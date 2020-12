První těžké nákladní automobily na vodík jsou připraveny

Možná alternativa budoucnosti těžké nákladní dopravy dorazí na západní pobřeží USA. Do přístavů Los Angeles a Long Beach tento měsíc doplují první dva kamiony poháněné elektromotorem s palivovými články třídy 8. Revoluční technika byla vyrobena v rámci enviromentálního projektu Zero and Near Zero Emission Freight Facilities (ZANZEFF) sponzorovaného vládou státu Kalifornie.

Mezinárodní společnosti Toyota Logistics Services a Southern Counties Express obdrží nákladní elektromobily Kenworth T680 třídy 8 vybavené elektrickým ústrojím a palivovými články Toyota. Oba dva doručené tahače s nulovými emisemi budou použity pro rozvoz zboží na krátkou vzdálenost v přístavech Los Angeles a Long Beach.

Demonstrativní zařazení vodíkových aut do praxe okomentoval Gordon Reimer v čele Southern Counties Express: „Projektu vodíkových nákladních vozidel Toyota se účastníme od samého začátku a jsme nadšení, že uvidíme nejnovější modely, které jsou nyní vydávány pro další testování. Hrdě se spojíme s výzkumným a vývojovým týmem, těšíme se na další pokrok v této technologii.“

Příští rok bude v rámci programu ZANZEFF dodáno dalších osm nákladních vozidel, tři z nich pojedou do firmy United Parcel Service k nasazení v přístavních logistických operacích, zatímco dva kusy využije podnik Total Transportation Services coby další významný provozovatel v přístavu. Dodatečné tři vodíkové exempláře má rezervována firma Toyota Logistics Services.

Jednotky kusů pilotního projektu by měly být následovány dalšími dodávkami nehlučných kamionů. „Po rozsáhlých testech s našimi prototypy jsme připraveni na další krok uvedení více nákladních vozidel do provozu,“ řekl Andrew Lund, hlavní inženýr dodavatelské společnosti Toyota Motor North America Research and Development. „Přechod k nákladním vozidlům bez emisí je důležitější než kdy dříve a projekt ZANZEFF nám pomohl přiblížit se tomuto cíli,“ dodal Lund.

Vývoj Kenworthů T680 FCEV je součástí grantu ZANZEFF podpořeného finančním kapitálem ve výši 41 milionů USD. V přepočtu cca 885 milionů Kč bylo uděleno kalifornskou agenturou pro udržení čistého ovzduší CARB. Hlavním odběratelem je přístav v Los Angeles, kde uskupení CARB poskytlo bohaté prostředky v rámci kalifornské iniciativy v oblasti zlepšení klimatu prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů, posilováním ekonomiky a zlepšování veřejného zdraví i prostředí.

Ředitel udržitelnosti v kotvišti lodí jménem Chris Cannon sdělil, že přístav Los Angeles se v současné době podílí na 16 různých demonstračních bezemisních projektech podporujících vývoj silničních nákladních vozidel, které by mohly konečně přinést na trh proveditelnou technologii šetrnou k přírodě.

Cannon dodal, že přestavba flotily převozů na krátké vzdálenosti do ekologického systému elektromobility vyžaduje obrovské finanční investice vázané spoluprací a odhodláním mnoha zúčastněných stran – veřejných i soukromých. „Jsme hrdí na naše pokračující partnerství v rámci tohoto projektu s nasazením těchto nákladních vozidel jako důležitého kroku při ověřování schopnosti a role technologie vodíkových palivových článků na cestě k nulovým emisím,“ zakončil naivní myšlenku nejvyšší autorita ekologického fungování kontejnerově rekordně vytíženého přístavu.

Přístav v Los Angeles

Přístav Los Angeles je jedním z nejrušnějších námořních uzlů na světě. Brána do USA je vstupem mezinárodního obchodu na celou západní polokouli. Od roku 2000 se molo u LA pravidelně řadí mezi nejvýznamnější kontejnerové křižovatky v celých Spojených státech. Lodní kotviště je hlavní ekonomickou hnací silou na místní, regionální i národní úrovni a zároveň poskytuje zásadní počet volných pracovních míst v Kalifornii. Celý areál leží zhruba 40 kilometrů jižním směrem od centra Los Angeles a zahrnuje osobní i nákladní terminály, včetně překladiště automobilů, nákladních vozidel, kontejnerů, suchých a kapalných látek a všude kolem funguje precizní skladové hospodářství dodržované 24 hodin denně po celý rok bez přestávky.

Za rok 2018 přístav LA vykázal meziroční nárůst objemu přepravovaných kontejnerů o 1,2 % na 9,46 milionu TEU, což je ekvivalent jednoho standardního dvacetistopého kontejneru (Twenty-foot Equivalent Unit). Pro srovnání – nedalekým námořním středobodem v Long Beach proplulo více než osm milionů TEU.