Rallye Dakar 2023 – 4. etapa: Češi si polepšili, Loprais znovu vede

Soutěž pokračovala druhou okružní a celkově již čtvrtou etapou (574 km), která provedla účastníky oblastí západně od Háilu. Více než třetina speciálky dlouhé 425 kilometrů vedla v dunách, přičemž především prvních sto kilometrů, prověřilo i hodně zkušené jezdce. Druhá polovina měřeného úseku byla vytyčená převážně v písku s několika navigačními chytáky. Na záplavy a déšť tentokrát v Saudské Arábii nedošlo.

Přetahovanou vyhrál Macík

V kategorii kamionů dokázal vyhrát Martin Macík již třetí etapu v tomto ročníku. Polepšil si o jedno místo a na vedoucího Aleše Lopraise ztrácí už jen 39:37 minuty. Průběh etapy byla jedna velká přetahovaná o první místo. Nejrychleji začal Loprais, na dalším průjezdním bodu vedl Nizozemec Mitchel van den Brink, ale pak před sebe pustil ve výsledcích znovu Lopraise. Kontrolními body na 178. a 211. kilometru projel jako první další Nizozemec Gert Huzink, ale pak ho potkaly problémy a v průběžném pořadí se hluboko propadl.

Na první místo se posunul na 282. kilometru Macík a zůstal na něm až do cíle. „Hned na začátku jsem drsně skočil a ulomil obě přední péra. Bylo to drsné od začátku do konce, samé písky nahoru dolů a pak jen pár rychlých úseků až do cíle,“ uvedl vítězný Martin Macík.

Současně posádka týmu MM Technology po dojezdu zjistila, že zásoba paliva byla opravdu na hraně. „Málem nám došla nafta. Táta nám natankoval podle výpočtu, ale v tom písku kamion žere víc, než by měl. Takže po dojezdu už svítíme červeně,“ dodal Macík.

Prokop táhl Loeba do bivaku

V kategorii automobilů byl konečně vidět jeden z favoritů Francouz Sébastien Loeb. Vinou technických problémů v předchozích dvou etapách se propadl na 28. místo. Ve smyčce kolem Hailu porazil o třináct sekund svého krajana a čtrnáctinásobného vítěze soutěže Stéphane Peterhansela a vyhrál tak etapu. Na prvním místě průběžného pořadí se udržel Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota GR DKR Hilux). Loeb ztrácí na čtrnáctém místě 1:33:43 hodiny.

Jediný český zástupce v klasifikaci automobilů Martin Prokop dorazil do cíle etapy sedmnáctý, ale se ztrátou 41 minut. Udělal však sportovní gesto. „Seb Loeb měl problémy s posilovačem řízení, tak jsme ho dotáhli na laně do bivaku,“ říkal Prokop, který spokojeností rozhodně neoplýval, i když si v průběžném pořadí polepšil o jedno místo na devátou příčku. „Byli jsme frustrovaní od začátku, protože jsme věděli, že to nebude dobré. Mokrý písek klade velký odpor, a když se k tomu přidá vysoká nadmořská výška, tak je to pro nás strašná kombinace. Od začátku nás přejíždělo hodně aut. Tato oblast našemu konceptu nesvědčí, potřebujeme to projet a poztrácet co nejméně,“ popsal své dojmy český závodník.

Podle svých slov si navíc sám způsobil problémy. Špatně jsme odhadli tlak v pneumatikách. Když se více ohřály, nastaly problémy v několika obrovských dunách, když jsme se nedostali nahoru. Museli jsme hledat jinou cestu a poztráceli tam strašně moc minut,“ dodal Martin Prokop.

Pumpovačka po velbloudí trávě

Parádní výkony předvádějí jezdci Orion – Moto Racing Group. Martin Michek zajel čtrnáctý nejrychlejší čas, skvěle se prezentoval také Milan Engel 28. místem. Michek navíc stihl pomoci soupeřům, na první pozici ztrácí hodinu. „Čtrnácté místo je bomba! Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže se hodně cvičilo s motorkou,“ popsal Michek své pocity.

Velbloudí tráva může představovat zrádnou past, protože schovává kromě klacků také kameny. „Byla to pumpovačka, jsem z toho vycucaný do maxima,“ prohodil Michek, který drží tempo s absolutní světovou špičkou. „Jelo se po hodně otevřených pláních, občas jsme zajeli do pasáží, kde byly schované kameny. Celou dobu jsem se snažil držet tempo, bylo málo míst, kde bych si odpočinul,“ dodal jeho týmový Engel, který se v celkovém pořadí posunul na třicáté místo.

