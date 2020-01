Rallye Dakar 2020 – 9. etapa: Prokopovi chyběly dvě sekundy na desítku

V kategorii kamionů byl Aleš Loprais (Praga) jen osmnáct sekund za stupni vítězů. Z 29 českých účastníků, kteří odstartovali do soutěže, jich je 27 stálé součástí klasifikace.

V úterý byla na programu devátá etapa z Wadi Al-Dawasiru do Haradhu, která měřila 886 kilometrů a z toho 415 bylo vypsáno jako rychlostní zkouška. Hlavním faktorem byla přesnost jízdy, tentokrát s převážně v tvrdém terénu a s množstvím štěrkových úseků, kde mohli ti, co nejsou dostatečně opatrní, dostat defekt. Po dosažení Haradhu, postaveného kolem ropných polí se dostala rallye do nové scenerie.

Prokop (Ford) konečně zhodnotil svou snahu a jedenáctým místem dosáhl na svůj nejlepší výsledek na letošním Dakaru. Celý úsek rychlostní zkoušky se držel v první desítce a nakonec mu na ní v úterním cíli chyběly pouhé dvě sekundy. Úspěšný výsledek se podařilo Tomáš Kubienovi (Orion Moto Racing Group), který byl mezi čtyřkolkáři třetí, ale s ohledem na potíže s motorem na začátku soutěže, už pokračuje pouze mimo soutěž.

Macík nemohl předjet Šoltyse

Loprais (Praga) se držel mezi kamiony celou etapu ve špičce a nepatrné manko na třetí pozici nemusí být tak bolestivé, protože Rus Edourad Nikolejv (Kamaz), který skončil těsně před ním, jeden mimo soutěž. „Třicet kilometrů před cílem nám upadl výfuk a začala se tavit pístnice řízení. Museli jsme zastavit, protože hrozilo, že nám uteče veškerý vzduch a zablokují se brzdy. Nakonec při nás stálo štěstí,“ řekl ve svém vstupu v přicházející tmě Aleš Loprais.

Macík (Iveco) byl v cíli až čtrnáctý a opět si stěžoval na problémy s pneumatikami. „Začátek etapy byl brutální v nějakém obrovském kamenolomu. Na čtyřicátém kilometru jsme sjeli do nějakého řečiště, předjeli tři kamiony a pak se pověsili za Martina Šoltyse. O den dříve nám sice nepomohl tím, že nás vytáhl z písku, ale tentokrát nás asi sto dvacet kilometrů brzdil a až do první neutralizace. Asi na kilometru s číslem 350 přišel defekt. Bohužel zase a nevím, co se ještě může během posledních tří etap stát. Pokusíme se ještě prosadit se mezi prvních pět, ale moc optimisticky to zatím nevidím. Rychlost na to máme, ale chybí nám více štěstí,“ uvedl Macík na svém Facebooku.

Kluci z Orionu se drží

Dařilo se motocyklistům z týmu Orion Motor Racing Group. Nováček Martin Michek si udržel čtrnácté místo v aktuálním pořadí a stále je na pozici nejlepšího nováčka, ale jen s převahou 2:24 minuty na Španěla Jaime Betriua. Sedmadvacátý je Michkův týmový kolega Martin Engel, jenž startuje na svém šestém Dakaru. „Tahle etapa byla děsně dlouhá a bolí mě celé tělo, nejvíce ruce. Nemůžu je nějak rozhýbat. Ráno jsme startovali při teplotě kolem šesti stupňů, aktuálně se oteplilo na sedmnáct. Spěchám do bivaku, abych si pořádně odpočinul. Ve středu nás čeká první část maratónské etapy, na které je skoro 540 kilometrů rychlostní zkoušky. Podle dnešního charakteru etapy to budou opět těžké duny, takže to bude pořádný záběr,“ zhodnotil Engel své úterní účinkování.

