První jízda v novém Audi Q3: Boží benzin i jemná nafta! Prohnali jsme ho ve Skotsku

Audi Q3
Audi Q3
Přední sedadla „pohltí“ i vysoké jedince. Q3 je sice kompakt, ale budete v něm chtít jet daleko.
Audi Q3
Jan Mička
Jan Mička
Q3 je pro automobilku Audi velice důležitý model. Třetí generace přichází sedm let po té druhé a v kompaktním segmentu představuje dosud nevídané prvky výbavy.

Více než 2 miliony – tolik kusů Audi Q3 se celosvětově prodalo od jeho uvedení na trh v roce 2011. První generace platila za bytelné, avšak nijak prostorné SUV. Dvojka si stran prostoru polepšila, ale úroveň některých materiálů prémii moc neodpovídala. Nejnovější, třetí generace však všechny tyto neduhy maže a navrch přidává řadu technických vychytávek.

Karoserie mezigeneračně zase o kousek narostla, rozvor náprav 2681 mm však zůstal prakticky beze změn a stejně jako u předchůdce zůstala v nabídce dvojice karoserií – klasické SUV a sportovněji střižený sportback. Nové úzké světlomety vozu propůjčují pohled seriálové Zmije z devadesátek, jsou to ale právě ony, co by nás mělo v první řadě zajímat.

Digitální světlomety Matrix LED si sem našly cestu z vozů vyšších tříd a v kompaktním segmentu jsou k vidění poprvé. V každém z modulů je 25 600 mikro LED, které dokážou doslova kouzla. V noci před vozidlem rozprostřou světelný koberec, umí vás upozornit na nechtěné vyjetí z jízdního pruhu či jiné vozidlo, kterému byste mohli například na dálnici vjet do cesty. A tradiční odstínění ostatních účastníků provozu zvládají s naprostou přesností. Digitální světlomety vás spolu s OLED zadními svítilnami vyjdou skoro na sto tisíc, ale je to investice do bezpečnosti.

Zase jako v pokojíčku

Velký posun k lepšímu je vidět uvnitř. Zatímco v minulém Audi Q3 bylo zejména na středovém tunelu hodně přeplastováno, dnes se dotýkáte jemného mikrovlákna a pocit za volantem je o řád lepší. Pracoviště řidiče tvoří dvojice opticky propojených displejů se špičkovou grafi kou a rychlými reakcemi, což se hodí, vezmeme-li v potaz přesunutí panelu klimatizace do virtuálního prostředí.

Fyzická tlačítka pro ovládání klíčových funkcí na středovém panelu zůstala, zato se však v Audi rozhodli nahradit páčky pro ovládání blinkrů a stěračů sdruženou jednotkou, která zahrnuje i ovládání převodovky – a to nikoliv otáčením jako u spousty nových vozů koncernu VW, ale intuitivně pohybem nahoru a dolů. Zdánlivě komplikovanému řešení jsem rychle přišel na chuť, a jedinou větší odlišnost tak představuje pouze ovládání stěračů malým kolečkem.

Po stránce vnitřního prostoru si nebylo nač stěžovat už u minulé generace Audi Q3, a přestože bude vůz pro řadu zákazníků spíše druhým do rodiny, klidně by mohl zastávat i roli jedničky. Praktičtější SUV není kompromisem ani na zadních sedadlech a vyhoví i cestujícím s výškou okolo 190 cm. Většina verzí navíc nabídne zavazadelník s objemem skoro 500 litrů, a to nehledě na to, zda jsou hnaná pouze přední, nebo všechna čtyři kola. Výjimkou je plug-in hybridní verze, jejíž kufr je omezen trakčním akumulátorem a základní objem padá pod 400 litrů.

Nové Audi Q3: Jízdní video • Zdroj: Audi

Jemný jako… turbodiesel?

Plug-in hybrid nás v rámci prvních jízd v okolí skotského Glasgow nadchnul asi nejméně. Pohon složený z jedna-pětky TFSI o výkonu 130 kW a 85kW elektromotoru se sice pyšní kombinovaným výkonem 200 kW, což je nejvíce z celé nabídky, hlavním tahákem je ale velká baterie, na kterou vůz ujede více než 100 km na jedno nabití. Hmotnost 1,9 tuny už přestává hrát do karet podvozku, který je nově osazen dvouventilovými adaptivními tlumiči.

