Martin Vaculík byl žádat o práci v Cebii. Vzali by ho?
Než jsem poznal elektrická auta, chudoba mi nevadila. I staré spalovací auto, na které mám, jezdí skoro stejně dobře jako nové. Od doby, co jsem vyzkoušel různá úžasná BMW i7 a Porsche Taycan, mi však chudoba vadí moc. Vydal jsem se hledat si lepší práci!
Tak úvod, který zajistil rozproudění diskuse, máme za sebou. Teď k předmětu dnešní reportáže. Dost z vás má pocit, že rozumí autům. U mnoha to jistě je i pravda. A nemarníte náhodou svůj čas v profesi, která toto úplně neoceňuje?
Co tak zkusit napsat o práci třeba do společnosti Cebia, která je nejvíce známá svými výpisy z historie vozidla. Tedy že za mírný poplatek naservíruje zájemci o ojetinu všechny dostupné informace – jak ty veřejné, tak ty získané na základě smluvních vztahů se servisy či pojišťovnami. A že tyto informace seřadí do přehledného reportu tak, aby se z nich co nejlépe dělaly závěry o skutečném stavu a hodnotě dané ojetiny.
Tyto procesy sice musejí probíhat automaticky, ale neobejdou se bez pravidelných zásahů lidské síly, kontroly a samozřejmě dalšího získávání zdrojů.
Vyzpovídal jsem tři klíčové zaměstnance, kteří v Cebii tvoří páteř systému. Pokud máte pocit, že byste na jejich práci stačili též, neváhejte napsat na e-mail, který říká pan ředitel na konci videa. Mě bohužel nevzali, takže s mými videovýstupy a psanými články budete muset trpět i nadále.
