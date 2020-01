Rallye Dakar 2020: Druhá smrt motokáře, týden po soutěži

Týden poté, co skončil 42. ročník Rallye Dakar 2020, který se jel poprvé na území Saúdské Arábie, vyhasl život dalšího motocyklového jezdce. V nemocnici v Haagu zemřel, obklopen svou rodinou, nizozemský závodník Edwin Straver. Bylo mu 48 let. V průběhu soutěže zemřel na následky zranění ze šesté etapy čtyřicetiletý Portugalec Paulo Goncalves.

Při pádu na 124. kilometru předposlední rychlostní zkoušky utrpěl Straver zlomeninu krční páteře a zástavu srdce. Záchranáři jezdce po deseti minutách oživili a přepravili do nemocnice v Rijádu. Odtud byl ve středu transportován do Nizozemska, kde byl podroben dalším vyšetřením. Výsledky potvrdily vážné poškození mozku, k němuž došlo v důsledku zástavy srdce. Straverova rodina proto dala souhlas s odpojením od umělého dýchání.

Tuto informaci přinesl web www.dakar.com, pro který se Straver před startem vyjádřil následovně: „Chtěl jsem být znovu na Dakaru a obhajovat loňský titul. Hlavním cílem však i nadále zůstává snaha vyhnout se problémům a přivést sebe a svůj stroj do cíle. Na pořadí se chci podívat až několik dní před cílem, dříve ho nechci vidět. Největší rozdíl se srovnání s předchozím rokem je, že mám nový motocykl, KTM 450 EXC. Připravoval jsem se pečlivě, abych ho poznal do každého detailu. Musím být schopen provádět opravy se zavřenýma očima. Ušetří mi to drahocenný čas, když je údržba snadná. Budeme dostávat itineráře těsně před startem, což je pro jezdce naší kategorie dobré. Minulý rok jsem si ho stihl připravit dříve pouze třikrát. Navíc navigace není moje nejsilnější stránka. Dokážu jezdit rychleji, než mohu navigovat, ale v kategorii Originals by Motul je konzistence důležitější než rychlost. Těším se na Saúdskou Arábii. Byl jsem na Středním východě a krajiny a rozmanitost přírody jsou opravdu pěkné a zajímavé.“

Živnostník z nizozemského Rijswijku debutoval na Dakaru v roce 2018, kdy dojel na 49. místě a loni si polepšil na konečnou třicátou pozici. Vyhrál ovšem kategorii Originals by Motul, ve které startují jezdci bez asistence. Veškeré opravy údržbu si provádějí v průběhu soutěže po každé etapě sami s vlastním nářadím, které jim vezou organizátoři. Letos byl Straver po deseti etapách na 38. místě a v hodnocení Originals by Motul čtvrtý z osmadvaceti závodníků.

V historii Rallye Dakar od prosince 1978 zahynulo celkem 26 závodníků. Jednadvacet motocyklistů, tři v automobilu a dva v kamionu. Francois Picquot v roce 1991 a letos Edvwin Straver zemřeli po převozu do vlasti.

Smrt na Rallye Dakar

Motocykly

1979 - Patrice Dodin (Francie)

1982 - Bert Osterhuis (Nizozemsko)

1983 - Jean-Noël Pineau (Francie)

1986 - Giampaolo Marinoni (Itálie), Jasuo Kaneko (Japonsko)

1988 - Jean-Claude Huger (Francie)

1992 - Gilles Lalay (Francie)

1994 - Michel Sansen (Belgie)

1997 - Jean-Pierre Leduc (Francie)

2005 - José Manuel Pérez (Španělsko), Fabrizio Meoni (Itálie)

2006 - Andy Caldecott (Austrálie)

2007 - Elmer Symons (JAR), Éric Aubijoux (Francie)

2009 - Pascal Terry (Francie)

2012 - Jorge Martínez Boero (Argentina)

2013 – Thomas Bourgin (Francie)

2014 - Eric Palante (Belgie)

2015 - Michal Hernik (Polsko)

2020 - Paulo Goncalves (Portugalsko)

2020 – Edwin Straver (Nizozemsko)

Automobily

1988 - Patrick Canado (Francie)

1991 - Francois Picquot (Francie)

2003 - Bruno Cauvy (Francie)

Kamiony

1988 - Kees van Loevezijn (Nizozemsko)

1996 - Laurent Guéguen (Francie)