Ty naopak skvěle pasují k nejsilnějšímu benzinovému dvoulitru TFSI o výkonu 195 kW, který z kompaktního SUV dělá slušný ostrý „hatchback“. Tato verze má vždy pohon všech kol quattro s mezinápravovou spojkou a v kombinaci s dynamickým řízením nabízí skvělé sportovní svezení s důrazem na absolutní přesnost v oblouku i na brzdách. Motor má také moc hezký zvuk, který posádku hezky vtáhne do děje. Na zhruba 60kilometrové testovací trase plné úzkých zatáček a horizontů, z nichž by se udělalo nevolno i silnějším povahám, jsem zaznamenal spotřebu 9,5 l/100 km, takže nic, za co by se Audi mělo stydět.

Pragmatickou volbou jistě bude mild-hybridní motor 1.5 TFSI s výkonem 110 kW, který je při běžné jízdě krásně tichý, kultivovaný a vezme si okolo šesti litrů benzinu. Jemnost se ale vytrácela při dynamické jízdě a na dálnici, kde se převodovka S tronic často nemohla rozhodnout, jaký kvalt nechá zařazený.

Za vzor plynulosti a jemnosti se trochu překvapivě nestydím vyhlásit stejně výkonný dvoulitr TDI, který v kabině prakticky není slyšet, a díky silnému spodnímu pásmu není potřeba tak často řadit. Spotřeby okolo 5 l/100 km dosáhnete bez snažení, reálná dynamika je přitom naprosto shodná s verzí 1.5 TFSI a cenový rozdíl není propastný.

Nové Audi Q3 dorazí na český trh v obou karosářských verzích v závěru letošního roku. Automobilka u něj má velká očekávání, proto primární výrobu v maďarském Győru rozšířila o doplňkovou montáž v německém Ingolstadtu. Není bez zajímavosti, že vozy z Maďarska míří až do Severní Ameriky.

Ze zveřejněných českých cen vyplývá velký důraz na plug-in hybridní verzi, zatímco silný turbobenzin bude spíše okrajovou záležitostí a řadě lidí už přijde výhodnější sáhnout po větším modelu Q5. Ještě silnější verzi modelu Q3 Audi v současné době neplánuje. 

Plusy

  • Mimořádně vyspělá technika
  • Velký vnitřní prostor
  • Přesné řízení a skvěle naladěný podvozek
  • Perfektní odhlučnění interiéru

Minusy

  • Nepřesvědčivý motor 1.5 TFSI a eHybrid
  • Dotyková tlačítka na volantu
  • Vyšší ceny
Audi Q3 SUV: Základní technická data
Motor, ventilový rozvod1.5 TFSI, DOHC2.0 TDI, DOHC2.0 TFSI, DOHC2.0 TFSI, DOHC1.5 TFSI ehybrid, DOHC
Pohonpřednípředníquattroquattropřední
Zdvihový objem (cm3)14981968198419841498
Systémový výkon (kW)    200
Systémový točivý moment (Nm)    400
Výkon (spal. motor) (kW/min-1)110/5000-6000110/3000-4200150/4500-6000195/5000-6500130/5500-6000
Točivý moment (spal. motor) (Nm/min-1)250/1500-3500360/1600-2750320/1500-4400400/1650- 4350250/1500-4000
Výkon (el. motor) (kW)    85
Točivý moment (el. motor) (Nm)    330
Převodovka7DSG (dvouspojková)7DSG (dvouspojková)7DSG (dvouspojková)7DSG (dvouspojková)6DSG (dvouspojková)
Délka x šířka x výška (mm)4531 x 1859 x 16014531 x 1859 x 16014531 x 1859 x 16014531 x 1859 x 16014531 x 1859 x 1601
Rozvor náprav (mm)26812681268126812681
Standardní pneumatiky235/60 R17235/60 R17235/60 R17235/60 R17215/65 R17
Provozní hmotnost (kg)16351700173517501900
Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)750/1800750/2000750/2000750/2100750/1400
Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l)488488488488375
Objem nádrže paliva (l)5555606045
Kapacita baterie (kWh)    25,7
Nejvyšší rychlost (km/h)209208229240215
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)9,19,27,15,76,8
Emise CO2 (kombinované) (g/km)137-151139-152176-192193-20539-49
Spotřeba paliva (kombinovaná) (l/100 km)6,0-6,65,3-5,87,8-8,48,5-9,01,7-2,2
Základní cena (Kč)1 078 9001 117 9001 263 9001 381 9001 233 900

Zdroj: Svět motorů | Foto a video: Audi

