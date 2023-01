Rallye Dakar 2023 – 3. etapa: Voda všude kam se podíváš

Třetí etapa měla plánovaných 447 měřených kilometrů, musela však být o sedmdesát kilometrů zkrácená. Postaraly se o to přívaly deště, prudký vítr a nízká oblačnost, která nedovolila vzlétnout helikoptérám. Z hlediska bezpečnosti musí být při závodě helikoptéry ve vzduchu.

Zapletal nedobrovolně skočil

Bohužel české řady opět prořídly. Předčasně skončil automobilový jezdec Miroslav Zapletal. Zkušený pilot, který startoval na slavné soutěži již podeváté v kariéře, havaroval ve druhé etapě a poničil vůz Ford F150. „Po výjezdu na dunu, která ale dunou nebyla, pro nás závod skončil. Písečný kopec pokračoval na druhé straně příkrou skálou a my jsme z ní spadli. Auto má rozbitý rám a my nemáme šanci ho v servisu opravit,“ je uvedeno v tiskové zprávě. Šestapadesátiletý Zapletal si při nehodě pochroumal ruku, vyšetření v bivaku v Úle ale vyloučilo zlomeninu.

Místo v první desítce udržel v kategorii automobilů Martin Prokop, který doplácel na nižší výkon motoru svého vozu. „Třetí etapa byla výrazně rychlejší než ty dvě předchozí. Šlapali jsme na plyn, co to šlo, ale chyběl nám výkon. Potkali jsme dvě tovární toyoty, ale brzy nám bohužel odjely. V nadmořské výšce tisíc metrů mají výhodu turbomotory, náš atmosférický motor ztrácí na výkonu a bohužel zde pojedeme několik nejbližších etap,“ uvedl český pilot.

Macík tahal buginy a vytopil kabinu

Odpočatá posádka týmu MM Technology v úterý ráno vyrazila ve stíhacím tempu do 3. etapy. I její oranžový kamion Čenda byl po nočním zásahu mechaniků opět jako nový. Ačkoliv aktuální rychlostní zkouška musela být nakonec zkrácena, přinesla sedlčanským závodníkům zážitky, které se zapíšou do týmové kroniky mezi ty nejextrémnější. „Na začátku jsme nasadili tempíčko. Točili jsme pravou, levou, jelo se hodně v písku. A najednou díra v levé zadní pneumatice. Ale David ji chvíli zvládal dofukovat. V tu dobu jsme začali dohánět posádky před námi. Jely ve vláčku. Jednu po druhé jsme je předjížděli. Pak jsme ale už museli vyměnit načatou pneumatiku a následně předjíždět znova, což se dařilo. Pomohlo nám, že Ferry s přehledem prokouknul několik navigačních chytáků a všechny body trefil napoprvé,“ vypráví Martin Macík.

Pak ale začalo brutálně pršet a trať se proměnila, písek pokryly kaluže a říčky. „V dešti jsme letěli vodou, která se tu nemá kam vsáknout. Jeli jsme v pistách, z nichž se staly obrovské louže. Až jsme přistáli u řeky, která tam právě vznikla z vody stékající z hor. Projeli jsme ji a najednou koukáme, že vlevo plavou buginy. Byly v řece a nemohly ani dopředu ani dozadu. Bral je proud, uvnitř seděl pilot. Okamžitě jsme se otočili a jeli jsme je lovit. Hodili jsme jim lano, ale nedařilo se jim buginu přivázat, tahání nám udělalo díru do haubny. Lano se trhalo. Zůstali jsme tam viset v písku a museli znova vyjet vodou. Nakonec, když jsme odjížděli, Ferry zjistil, že nemá kontrolní bod, který byl na druhé straně řeky. Takže znova do vody. Sebrat bod. Vrátit se přes řeku. Když jsme tam jeli potřetí, dali jsme ji už jen tak tak. Fakt drsný,“ dokreslil situaci Macík.

Posádka se znova pustila do stíhací jízdy v dešti, ale nastaly další komplikace. „Děsně se nám mlžilo přední sklo. Stěrače nestíhaly. Matesovi jsme nejdřív hadříkem utírali na předním okně průzor. Ale nebylo to nic moc. Tak jsme vzali flašku vody, udělali do ní díru a na okno jsme cákali. Což celkem zabíralo. Ale postupně jsme začali mít dost vody i v kabině. Povedlo se nám tak ale dohnat a předjet i Jardu Valtra a dorazit do bodu, kde byl závod ukončen,“ popisuje navigátor František Tomášek.

Michek se postaral o nervák

Několik chvil plných adrenalinu zažili členové českého motorkářského týmu. Martin Michek se totiž zhruba na 300. kilometru ztratil ve výsledcích, na mapě jeho číslo nebylo vidět. Dlouhou dobu to vypadalo, že musel zastavit kvůli nehodě nebo technickému problému. „Nejdříve jsme si mysleli, že zabloudil. Otevřeli jsme si mapu a koukali, že stojí. Jenže Milan Engel projel kolem něj a nezdržel se. To nám dávalo indicie, že se asi nic vážného nestalo,“ popisoval momenty Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

Michka opravdu na trati nic vážného nepotkalo, měl problém kvůli špatnému kabelu. Tím pádem se v průjezdech ve výsledcích neobjevoval. „Řešili jsme to už s organizátorem, všechny kontrolní body má splněné, neměl by dostat penalizaci,“ dodal Krajčovič, který byl s výsledky svých jezdců spokojený. A závodníci také, hlavně že se dostali do cíle před deštěm a záplavami.

