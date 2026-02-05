První Morgan Supersport dorazil do Česka. Prohlédněte si ho v galerii
Do showroomu britské značky Morgan v Praze dorazil vůbec první kousek modelu Supersport, nejmodernějšího a zároveň nejambicióznějšího roadsteru v historii automobilky. Spojuje ikonický rukopis ruční výroby s technikou BMW a jasně ukazuje, že Morgan, který donedávna používal dřevěné kostry karoserií, se vývoje nebojí.
Příjezd Morganu Supersport do Česka je pro fanoušky klasických sportovních aut vzácnou událostí. Supersport nahrazuje dosavadní Plus Six a posouvá značku technicky dál než kdy dřív.
Základem je zcela nová hliníková platforma CXV, výrazně tužší a lehčí než předchozí konstrukce, která dovolila inženýrům výrazně zlepšit jízdní vlastnosti i každodenní použitelnost. Přesto si auto zachovává typické proporce Morganu – dlouhou kapotu, otevřený kokpit a ručně tvarovanou karoserii.
Pod kapotou pracuje třílitrový řadový šestiválec BMW známý z ostrých modelů mnichovské značky. Pracuje s jedním turbodmychadlem s proměnou geometrií lopatek.
V kombinaci s osmistupňovým automatem ZF nabízí supersport výkon 340 koní při hmotnosti lehce přes 1,1 tuny. Výsledkem je roadster, který zvládne sprint na stovku pod čtyři sekundy, ale zároveň dokáže být kultivovaný při klidné jízdě.
Nad tím vším samozřejmě stojí zcela unikátní design a klasické řemeslné zpracování. První český kousek má příplatkový lak, kola, hardtop a další zvláštní výbavu.
Celková cena vystaveného kousku se tak proti té základní posunula o zhruba milion nahoru. Vůz už je prodaný, nového majitele vyšel na zhruba 4,5 milionu korun. Ceník se v průběhu času trochu mění dle kurzu měn.
Showroom plný britských specialit
V pražském Autostaru jsou k vidění i další moderní klasiky. Vedle supersportu stojí Morgan Plus Four, model, který představuje srdce současné nabídky značky. Čtyřválcový motor BMW, nižší hmotnost a mechanický charakter z něj dělají ideální a poměrně dostupnou volbu pro puristy.
Zcela odlišný pohled na sportovní mobilitu nabízí Morgan Super 3. Tříkolka s motorem Ford a otevřenou mechanikou je designovým i technickým manifestem. Minimalistická karoserie, odhalená přední kola a extrémně nízká hmotnost, zkrátka zcela unikátní stroj. Super 3 je návratem ke kořenům značky, ovšem v moderním, téměř futuristickém pojetí.
Britskou atmosféru v garáži doplňuje také Caterham Seven 485 Final Edition, rozlučková edice jednoho z nejčistších sportovních aut světa. Caterham zde definitivně uzavírá kapitolu nejvýkonnější verze Seven s atmosférickým dvoulitrem Ford Duratec, díky němuž má poměr výkonu ku hmotnosti 485 koní na tunu. Obejde se bez elektronických berliček a řidiči nabízí absolutní mechanickou upřímnost. Bude nám chybět. A nyní si už užijte krásnou galerii!
Zdroje: Caterham, Morgan Foto: Aneta Straková