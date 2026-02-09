Mercedes-AMG ukončí čtyřválcovou C 63. Náhradou ale nebude V8
Už nějaký čas panují zvěsti, že Mercedes-AMG hodlá ukončit výrobu kontroverzního modelu C 63 s elektrifikovaným přeplňovaným čtyřválcem. Nyní už je to oficiální, čtyřválec končí.
Mercedes-AMG C 63 představuje vrcholnou sportovní verzi současné třídy C gen. W206. Ačkoliv jeho označení může budit dojem, že pod jeho kapotou bije osmiválcové srdce, ve skutečnosti se pod označením C 63 ukrývá „pouze“ přeplňovaný řadový čtyřválec M139 spojený s elektromotorem v rámci plug-in hybridu. Že z pohledu zákazníků nejde o příliš šťastnou kombinaci, vědí u Mercedesu-AMG už docela dlouho. A nyní se rozhodli konat.
Ukončení produkce čtyřválcové C 63 ale neznamená, že skončí sportovní verze současné třídy C. Naopak, jak prozradil Michael Schiebe, generální ředitel AMG, současný model C 63 uvolní místo variantě s čistě spalovacím motorem, tedy bez elektrifikace.
S největší pravděpodobností to ale nebude občas zmiňovaný vidlicový osmiválec, ale o něco skromnější řadový šestiválec vypůjčený z modelu CLE 53, alespoň dle Schiebeho slov. Pokud tomu tak bude, vznikne nový model Mercedes-AMG C 53.
Zmíněné CLE 53 pohání řadový šestiválec M256 s turbodmychadlem a zároveň elektrickým kompresorem. Jedná se tudíž o slabší pohon, než v odcházejícím C 63, které nabízí nejvyšší výkon 500 kW.
Nový šestiválec sice není tak výkonný jako dosavadní čtyřválec s hybridem, avšak jistou kompenzaci představuje vypuštění elektrifikované části pohonu, což by mělo přinést snížení hmotnosti. Na druhou stranu, motor má o dva válce víc, a je tudíž teoreticky těžší než čtyřválec. Automobilka také
Dle slov Michaela Schiebeho ale přeplňovaný elektrifikovaný čtyřválec neskončil kvůli malému zájmu zákazníků nebo z důvodu jeho odmítání automobilovými nadšenci, ale kvůli emisím. Údajně je obtížnější jej přizpůsobit přísnějším emisním požadavkům v rámci normy Euro 7, která vstoupí v platnost koncem tohoto roku, než větší motor.
Nové C 53 patrně dorazí na trh s modernizací stávající třídy C, která na trh přijde pravděpodobně ještě před začátkem léta. Vůbec poprvé se o řadovém šestiválci v třídě C AMG začalo mluvit přibližně před rokem na základě informací německých médií, kterým informaci o šestiválci sdělil dobře obeznámený zdroj přímo z AMG.
V roce 2021, kdy současná generace přišla na trh, však inženýr Mercedesu-Benz Christian Früh světu tvrdil, že se řadový šestiválec do vozu nevejde, a tak budou pod kapotou výhradně čtyřválce.
Nové céčko AMG tedy nedostane osmiválce, ale pouze řadový šestiválec. Přesto se pracuje na nové „véosmičce“, takže budoucnost sportovních verzí mercedesů v rámci někdejšího dvorního ladiče AMG vypadá slibně.
Zdroje: Motor1, Wikipedia, Auto Bild | Foto, video: Mercedes-Benz