Rallye Dakar, 11. etapa: Motorkář Michek absolutně v desítce!

Nejdelší speciál v soutěži z Al-Uly do Janbu (557 km, 511 km RZ) připravil prostor pro rozhodující zúčtování pro zbývající posádky. Duny se vrátily po několika dnech zpět, aby oddělily to nejlepší od ostatních v oceánu písku táhnoucího se téměř sto kilometrů. Sám ředitel závodu David Castera několikrát upozornil, že právě jedenáctá etapa bude tou vůbec nejtvrdší.

Naříznutá guma zpomalila tempo

Mezi motorkáři začal Michek předposlední etapu naprosto senzačně a pohyboval se s přehledem v první desítce. Nakonec dosáhl na patnáctý čas, ale i tak se dokázal posunout před závěrečným dnem do první desítky. „Královská etapa byla opravdu pěkná. Přichystala úplně všechno od terénů, po písky, po duny, po kamení, po šotolinu. Organizátoři to vybrali opravdu důkladně. Do 340 kilometru jsem si držel krásný pátý místo, bylo to neuvěřitelný. Jelo si parádně, lehce, s chutí. Na tankovačce jsem ale zjistil, že mám naříznutou zadní gumu, takže jsem musel hodně hodně zvolnit do cíle. Do bivaku chybělo ještě 260 kilometrů, z toho ještě 130 měřených, což nebylo úplně jednoduchý, aby se ta guma nezula,“ říkal závodník týmu Orion – Moto Racing Group.

Český jezdec je sice desátý. Za ním jsou s odstupem 14:35 minuty Rakušan Matthias Walkner (KTM), vítěz Dakaru z roku 2018 a Portugalec Joaquim Rodrigues (Hero) ztrácí 24:03 minuty. „Dám do finiše všechno. Jdu do boje a jdu se odevzdat. Věřím, že všichni fanoušci budou se mnou a budou to se mnou prožívat,“ dodal odhodlaně Michek.

Nečekaná chyba ukončila rallye pro zkušeného Španěla Joana Barredu Borta. Tovární jezdec Hondy a čtvrtý muž průběžného pořadí byl ještě na pátém kontrolním bodu virtuálně na prvním místě, následně však minul tankovací zónu a na 267. km rychlostní zkoušky mu došel benzín. Barreda se nechal přepravit do bivaku a v soutěži nepokračuje.

Prokop málem dvakrát odstoupil

Možná nejsložitější den má za sebou český automobilový jezdec Martin Prokop. „Chtěli jsme jet od začátku rychle, ale chvílích, kdy jsem se do toho obul, tak přišel defekt. Bohužel v dost úzkém místě, předjelo nás dost soupeřů. Když jsme se vrátili na trať, uvízli jsme ve vláčku čtyř soupeřů a nebylo možné dostat se dál,“ líčil Prokop tu poklidnější část předposlední dakarské etapy.

To nejtěžší však mělo teprve přijít na posledních sto kilometrech měřeného úseku, kdy nebyl Prokop podle svých slov daleko od toho, aby na soutěži předčasně skončil. „Nejprve jsme přeskočili dunu a za ní byla skála, my skočili na ni a zůstali tam břichem. Myslel jsem si, že je to konec, protože to byla taková rána a já si myslel - je po Shrekovi. Později přišla navigační chyba a následoval pád z velké stráně. Byl jsem si jistý, že půjdeme přes střechu, a nechápu, že jsme přes ni nešli. Byl z toho naštěstí jen defekt a my se strašně vylekali. Vypadalo to, že mám zlomené prsty, nakonec jsou jen pochroumané. Jedeme dál, ale jsme vyřízení. Shrek je úplně dodělaný a my taky,“ zhodnotil situaci Prokop.

Macík měnil s Lopraisem

V kategorii kamionů došlo k jedné změně, která se odehrála v české režii. Do etapy startoval Aleš Loprais (Praga) jako čtvrtý, ale v průběhu měřených kilometrů ztratil 26 minut a musel svoji pozici přenechat Martinu Macíkovi (Iveco). Ovšem ani on nebyl bez problémů.

