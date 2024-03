První jízda s novým Suzuki Swift: Legendární prcek se vším všudy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Historie swiftu sahá do roku 1983 a od té doby se podíval již na 169 trhů světa. Právě nastupující generace je v pořadí šestá. Designově navazuje na koncept té třetí z roku 2004, která zavedla charakteristickou rovnou střechu, strmé sloupky kolem čelního okna a vertikálně orientované přední světlomety. Novinka v tomto tedy pokračuje, svébytnost ji nicméně dodává více vystrčená maska a čirá zadní světla. Ta jsou nyní kompaktnější a méně zasahují do boků než u předchůdce. Co bohužel upoutává pozornost, je výrazná spára mezi kapotou a předním nárazníkem.

Stále kompaktní

Rozměrově se novinka protáhla lehce do délky o 15 mm (3860 mm). Ostatní vnější rozměry a rozvor (2450 mm) zůstaly na milimetr stejné. Základní koncepce podvozku se rovněž nemění. Vpředu jsou vzpěry typu McPherson, vzadu vlečená ramena, a to i pro verzi se čtyřkolkou. V jejím případě se o přenášení točivého momentu vzad stará viskózní spojka, jde tedy o osvědčené, čistě mechanické řešení.

Video se připravuje ...

Rozdíly na podvozku přesto jsou, vpředu jsou zesílené příčné stabilizátory a nové tlumiče. Obě tato řešení mají přispět k lepší stabilitě a přesnější i rychlejší odezvě v řízení.

O válec méně

Největší novinkou je bezpochyby příchod nového benzinového tříválce o objemu 1,2 litru. Dosud úřadovala pod kapotou také výhradně dvanáctistovka, avšak šlo o čtyřválec. Nová jednotka s kódovým označením Z12E má vyšší kompresní poměr 13,9:1 (dříve 13,0:1) a výrazně dlouhozdvihovou konstrukci. Proti předchůdci se tak chlubí vyšším točivým momentem: 112 vs. 107 Nm. Jeho maximum je však posunuto výrazně výše: 4500 vs. 2800 min-1. Výkon zůstává shodných 61 kW a trvá i spojení s malým elektromotorem ve formě startér-generátoru o výkonu 2,3 kW. Zlepšila se spotřeba, dříve byla v kombinovaném režimu minimálně 4,7 l/100 km, dnes 4,4 l/100 km. Stojí za tím velmi dobrá tepelná účinnost 40 %, optimalizovaný spalovací prostor, upravené časování sacích ventilů či elektrická vodní pumpa. Vliv mělo i celkové snížení hmotnosti. Ostatně základní model nyní váží od 919 kg (dosud od 940 kg). Motor po nastartování dobře tají svůj tříválcový původ, vibrace se nepřenášejí a při jízdě je rykot slyšet pouze pod zátěží v nízkých otáčkách. Atmosférické plnění znamená, že pro výkon si musíte dojít do vyšších otáček, zátah je však plynulý i pod hranicí 2000 min-1. V rámci prvních jízd jsme vyzkoušeli základní provedení s nově vyladěným pětistupňovým manuálem, který řadí velmi přesně a hladce. Silnější motor v nabídce není, nicméně atmosférický motor s nepřímým vstřikem je něco, po čem řada příležitostných motoristů volá. Swift jim navíc nabízí i kombinaci s CVT či zmiňovaný pohon všech kol (výhradně s manuálem).

Kompaktnost jako klad

Potěšily nás i tradičně motokárové jízdní vlastnosti, které nový swift posouvá ještě o kousek dál než předchůdce. V zatáčkách se málo naklání, řízení by sice mohlo být strmější (má tři otáčky mezi rejdy), ale je přesné a i díky nízké hmotnosti vůz na povely reaguje okamžitě. Odpružení je tužší, avšak ostrých rázů jsme se nedočkali, na důkladnější prověření si nicméně musíme počkat až do českých podmínek.

Stále kompaktní rozměry a krátký rozvor, se nutně musely odrazit na skromnějším prostoru vzadu, který odpovídá dosavadní generaci, přesto i řidič s výškou 1,9 metru si „za sebe“ sedne. Kufr nabízí skromnějších 265 litrů. Těžko to však swiftu vytýkat, neboť zatímco konkurenti pokořují metu 4,1 metru, suzuki drží filozofii malých aut a je o 30 cm kratší.

Video se připravuje ...

Moderní tradice

Nově navrženou palubní desku tvoří sice výhradně tvrdé plasty, díky prostorové struktuře ale nevypadají lacině a celek oživují i kontrastní dekorační pásy. Středová obrazovka narostla z dřívější sedmi na devět palců. Zároveň je také možné bezdrátově spárovat telefon pomocí Apple CarPlay či Android Auto. Líbí se nám tradiční ovládání důležitých funkcí klasickými tlačítky. Ke koloritu značky patří i poněkud papírový zvuk zavírání dveří a celkově menší pocit bytelnosti, což logicky souvisí se zmiňovanou nízkou hmotností. Schopnost shodit kilogramy je však působivá i z toho pohledu, že ani ve swiftu samozřejmě nechybějí homologačně povinné asistenční systémy v čele s hlídáním jízdního pruhu a čtením značek (vypíná se bohužel velmi komplikovaně). Kromě toho nechybí možnost mít adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu či varování před projíždějícími auty při couvání. Suzuki Swift je důkazem, že i v dnešní době lze na trh uvést příjemně konzervativní malé auto. České ceny prozatím oznámené nejsou, nicméně první auto by se u prodejců měla objevit již během června.

Plusy

Možnost pohonu všech kol i automatu

Konzervativní technika s předpokladem spolehlivosti

Hravé jízdní vlastnosti

Přesné řazení

Kultivovaný a úsporný motor

Klasické ovládací prvky

Moderní výbava

Minusy

Komplikovaná možnost vypnutí upozorňování na rychlostní limity

Pouze jediný motor v nabídce

Méně místa vzadu a menší kufr

Nevzhledná spára mezi kapotou a nárazníkem