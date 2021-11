Rallye Dakar 2022 získává obrysy: Jaké plány má Macík, Buggyra nebo Loprais?

Rallye Dakar 2022 se začíná rýsovat. Organizátoři již na konci měsíce odhalí přesnou podobu trasy a další klíčové informace. Už dopředu však mnohé týmy odhalily své plány. Co na Dakar 2022 chystají nejen české posádky?

Macíka doplňuje Šoltys

Velká změna na nadcházející Rallye Dakar čeká sedlčanský tým Big Shock! Racing. Ten totiž nově nasadí dva kamiony, posádku Martina Macíka doplní posádka Martina Šoltyse, který v minulých ročnících Dakaru závodil v barvách konkurenční stáje Tatra Buggyra Racing. Díky dvojici kamionů chce být Big Shock! Racing ještě konkurenceschopnější než v minulých letech, posádky si totiž mají v případě potřeby na trati navzájem vypomáhat.

„Martin má spoustu zkušeností, sedli jsme si a povedlo se nám najít společnou cestu,“ říká k Šoltysově angažmá šéf týmu Martin Macík starší. „Mít v závodě dva kamiony je určitě výhoda. Pokud půjde vše podle plánu, já i Martin se budeme snažit jet co nejvíce vpředu a současně být vzájemně na dohled. Budeme o sobě vědět, budeme si pomáhat," doplňuje sám aktivní závodník Martin Macík.

Právě Šoltys přitom usedne do nově postaveného speciálu, přezdívaného Arnošt. Ten staví na zkušenostech z vývoje dosavadního speciálu, Karla, vylepšuje však některé jeho neduhy. V obou případech je nicméně základem Iveco Powestar. Shodují se i základní komponenty jako motor, automatická převodovka nebo kabina. Arnošt má však lépe rozloženou hmotnost, díky jinému uložení potřebných náhradních dílů, vezených s sebou, nebo díky jedné nádrži místo oddělených čtyř. Kvůli novým bezpečnostním pravidlům je tu i jiný hasicí systém nebo upravený volant.

“Nakonec je to víc pocitové než rozumové rozhodnutí. Karel si zaslouží, aby s námi projel ještě jeden Dakar. Jsme už sžití a do třetice si to společně užijeme ve vší parádě," vysvětlil rozhodnutí Macík, proč jeho posádka absolvuje Dakar ve starším speciálu.

Pětice ze Sedlčan a osamocený Loprais

Big Shock! Racing se přitom na Rallye Dakar 2022 bude starat hned o pět kamionů. Vedle dvou ve vlastních barvách totiž sedlčanská stáj postavila další tři speciály pro zákaznické týmy, kterým bude zajišťovat technický servis.

Konkrétně v novém modrém speciálu sestrojeném v sedlčanském zázemí se sveze italská posádka Italtrans Racing Team. Nedávno dokončený bílý kamion pak míří do holandského týmu Project2030 Keese Koolena. V třetím kamionu pak opět pojede Maurik van den Heuvel.

„Všechny nové vozy vycházejí z totožného vývoje, jsou postavené na bázi úspěšného Karla. Ale současně si každý z partnerů zadal určitá specifika, která jsme při stavbě naplnili. Nejnovější bílý vůz pro holandský tým je například o 30 cm delší než všechny ostatní,“ popisuje Martin Macík starší.

Naopak Aleš Loprais tentokrát zůstane ve svém týmu osamocen. Loni mu dělal týmového parťáka Jan Tománek, tentokrát se ale i kvůli financím Lopraisův frenštátský tým soustředí na jeden ostrý kamion. Potřetí za sebou půjde o Pragu V4S, tentokrát však s vylepšeným motorem Iveco, který má být o 10 % silnější než dosud.

Buggyra sází na cizince

V kategorii kamionů pak bude samozřejmě zastoupena také stáj Tatra Buggyra Racing, která tentokrát v tomto případě vsadí výhradně na zahraniční posádky. V jednom kamionu pojede opět Chilan Ignacio Casale, který do kamionu Tatra poprvé přesedl letos, po éře závodění mezi čtyřkolkami. V druhém ho pak doplní talentovaný Francouz Téo Calvet.

“V kategorii trucků bylo hned jasné, že pokračujeme s Ignacio Casalem. Je to velký profík a to co předváděl na testování s novou evolucí vozu, byl úžasný posun a motivace pro všechny. Stejně tak bylo jasné, že volné místo po Martinu Šoltysovi obsadíme některým z nováčků z Buggyra Academy. To si vybojoval svými výkony nejen během testování, ale i v rámci truckových závodů na okruzích Téo Calvet," říká k jezdecké sestavě šéf týmu Martin Koloc. Ten připomíná, že Buggyra nikdy pro úspěch neudělala tolik jako letos - příprava čítala hned tři velká testování v Dubaji a Saúdské Arábii.

V posledních letech je pak Buggyra aktivní také v kategorii bugin, což platí i pro nadcházející Rallye Dakar 2022. Opět se tak vrací legendární Josef Macháček. „Kdybych necítil, že na to máme, tak bych nejel. Závodit budu, dokud mi budou síly stačit a jsem rád, že mě v tom Buggyra takhle podporuje,“ říká sám Macháček. Ten navíc pomáhá připravit novou generaci závodníků pro další léta. Mezi ně patří i dcery šéfa týmu Martina Koloce, Aliyyah a Yasmeen, které se však připravují až na Rallye Dakar 2023.

Nabitá kategorie Dakar Classic

Letošní prémiový ročník Dakar Classic vypsaný pro historická vozidla slavil úspěch, a tak tato kategorie bude na Dakaru 2022 ještě nabitější.

Opět se vrátí Ondřej Klymčiw se Škodou 130 LR. Letošní verze ale bude zásadně upravená vozu, v rámci úprav po nešťastné nehodě na květnovém Krušnohorském poháru dostala přepracovaný podvozek nebo větší kola. Odlišností je i černé zbarvení.

„Zážitky byly intenzivní a v řadě případů nepopsatelné. Už v cílové rovince jsem ale věděl, že se vrátíme i v roce 2022,“ říká Klymčiw. Ambicí je tak rozhodně zlepšit letošní 19. místo, cílem je bojovat o nejvyšší příčky. Klymčiwovi přitom bude dělat doprovod nový parťák, místo navigátora Petra Vlčka kvůli jeho pracovnímu vytížení tentokrát obsadí Tomáš Böhm.

Tentokrát ale Klymčiw nebude v kategorii mezi českými posádkami osamocen. Doplní ho Olga Roučková, která pro historickou kategorii oživuje vrak Suzuki Samurai. Martin Čábela zase bude soutěžit s Matrou Murena 4S, navigátorkou mu přitom bude zpěvačka a závodnice Olga Lounová.

Na Dakaru pak opět po letech uvidíme i legendární Tatru 815 Karla Lopriase. Tu v kategorii klasiků hodlá nasadit Rado Kazarka, navigátora mu přitom bude dělat Josef Kalina, někdejší člen Lopraisovy posádky. Podle zákulisních zpráv pojedou v replice Tatry 815 4x4 „Puma“ z přelomu milénia. Těšit se můžeme i na čtyři Land Rovery, první, druhé i třetí série, Dušana Randýska, Zdeňka Ondráčka, Alberta Panceho a Petra Fialy.