Boj o sekundy se přiostřuje

Ve zpravodajství z osmé etapy jsme vás informovali, že se boj o vítězství v kategorii automobilů dramatizuje. V průběhu deváté etapy se tao bitva ještě více časově vyostřila. Autům sice i nadále kraluje Španěl Carlos Sainz, který ale dojel v úterý šestý a na druhého Nassera Al-Attiyaha z Kataru má k dobru už jen 24 sekund. Obhájce prvenství z loňského roku zajel druhý čas, když nestačil jen na Stéphanea Peterhansela z Francie. Třináctinásobný vítěz dakarské soutěže je průběžně třetí. Na desátou příčku se dostal nováček na Dakaru, ale současně legenda formule 1 Fernando Alonso. „Myslím, že jsme ve formě, a chceme pokračovat stejným stylem dál. Vím však, co máme ještě před sebou. V Abu Dhabi, jsme jezdili v podobných dunách, jaké nás čekají na konci závodu. Bylo to velice obtížné a před námi jsou skutečně tři pekelné dny,“ źůstává slavný Španěl stále ve střehu.

Mezi motocyklisty, kteří po nedělním tragickém úmrtí Portugalce Paula Goncalvese v pondělí nezávodili, byl nejrychlejší Chilan Pablo Quintanilla. V čele průběžné klasifikaceš je ale nadále Ricky Brabec z USA, na nějž druhý Quintanilla ztrácí přes 20 minut. Třetí příčku drží obhájce loňského prvenství Australan Toby Price na tovární KTM.

Další maratonská etapa z Haradhu do Shubaytahu měří 608 kilometrů a z toho je 534 vedeno jako rychlostní zkouška. Účastníci se dostanou do pouštních terénů a chybět nebudu opět rozsáhlá dunová pole. Zejména posledních třicet kilometrů vede přímo přes vysoké duny v době, kdy se bude přicházející šero a tma hlásit o slovo. V uzavřeném večerním bivaku v Shubaytahu se budou muset závodníci obejít bez asistence mechaniků a zázemí svých týmů.

Výsledky 9. etapy

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Husqvarna) 3:30:33; 2. Price (AQus./KTM) +1:54; 3. Barreda Bort (Šp./Honda) +2:42; … 13. Michek (ČR/KTM) +11:07; 27. Engel (ČR/KTM) +27:51; 31. J. Brabec (ČR/KTM) +33:41; 44. Vlček (ČR/KTM) +51:37; 91. Veselý (ČR/Husqvarna) +2:05:57.

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) 3:08:31; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +15 s; 3. Sejdan, Kuzmič (Saud. Arábie, Rus./Mini) +4:48; … 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +13:12; 26. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +42:39; 29. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +44:13; 41. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +59:25.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 4:39:25; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +3 s; 3. Kubiena (ČR/Yamaha) +6:27; … 10. Tůma (ČR/Yamaha) +13:15.

SSV: 1. Hildebrand, Cazalet (USA, Fr./OT3) +4:00:42; 2. Guthrie, Floene (USA, Nor./OT3) +58 s; 3. Currie, Berriman (USA/Can-Am) +3:30; … 11. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +18:55.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 3:33:42; 2. Vjazovič (Běl./MAZ) +3:19; 3. Loprais (ČR/Praga) +9:42; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +13:35; 14. Macík (ČR/Iveco) +23:10.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky po 9. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 31:59:29; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +20:53; 3. Price (Aus./KTM) +26:43; … 14. Michek (ČR/KTM) +2:43:17; 27. Engel (ČR/KTM) +4:48:22; 36. J. Brabec (ČR/KTM) +7:40:27; 41. Vlček (ČR/KTM) +9:23:22; 84. Veselý (ČR/Husqvarna) +19:38:05.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 35:11:54; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +24 s; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +6:38; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +3:30:25; 18. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +6:22:46; 36. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +11:35:16; 53. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +76:39:01.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 40:52:23; 2. Vitse (Fr./Yamaha) +44:57; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +1:32:33; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +15:39:02.

SSV: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 43:51:49; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +23:37; 3. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) +41:26; … 27. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +20:22:48.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 38:05:25; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +38:35; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +1:08:36; 4. Loprais (ČR/Praga) +2:14:09; 6. Macík (ČR/Iveco) +3:07:59; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +4:49:00.

Výsledky jsou neoficiální.