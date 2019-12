Rallye Dakar 2020 – Orion – Moto Racing Group: Tři, každý je jiný

Závodními členy týmu jsou také Olga Roučková, která měla startovat s buginou a nováčkem je autokrosař Václav Fejfar, o jejich plánech bude řeč v jiném dakarském pokračování na našich stránkách.

Engel s novou mašinou

Pošesté se vydá trať nejmladší, ale současně nejúspěšnější člen týmu Milan Engel, který v posledním jihoamerickém ročníku vybojoval krásné patnácté místo. Jedná se o třetí nejlepší motocyklový výsledek Čechů v historii Dakaru. Lepší byli jen Stanislav Zloch (10. – 1998) a Ondřej Klymčiw (11. – 2017). Osmadvacetiletý Engel to však po svém výsledku neměl jednoduché. V březnu spadl při exhibici v Sosnové u České Lípy a přivodil si otřes mozku, později musel ještě na operaci ledvin. Přesto stihl dva těžké závody v Řecku, po jednom v Maroku a v Tunisku. „Tady jsem si vyzkoušel těžkou navigaci a také potkal řadu soupeřů, se kterými budu závodit také na Dakaru,“ připomněl Engel při listopadové pražské prezentaci týmu Orion - Moto Racing Group.

V nadcházejícím ročníku „osedlá“ nový motocykl KTM 450 Rally Replica. „Technika jde dopředu, takže jsem rád za novou mašinu, se kterou byla možnost se dobře sžít při dvou afrických startech. Je lehčí, ale na druhou stranu nemá takový výkon jako ta předchozí,“ uvedl Engel. Na téma ambicí pro nový ročník Dakaru dodává: „Jedu na šestý Dakar, takže už nějaké zkušenosti mám. Na druhou stranu, v Saúdské Arábii jedou všichni poprvé a také se před některými etapami budou vydávat itineráře až na poslední chvíli. To by mohlo trochu smazat rozdíly mezi továrními a ostatními jezdci. Navíc velkou roli bude hrát navigace, ve které si hodně věřím. Určitě mi nechybí nasazení porvat se o nejlepší výsledek,“ netají se Engel odhodláním být opět v první dvacítce.

Nerozbít se na začátku

Nováčkem týmu je Martin Michek, jedenatřicetiletý pětinásobný mistr republiky v motokrosu v kategorii MX1. Možnost vyzkoušet si Dakar už pár let zvažoval a v polovině roku kývl na nabídku šéfa týmu Ervína Krajčoviče. Před startem na Dakaru absolvoval španělskou Baja Aragon, Rallye du Maroc a tuniskou El Chott Rallye, kde dokázal dokonce zvítězit. Michkovi nechybí rychlost, ale to může být problém, protože na Dakaru je snadné „přepálit“ začátek, rozbít se, nebo zničit motocykl.

Z tohoto pohledu bude zajímavý již úvod soutěže. Hned druhá a třetí etapa soutěže se totiž pojede jako takzvaná Supermaratonská. Po první části se motocyklisté budou muset při údržbě, na níž budou mít jen patnáct minut, obejít bez pomoci mechaniků. Navíc dvoudenní supermaraton (celkem 890 kilometrů, z toho 771 km speciálek) musí zvládnout na jediné sadě pneumatik.

„Milan (Engel) a šéf Ervín Krajčovič mi neustále připomínají, abych nepřepískl začátek. Výhodou je, že mám vedle sebe zkušené lidi a v naší týmové partě vládne pohoda. Dakar je nevyzpytatelný a v Tunisku jsem si vyzkoušel, jak bezradně se může člověk v určitých situacích na trati cítit. Člověk však nemá mít malé ambice, takže bych se chtěl stát nejlepším nováčkem mezi motorkáři. A to obnáší být minimálně mezi první dvaceti jezdci,“ shrnuje své plány Michek.

Zlomí Kubiena prokletí?

Jezdec na čtyřkolce Tomáš Kubiena pojede Rallye Dakar počtvrté, ale zatím se mu žádný z předchozích ročníků nepodařilo dokončit. Nastoupí s novým strojem IBOS YFM 700 Raptor a chuť se prosadit mu nechybí. „Vítám, že se pojede v nové lokalitě. V Jižní Americe startovalo v naší kategorii hodně místních závodníků, kteří na zdejších tratích celý rok trénovali. Měli tak neporovnatelnou výhodu ve srovnání s ostatní konkurencí. V Saúdské Arábii budeme mít všichni v kategorii čtyřkolek nesrovnatelně vyrovnanější podmínky,“ říká třiačtyřicetiletý matador.

Podle popisu tratě by měly účastníky čekat v první části soutěže rychlé úseky, těžká dunová pole přijdou na řadu až v samotném závěru, kdy budou startující již notně vyčerpaní. „Pro mě bude podstatné zvládnout první část Dakaru s co nejmenší ztrátou, protože soupeři budou mít výhodu v silnějších strojích. Ani ve druhé polovině soutěže však nesmí člověk ztratit hlavu. V písku můžete nejenom snadno zapadnout, ale při velké snaze také „utavit“ motor. To jsou ovšem jen teorie. Mám zkušenost, že realita vás může překvapit zcela nečekanou situací. Uspět chceme všichni. Ať už zkušení borci nebo kluci, co jedou poprvé. Doufám, že konečně zlomím své dakarské prokletí a přijedu na cílovou rampu. Když k tomu přidám dobrý výsledek, určitě potěším řadu lidí kolem sebe,“ dodává Tomáš Kubiena.

Co říká šéf Krajčovič?

Nad třemi jezdci i doprovodem bdí bývalý úspěšný motokrosový jezdec a nyní také zdatný manažer Ervín Krajčovič. Dvanáct let vedl motokrosový tým (Delta Racing) v mistrovství světa. Nyní již posedmé startuje s těmi, co si vybral, na Rallye Dakar. Jak se on dívá na možnosti svých svěřenců?

„V případě Milana (Engel) se jedná o sázku na jistotu. Pět startů už je zárukou, že ví, do čeho jde a navíc je zdatný mechanik, což se náramně hodí. Stát se může samozřejmě cokoliv, ale to platí pro všechny naše soupeře. Na Martina (Michek) budu apelovat, aby jel s velkou rezervou, což neznamená, že nemá závodit. Důležité je, aby jeho způsob jízdy vydržela motorka. Tomášovi (Kubiena) především přeju, aby konečně dojel. Z vlastní zkušenosti vím, že ho soupeři respektují, ale on zatím neměl štěstí s technikou. Má to však v hlavě dobře srovnané,“ shrnuje Krajčovič.

Rally Dakar 2020 odstartuje 4. ledna v saúdskoarabské Džiddě. Do první etapy vyrazí účastníci o den později. Celkem je čeká 7856 kilometrů, z nichž se 5097 pojede v rámci rychlostních zkoušek rozdělených do dvanácti etap. Nadcházející 42. ročník soutěže skončí 17. ledna v Al Qiddiyi.