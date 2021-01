Rallye Dakar 2021: Motorkář Michek v létě bojoval o život a teď vyrovnal nejlepší český výsledek na Dakaru

Začátkem července zkolaboval na podniku českého mistrovství v motokrosu v Dalečíně a bojoval o život. V polovině ledna 2021 vyrovnal desátým místem nejlepší výkon českého motorkáře v historii Rallye Dakar.

Dvaatřicetiletý rodák z Českých Budějovic, kde stále žije, je nejúspěšnějším motokrosovým jezdcem za dobu existence samostatné České republiky. Dohromady získal sedm národních titulů a dva tituly mistra Evropy.

Bojoval o život

Při své premiéře na dakarské soutěži si jel pro prvenství v hodnocení nováčků, ale v předposlední etapě mu osm kilometrů před tankovací zónou došel benzin. Ztratil hodinu, ale přesto soutěž úspěšně dokončil. „Měl jsem smůlu, ale až v lednu odstartuji do první etapy, alespoň vím, že se můžu rovnat s těmi nejlepšími,” zavzpomínal Martin Michek.

Pak však přišel začátkem července 2020 první podnik Kúta mistrovství České republiky v Dalečíně. Michek spadl těsně před koncem jízdy ve třídě MX1. Motocykl dotáhl ještě do cíle, kde zkolaboval, a do nemocnice ho musela dopravovat helikoptéra. O několik dní později vylíčil události na svém facebooku: „Podle lékařů došlo k nečekanému kolapsu jater. Jako poslední si pamatuji, že jsem jezdil čtvrtý a pak se probudil v nemocnici v Jihlavě. Odtud vedla moje cesta na příjem do nemocnice v Českých Budějovicích. Když se můj stav začal zhoršovat, převezli mě do pražského Ikemu a v současné době jsem již mimo ohrožení života.“

Rychlost na to mám

Musel velkou část sezony vynechat. Poslední měsíce loňského roku však už intenzivně pracoval na fyzické kondici. „Nebylo to nic příjemného. Dlouhou dobu jsem musel ležet v nemocnici a vlastně nevěděl, zda se vůbec v lednu budu moct na startovní rampu postavit. Teď už jsem v pohodě,“ vysvětlil Michek. Po návratu z testování v Dubaji se dozvěděl od manželky, že ona má koronavirus. Vánoční svátky proto trávil v obytném voze hned vedle domu, kde měl rodinu. „Vzali jsme to všichni v pohodě a dohodli se, že si Štědrý večer uspořádáme hned po mém návratu z Dakaru,“ dodal Michek.

V průběhu letošní soutěže dokončil všechny etapy do dvacátého místa s výjimkou závěrečné, kde dostal dvacet minut penalizace za neprojetí jednoho waypointu (bod časové kontroly). Právě tahle penalizace ho připravila o deváté místo, kterým by překonal desáté místo Stanislava Zlocha z Dakaru 1998. „Určitě nejsem zklamaný, vždyť se mi povedlo něco, na co se čekalo v Česku třiadvacet let. Doufám, že to kluky, co chtějí závodit, určitě inspiruje. Když jsem byl na trati poslední erzety, ukázalo mi on-line, že ten waypoint mám, ale v cíli se pořadatelům neobjevil. Nakonec se ukázalo, že jsem ho minul asi o sto deset metrů. Rychlostně jsem předvedl, že do desítky umím jet. Mám ještě rezervy v navigaci, kde mi ještě ve srovnání s továrními jezdci chybí větší zkušenost a naježděné tisícovky kilometrů. V posledních třech etapách mě stálo bloudění docela dost minut. Musím v tomhle směru ještě pořádně zamakat a pak z toho bude ještě lepší výsledek,“ zhodnotil Michek svůj výkon.

Vánoce nakonec byly

„Martin to zvládl neskutečně. Nemysleli jsme, že budeme někdy tak vysoko. Je to magická top ten, která obvykle patří jen továrním týmům,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group. V čem podle něj tkvělo Michkovo kouzlo? „Martin byl konstantní, zvládal navigaci. Nebylo to tak, že se vezl a čekal, až se něco bude dít. Měl dobré tempo, rychlost. Tu má v sobě díky motokrosu. Umí pracovat s motorkou,“ popsal Krajčovič.

„Řekl bych, že klíčová byla moje vyrovnanost. Furt jsem se motal kolem patnáctého místa,“ ohodnotil se Michek, který před startem poslední etapy cítil nervozitu. „Byla velká, nemohl jsem pořádně ani dospat. Ale fanoušci na sociálních sítích mě dodali energii. Etapu jsem jel na maximum. Je to nádherné patřit do top 10 na nejtěžším závodě světa,“ hřálo ho u srdce. „Moje tituly vicemistra světa v motokrosu jsou vzácné. Tohle je ale nový úspěch, jsem toho plný. Dakar bych posunul na nejvyšší metu své kariéry,“ povídal Michek.

A jak to nakonec skončilo se Štědrým večerem u Michků v Českých Budějovicích? „Dopadlo to, jak jsme si to naplánovali. Venku zůstalo ještě trochu sněhu, byl stromeček, slavnostní večeře a dárky. Prožili jsme si tuhle slavnostní chvíli místo prosince až v lednu, ale stálo to za to,“ dodal Martin Michek.