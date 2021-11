Macík má trumf proti Kamazům. Na Dakaru 2022 ho bude jistit Martin Šoltys v novém speciálu

Martin Macík v posledních letech patří mezi nejrychlejší jezdce Rallye Dakar v kategorii kamionů. Proti největším soupeřům v boji o vítězství, z týmů Kamaz nebo MAZ, však míval zásadní nevýhodu. V týmu byl osamocen, neměl parťáka, který by mu v nouzi pomohl a urychlil tak případné zdržení. Na Rallye Dakar 2022 se to konečně změní.

Tým Big Shock! Racing totiž do nadcházejícího Dakaru nasadí dva kamiony, jak před pár týdny poprvé naznačil. Martina Macíka a jeho sehrané kolegy, navigátora Františka Tomáška a mechanika Davida Švandu, doplní v druhém závodním speciálu Martin Šoltys, kterého budou doprovázet navigátor Roman Krejčí a mechanik Jakub Jiřinec.

„Mít v závodě dva kamiony je určitě výhoda. Pokud půjde vše podle plánu, já i Martin se budeme snažit jet co nejvíce vpředu a současně být vzájemně na dohled. Budeme o sobě vědět, budeme si pomáhat. Když se na trati cokoliv stane, zastavíme, vytáhneme se z duny, pomůžeme si s opravou, podělíme se o díly nebo pneumatiky,“ říká Martin Macík k angažmá nového parťáka. Ten má s Dakarem již slušné zkušenosti, čtyřikrát na něm startoval v barvách stáje Tatra Buggyra Racing.

Letos však Šoltys u roudnického týmu skončil, a to přestože na Dakaru 2021 dojel na hraně nejlepší desítky, poprvé ve své kariéře. Vedení Buggyry jeho konec vysvětlilo tím, že stáj staví nové, revoluční speciály, které si žádají jiný typ jezdce. Novou jedničkou Buggyry se tak stal Chilan Ignacio Casale, který v jejích barvách poprvé startoval letos.

„Jsem zvědavý na auto s čumákem, bude to změna. Ale věřím, že Martin kamion v Maroku otestoval dobře, všechno bude fungovat a nové úpravy se na Dakaru osvědčí,“ říká Martin Šoltys k novému angažmá. Vedle jinak koncipovaného kamionu si bude muset zvykat také na nové spolujezdce. „Máme za sebou první společné setkání naší posádky. A myslím, že spolupráce bude dobrá,“ doplňuje Šoltys. Jiřince si do posádky vybral sám, protože s ním spolupracuje. Krejčí je pak rovněž zkušený dakarský jezdec, soutěž jel třikrát, avšak v kategorii motocyklů bez asistence, a tak ho do tajů navigace zasvěcuje Macíkův spolujezdec František Tomášek.

Martin Šoltys přitom bude mít tu čest jet s letos nově vzniklým speciálem, přezdívaným Arnošt, Macík se totiž již dříve rozhodl, že Dakar 2022 pojede s osvědčeným Karlem. „Myslím, že se nedá říct, že jedno auto je lepší než druhé. Obě jedou kudlu, obě mají něco do sebe. Ale Karel si zaslouží, aby s námi projel ještě jedem Dakar. Jsme už sžití a do třetice si to společně užijeme ve vší parádě,“ vysvětlil rozhodnutí Macík, proč vsadil na osvědčenou techniku než nový speciál, který by teoreticky měl být lepší. Staví totiž na dřívějších zkušenostech, a tak napravuje některé chybky. Závodil ale zatím jen na Rally du Maroc. Oba vozy každopádně využívají základ Iveco doplněný o vlastní díly.

S doplněním týmu o druhý závodní kamion se logicky rozroste i servisní zázemí Big Shock! Racing. Stáj proto vyšle na příští Dakar i nová doprovodná vozidla a rozšíří se také parta mechaniků, která bude zajišťovat technický servis.