Kromě toho stačil Michek pomoci také soupeřům. „Mezi první polovinou a druhou částí etapy jsme měli přejezd do tankovací zóny a neutralizaci na 55 minut. Pomáhal jsem tam továrnímu jezdci Franco Caimimu aby mu vyšel benzin. Potkal jsem tam ještě Stefana Svitka, také jemu jsem dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny, jsem rád, že jsem mohl pomoct,“ popsal několikanásobný domácí mistr v motokrosu. Ve středu mu ubyli minimálně tři soupeři, kteří byli v celkovým pořadím před ním.

Když je v benzinu voda

Michek tak poskočil na průběžné 14. místo. „Výsledek je to zatím suprový, je důležité pokračovat v něm dál. Těší mě, že jsem elitním závodníkům na dostřel,“ dodal. Pořadím se posunul také Milan Engel, který měl však během pauzy v etapě problémy. „V tankovačce mě začala zlobit motorka, asi mi nejde zadní čerpadlo nádrže, prasknul mi chladič na vodu. Díky bohu za to, že jsem tu v cíli i s takovým výsledkem. Na techniku to bylo náročné,“ popsal jezdec z Orion – Moto Racing Group. Engelovu motorku se podařilo opravit. „Řeší se tu problém s benzinem. Tovární tým KTM v něm našel hodně vody, čerpadlo se poškodilo kvůli nečistotám v palivu. Sítko bylo hodně ucpané,“ konkretizoval Ervín Krajčovič, šéf českého motorkářského týmu.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 4. etapa

Motocykly: 1. Barreda Bort (Šp./Honda) 4:28:18; 2. Quintanilla (Chile/Honda) +16; 3. Howes (USA/Husqvarna) +1:05; … 14. Michek (ČR/KTM) +17:56; 28. Engel (ČR/KTM) +47:47; 34. Brabec (ČR/KTM) +55:54; 39. Pabiška (ČR/KTM) +1:16:20.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:52:17; 2. Andujar (Arg./Yamaha) +4:46; 3. Kancius (Lotyš./Yamaha) +10:43; … 14. Tůma (ČR/Yamaha) +2:39:19.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 4:11:34; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q e-tron E2) +13; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron E2) +1:50; … 17. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +41:39.

T3 Prototype: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5) 5:01:55; 2. Ferreira, Palmeiro (Port./Yamaha Raid YZS 1000 R) +5:49; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +6:14; … 16. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +1:32:12.

T4 Production: 1. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) 5:18:41; 2. Farres Guell, Ortega Gil (Šp./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +3:29; 3. M. Goczal, Gospodarczyk (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5) +6:50.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 5:10:23; 2. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) +8:50; 3. Loprais (ČR/Praga) +9:22; … 5. Šoltys (ČR/Tatra) +28:05; 8. Valtr (ČR/Tatra) +43:24; 12. Vrátný (ČR/Tatra) +1:24:44.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Sanders (Aus./Gas Gas) +18:40:03; 2. Howes (USA/Husqvarna) +3:33; 3. K. Benavides (Arg./KTM) +4:05 … 14. Michek (ČR/KTM) +1:00:08; 30. Engel (ČR/KTM +3:08:21; 36. Brabec (ČR/KTM) +3:41:27; 44. Pabiška (ČR/KTM) +5:07:55.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 22:49:36; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha) +47:04; 3. Andujar (Arg./Yamaha) +1:08:12; … 13. Tůma (ČR/Yamaha) +6:29:07.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +16:34:13; 2. Al Radži, Von Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +18:18; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q e-tron E2) +18:52; … 9. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +1:14:43.

T3 Prototype: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5) 18:59:47; 2. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +1:29; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +11:31; … 10. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) 3:39:17.

T4 Production: 1. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) 20:05:55; 2. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +14:04; 3. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP :Can-Am Maverick XR5) +24:57.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 19:29:21; 2. Martin van den Brink (Niz./Iveco) +27:22; 3. Valtr (ČR/Tatra) +28:17; 4. Macík (ČR/Iveco) +39:37; … 6. Šoltys (ČR/Tatra) +2:07:41; 12. Vrátný (ČR/Tatra) +5:02:31.

Výsledky jsou neoficiální.