkonem a natáčením směru svícení do zatáček v základní výbavě. Pro Subaru, jež se v posledních letech soustředí zejména na bezpečnost, je to další krok k tomu, aby do roku 2030 vymýtilo světelné nehody ve svých modelech.

TEST Subaru Forester 2.0ie-S Comfort – Podvozkový král Stanislav Švarc Testy

Japonská automobilka s nejnovější evolucí svého prostředního SUV současně uvedla i vylepšenou čtvrtou generaci systému EyeSight. Ten s dvojicí kamer za čelním sklem má dvojnásobné zorné pole a podporuje jedenáct bezpečnostních funkcí, z nichž tři jsou nové – automatické nouzové řízení, adaptivní tempomat s centrováním v jízdním pruhu a prevence vybočení.

Od tohoto faceliftu se však forester nedočkal žádných novinek a v Česku se stále prodává zatím nejnovější modelový rok 2023. Ten zaujal hlavně novou exkluzivnější specifikací Black Edition, zakládající na vrcholné výbavě Executive a pyšnící se specifickými černě lakovanými doplňky. A letos se nám forester znovu dostal do rukou v nejvyšší výbavě, avšak v obyčejnější specifikaci s červenou metalízou a hnědým interiérem.

Subaru Forester 2.0 e-Boxer | auto.cz/David Rajdl

Ideál pro staromilce

Subaru Forester ctí heslo japonských inženýrů – nezáleží na tom jak to vypadá, ale musí to fungovat. Tak bych z dnešního pohledu jednou větou zhodnotil interiér vozu. Ten totiž během dlouhých let aktuální generace neprošel žádnými vylepšeními a stále zakládá na architektuře s klasickým analogovým přístrojovým štítem s malým displejem palubního počítače, digitální kapličkou a už docela zastaralým dotykovým infotainmentem.

Vedle nejnovějších dnešních aut však právě tohle může být to, co osloví potenciální zákazníky. Nikde na vás nesvítí obrovské displeje, nemusíte být „ajťák“, abyste se zorientovali v dotykovém ovládání na centrální obrazovce infotainmentu. A ani si nemusíte spojovat auto s aplikací v mobilním telefonu, aby bylo uživatelsky snesitelné a pamatovalo si vaše nastavení. Subaru na to vyzrálo nenápadnou kamerou systému monitorování řidiče, která vás pozná už při nastupování do vozu a vše nastaví tak, jak to chcete mít. Stačí mít uživatelský profil.

TEST Subaru Forester e-Boxer Black Edition – Z toho podvozku vám spadne brada! Ondřej Mára Testy

Tohle SUV se prostě musí líbit všem staromilcům, protože tohle je snad největší výstřelek, jaký v něm najdete. Když tedy na chvíli opomenu systém EyeSight, jež si ale žije svým životem a nijak vás neobtěžuje až na výjimky, kdy se občas leká pevných překážek okolo silnice, jako jsou betonové překážky chránící chodce, jež si plete s protijedoucími auty. Naštěstí se to stává jen ve vzácných případech.

Ve foresteru směr jízdy volíte poctivou pákou, klimatizace má ovládací tlačítka i kolečka a relativně malou nabídkou v menu infotainmentu můžete procházet stiskem velkých tlačítek pod displejem. Nikde v něm nenajdete žádnou záludnost nebo tlačítko, u něhož byste museli dlouze přemýšlet, co znamená a co dělá. Pokud si zrovna teď chcete postesknout, že na dnešním trhu už neexistují „auta jako dřív“, ještě počkejte – forester stále je jedním z nich.

Subaru Forester 2.0 e-Boxer | auto.cz/David Rajdl

Praktičnost

Subaru Forester je prostorným SUV, u něhož starší architektura interiéru přispívá k celkové příjemné ergonomii. Díky vyšší výšce a velkému úhlu otevírání dveří se do foresteru pohodlně nastupuje, s velkým prosklením je z něj výborný výhled, a dokonce i na zadní sedadla se bez problémů posadí osoby s vysokým vzrůstem.

Zavazadlový prostor pak disponuje solidním základním objemem 509 litrů, jež sklopením zadních opěradel můžete zvětšit až na 1779 litrů a dosáhnout ložné plochy až 1,98 metru čtverečních. Bohužel však forester nedisponuje žádnou rezervou, protože prostor pod podlahou kufru využívá elektrifikované pohonné ústrojí. Subaru navíc rezervní kolo nenabízí ani v originálním příslušenství.