„Udělali jsme jeden defekt pneumatiky, ale během pěti minut bylo kolo vyměněné. S nadsázkou říkám, škoda, že v tu chvíli nebylo více času, protože okolní příroda byla fakt fantastická. Nebyl však čas, letělo se dál. Problém nastal v jednom úzkém místě, plném kamení, kde nám jeden urazil brzdovou hadičku, takže jsme musely všechna klesání jet maličko opatrněji, což nás stálo nějaký čas. Povedl se nám ovšem posun na čtvrté místo a to chceme poslední den určitě udržet,“ komentoval situaci Macík.

Poslední etapa Dakaru z Janbu do Džiddy (452 km, 225 km RZ) nemusí být nutně nejjednodušší. Všem hrozí dunová pole, kde bude snadné uvíznout a přijít o sladkou vidinu úspěchu. Cílová rampa na břehu Rudého moře přinese některým závodníkům vzpomínky na Růžové jezeru v Dakaru, kde končila původní trasa africké části soutěže.

Výsledky – 11. etapa

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 4:35:12; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +2:40; 3. K. Benavides (Arg./Honda) +6:24; … 15. Michek (ČR/KTM) +27:47; 21. Podmol (ČR/Husqvarna) +53:56; 27. Engel (ČR/KTM) +1:05:23; 31. Pabiška (ČR/KTM) +1:33:33; 33. Brabec (ČR/KTM) +1:42:20; 42. Lhotský (ČR/KTM) +2:08:09; 44. Krejčí (ČR/KTM) +2:12:55.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota) 4:34:24; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +1:56; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +2:26; … 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +15:33; 31. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +45:47; 43. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +1:40:02.

Čtyřkolky: 1. Enrico (Chile/Yamaha) 6:21:16; 2. Andjuar (Arg./Yamaha) +1:12; 3. Copetti (USA/Yamaha) +3:18; 4. Kubiena (ČR/Yamaha) +12:04.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 5:10:30; 2. Farres Guell, Monleon (Šp./Can-Am) +5:21; 3. Khalifa Al-Attiyah, ceci (Katar, It./Can-Am) +5:28.

Lightweight Prototype: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT03-02) 4:58:17; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +12:13; 3. Farres Guell, Monleon (Šp./Can-Am) +17:34; … 16. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +34:46; 21. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +40:00.

Kamiony: 1. Šibalov (Rus./Kamaz) 4:46:38; 2. Mardějev (Rus./Kamaz) +4:13; 3. Višněvskij (Bělorus./MAZ) +4:53; … 6. Macík (ČR/Iveco) +7:43; 7. Šoltys (ČR/Tatra) +18:10; 8. Loprais (ČR/Praga) +25:57; 10. Valtr (ČR/Iveco) +47:50; 12. Casale (Chile/Tatra) 52:12.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./Honda) 45:01:44; 2. Sunderland (Brit./KTM) +4:12; 3. Brabec (USA/Honda) +7:13; … 10. Michek (ČR/KTM) +2:14:55; 19. Engel (ČR/KTM) +6:11:09; 30. Podmol (ČR/Husqvarna) +10:48:21; 31. Pabiška (ČR/KTM) +11:09:19; 42. Lhotský (ČR/KTM) +19:52:25.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 42:09:26; 2. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +15:05; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +1:04:14; … 9. Prokop (ČR/Ford) +3:59:23; 41. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +23:18:46.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 57:19:11; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +25:52; 3. Copetti (USA/Yamaha) +3:01:34; … 5. Kubiena (ČR/Yamaha) +7:07:17.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 50:49:48; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +18:24; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +54:16.

Lightweight Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 50:49:48; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +18:24; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +54:16; … 12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +5:47:33; 30. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +16:35:59.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 45:51:33; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +39:58; 3. Mardějev +1:11:30; 4. Macík (ČR/Iveco) +1:47:48; 5. Loprais (ČR/Praga) +1:54:08; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +5:07:40; 10. Casale (Chile/Tatra) +5:17:53; 12. Valtr (ČR/Iveco) +8:36:05.

Výsledky jsou neoficiální

Po technických problémech v závodě pokračují motorkáři Jan Brabec (Strojrent Racing), Roman Krejčí (Bo!Beton) na strojích KTM a v kategorii automobilů Miroslav Zapletal (Offroadsport). V jejich silách rozhodně jsou úspěšná umístění ve zbývajících etapách soutěže, která skončí v pátek 15. ledna. V průběžném pořadí soutěže však uváděni nejsou.