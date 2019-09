První svezení se Suzuki Jimny v Česku: Roztomilý prcek je v terénu jako doma

Poprvé jsme v tuzemsku mohli vyzkoušet čtvrtou generaci Suzuki Jimny. Na silnice přijde řada až při tradičním testu, teď hurá do terénu!

Model Jimny je tu s námi už téměř 50 let, vždyť první generace spatřila světlo světa v roce 1970. Jednotlivá vydání terénního suzuki se vyznačují dlouhou životností, což platí i pro to poslední, které bylo v prodeji od roku 1998. Nejnovější provedení se představilo minulý rok, na jeho uvedení na český trh jsme si ale museli počkat až do dnešních dní.

Kouzlí úsměvy

A teď je konečně tady. Auto s roztomilým kukučem, které při obcházení budí dojem, že se vám v pohodě vejde do kapsy. Je dokonce o 50 mm kratší než předchůdce, avšak o 5 mm vyšší a 45 mm širší. Rozvor zůstává na shodném čísle 2250 milimetrů. Sloupky jsou téměř kolmo k vozovce a vybrané detaily z nějakého důvodu kouzlí úsměv na tváři. Jen se podívejte na tu tvářičku s kulatými světlomety, kterou můžete za příplatek upravit jinou maskou s „retro“ vzhledem a nápisem namísto loga. Nechybí rezerva umístěná na víku pátých dveří, které se otevírají do strany a ukrývají vpravdě malý zavazadelník s objemem 85 litrů. Druhá řada lze sklopit a vznikne rovná ložná plocha s hodnotu 377 l. To kdybyste snad v jimníku chtěli přechrupnout.

Interiér je převážně tvořený z tvrdých plastů, jak Suzuki přiznává, pracoviště řidiče bylo podřízeno funkčnosti a bytelnosti. Po prvním usednutí tak máte pocit, že jste se v čase vrátili o 15 let zpět. Říká ale někdo, že je to špatně? Budíky jsou analogové a sekunduje jim jen malý palubní počítač, displej multimediálního systému je na očích a veškeré důležité prvky máte při ruce hned pod výdechy topení. Umístěna jsou tu i tlačítka pro otevírání oken, a samozřejmě dvě páky – pro řazení a nastavování pohonu všech kol.

Jen připomeňme, že vůz zůstává věrný koncepci s poctivým žebřinovým rámem, který je vylepšen křížovou a dalšími dvěma příčnými výztuhami. Torzní tuhost se zvýšila o 50 %. Nápravy vpředu i vzadu zůstávají tuhé, nově je na nich použita vysokopevnostní ocel. Rám ke karoserii uchycuje osm nově navržených silentbloků, což má pomoci k lepšímu odhlučnění, stejně jako zesílené výplně v podlaze.

Krátké rande

Protože jsem z nějakého důvodu ujetý na svítivá auta s roztomilým vzhledem a kulatými světlomety (zdravím, Hondo e), nemohl jsem si příležitost první jízdy s Jimny nechat ujít. Suzuki nás pozvalo do Kostelce nad Černými lesy. Nebylo to ale takové to „tady máte klíčky a jeďte po vyznačených silnicích“. Na nedaleké offroadové cestě pro nás automobilka připravila vcelku náročnou trasu, aby ukázala, jak tento prcek obstojí v náročnějším terénu, kde má být ostatně jako doma.

Jimník k nám míří s jednou jedinou motorizací – 1.5 VVT s výkonem 75 kW a 130 newtonmetry točivého momentu. Pohonná jednotka nahrazuje někdejší třináctistovku, ve srovnání s kterou posiluje o 13 kW a 20 Nm. Ve světě moderních aut je to takové malé zjevení, tenhle poctivý kus techniky. Atmosférický motor, který se obejde bez systému stop/start. Není to sice žádný atlet (umí jet maximálně 145 km/h), ale kdo by to po terénním mrňousovi vůbec požadoval?

Po silnici jsme se tedy zatím svezli jen několik stovek metrů. I když se zapracovalo na celkovém odhlučnění, jízdu ve vyšších rychlostech doprovází hluk od podvozku. Je ale výrazně kultivovanější než dříve, shodují se kolegové, kteří se na rozdíl ode mě svezli předchozí generací. Než se na asfaltu stačíme rozkoukat, odbočujeme na už zmíněnou terénní vložku.

Zapněte si čtyřkolku a redukci, je nám připomenuto na začátku trasy. Páka za řadičkou se ovládá snadno, pro zapnutí redukce je ale potřeba zastavit. Zadokolku se čtyřkolkou lze střídat až do rychlosti 100 km/h. Vzorně poslechneme a vyrážíme vstříc prvnímu klesání. Vhod určitě přijdou asistenti pro sjíždění svahu a rozjezdu do kopce. Jimník, obutý překvapivě do standardních pneumatik, nezaváhá ani jednou.

S jistotou zvládá všechny nástrahy offroadové vložky. Ve vyjetých kolejích nezůstáváme viset ani chviličku, jen dáváme pokyny volantem, abychom se drželi na vyznačené trase a občas pomůžeme výraznějším sešlápnutím plynového pedálu. Všechno ostatní zvládá jimník svépomocí. Najednou se před námi objevuje ohromný krpál. To už bude oříšek, říkáme si, ale kdepak. Jimny zatne zuby a v absolutní pohodě vyšplhá i nejvyšší kopec celé terénní lekce. A jak následně vidíme u kolegů, s prstem v nose si to dává i se zastavením uprostřed. Bravo!

Závěr

Jestli jsem se na týdenní test Jimny po jeho loňském představení těšil, tak teď už se těším hodně. Jasně, to nejlepší, tedy bezproblémovou průchodnost terénem, už předvedl, ale věřím, že ani coby auto pro každodenní dojíždění po silničkách nebude roztomilý prcek k zahození. Jestli vás nejnovější suzuki zajímá podrobněji, nemusíte dlouho čekat. Testujeme jej už v říjnu!