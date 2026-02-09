Toyota má nového šéfa. V účetní rozvaze je jako doma
Největší automobilka světa přeskupuje nejvyšší vedení. Od dubna 2026 povede Toyota Motor Corporation dosavadní finanční ředitel Kenta Kon. Inženýrský tahoun posledních let Kodži Sató se přesouvá do nové strategické role.
Nový generální ředitel Toyoty, Japonec Kenta Kon, není velká mediální hvězda ani produktový vizionář. Je to ale zkušený manažer, který vyrostl uvnitř Toyoty, rozumí jejím číslům, procesům i mocenským kruhům.
Kenta Kon nastoupil do Toyoty v roce 1991 a celou kariéru vybudoval uvnitř koncernu. Prošel klíčovými finančními i řídicími funkcemi, včetně vedení účetní oblasti, vrcholných manažerských rolí a odpovědnosti za finance technologické divize Woven by Toyota.
Od roku 2020 působil jako finanční ředitel a člen představenstva. A právě v této roli dovedl firmu k rekordním ziskům navzdory nepříznivým vnějším podmínkám – oslabenému jenu a zároveň prudce rostoucím investicím do elektromobility, softwaru a nové mobility.
Nové rozdělení rolí
Jeho silnou stránkou je podle Toyoty schopnost řízení komplexní globální organizace: náklady, návratnost investic, disciplína v rozhodování. Právě to teď Toyota potřebuje. Kon navíc patří do úzkého kruhu lidí, kteří dlouhodobě spolupracovali s předsedou představenstva Akiem Tojodou, takže nechybí vzájemná důvěra.
Dosavadní generální ředitel Sató z Toyoty nemizí. Přesouvá se do role zástupce předsedy představenstva. V praxi to znamená méně každodenního řízení a více prostoru zaměřit se na dlouhodobou strategii, technologický směr a vztahy s průmyslem, regulátory i partnery.
Sató je typický „produkťák“ – stál například za značkou Lexus a byl tváří technické transformace firmy. Nové rozdělení rolí by tak šlo zjednodušeně definovat takto: Kenta Kon společnost řídí, Kodži Sató určuje její směr.
Proč právě teď?
Toyota mění vedení v okamžiku, kdy je finančně silná, ale strategicky pod tlakem. Svět automobilů se rychle mění kvůli elektromobilům, vývoji softwaru a čínské konkurenci.
Jmenování experta na finance generálním ředitelem znamená méně experimentů a více činů. Důraz bude kladen na efektivitu a návratnost investic, rychlejší a centralizovanější rozhodování v globálním měřítku i snahu udržet ziskovost během nákladného přechodu k elektromobilitě a softwarově řízeným vozům.
Toyota tím navazuje na strategii postupné evoluce místo skokových revolucí. Chce si udržet náskok v tradiční výrobě, ale zároveň nezaspat technologický posun, který dnes určují především noví a výrazně agresivnější konkurenti.
Zdroje: Toyota