„Speciálka byla opravdu hezká. Více se to sypalo, bylo to spíše na písku, což vítám. Je to lepší než jízda po kamenech. Snažil jsem se v tom přidávat také více plynu. Jenže nás svazovalo počasí ke konci, protože začalo hustě pršet,“ dodal Michek z Českých Budějovic a dodal: „Děkuji moc klukům od Martina Prokopa, že mi v servisní zóně dali bundu s rukavicemi, protože to byl opravdu marast. Hodně husté. Jezdit v tričku při teplot kolem deseti stupňů za deště není zrovna ideální.“

Také Engel zažil prudký déšť. „Třetí etapa byla strašně moc dlouhá, akorát bylo méně kamenů. Jelo se mi dobře, utíkalo to. Tím, jak pršelo, tak písek byl mokrý a byly vidět krásně stopy. Nicméně ke konci etapy nám začalo pršet, byl jsem rád, že jsem vůbec dorazil do cíle. Posledních čtyřicet kilometrů se z těch hor valilo spousty vody dolů na planiny. Byla tam jedna velká kaluž, musel jsem vybírat stopy, abych to mohl vůbec objet. Na přejezdu jsme všichni zmokli a vymrzli jsme. Po těle se cítím dobře, i když motorka zmokla. Snad tam nebude problém v elektrice,“ uvedl Engel.

Ujížděl větru dešti

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma dojel do bivaku mokrý jak myš. I on se totiž nakonec nevyhnul rozmarům počasí, které poznamenaly 3. etapu Rallye Dakar. „Startoval jsem ráno, takže jsem před tím deštěm ujížděl. Dohnal mě, až když jsem musel měnit protržené přední kolo,“ uvedl jezdec týmu Barth Racing. „Organizátoři nakonec závěr etapy kvůli hrozbě zranění závodníků zrušili. Ze závodu mě stáhli na 335. kilometru. A já jsem pak totálně promokl a promrzl při dvousetkilometrové cestě do bivaku,“ popsal českokrumlovský rodák.

Třetí etapa mu pocitově příliš nesedla. „Profil mi nevyhovoval. Trasa byla z poloviny písčitá a z poloviny různě zpevněné cesty. Byly tam i úseky, kdy se jelo po takových velkých plochých kamenech. Možná to je hezké pro fotografa, ale závodit na tom není moc příjemné,“ poznamenal. I pro jeho Yamahu to bylo obtížné. „V tom písku jsem se musel vyhýbat všelijakým boulím, řekl bych velbloudí trávě. A jak má čtyřkolka široká kola, tak to v tom moc nejelo.“

Už tradičně měl smůlu na defekt, tentokrát to odneslo přední kolo. „Měnil jsem ho pár minut předtím, než etapu zrušili. Musel jsem ho někde prorazit o kámen. Původně jsem myslel, že to nějak spravím, ale pak jsem tam radši hodil rezervu. Zrovna začala ta bouřka. Zdržení tam nějaké bylo. V dešti jsem pak jel asi třicet kilometrů, a to prostě není závod, to člověk jen jede,“ řekl Tůma.

Výsledky - 3. etapa

Motocykly: 1. Sanders (Aus./Gas Gas) 4:24:15; 2. Howes (USA/Husqvarna) +6:19; 3. Klein (USA/KTM) +6:59; … 18. Michek (ČR/KTM) +21:15; 34. Engel (ČR/KTM) +51:02; 36. Brabec (ČR/KTM) +55:52; 57. Pabiška (ČR/KTM) +1:30:36.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:40:44; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha) +17:02; 3. Varga (Slov./Yamaha) +18:48; … 12. Tůma (ČR/Yamaha) +1:45:59.

Automobily: 1. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive Hunter) 3:22:59; 2. Terranova, Haro Bravo (Arg., Šp./Prodrive Hunter) +5:04; 3. Al Radži, Von Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +8:30; … 17. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +22:56.

T3 Prototype: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Mawerick) 4:05:03; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +44; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +1:35; …

T4 Production: 1. Batista, Mota (Br., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) 4:21:05; 2. M. Goczal, Marton (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5) +1:40; 3. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +4:34.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 4:03:03; 2. Valtr (ČR/Tatra) +4:07; 3. M. van den Brink (Niz./Iveco) +4:08; 4. Loprais (ČR/Praga) +10:56; … 6. Šoltys (ČR/Tatra) +19:37.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky - celkově

Motocykly: 1. Klein (USA/KTM) 14:03:50; 2. Sanders (Aus./Gas Gas) +1:48; 3. Howes (USA/Husqvarna) +7:09; … 17. Michek (ČR/KTM) +50:07; 43. Engel (ČR/KTM +2:28:29; 42. Brabec (ČR/KTM) +2:53:28; 57. Pabiška (ČR/KTM) +3:59:30.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 16:57:18; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha) +35:31; 3. Copetti (USA/Yamaha) +48:47; … 12. Tůma (ČR/Yamaha) +3:49:48.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +12:20:33; 2. Al Radži, Von Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +13:20; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q e-tron E2) +20:45; … 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +35:10.

T3 Prototype: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) 13:52:06; 2. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +1:01; 3. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5) +5:46; …

T4 Production: 1. M. Goczal, Marton (Pol./BRP :Can-Am Maverick XR5) 14:30:03; 2. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +9:36; 3. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +31:15.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga)13:54:36; 2. Valtr (ČR/Tatra) +9:15; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +25:28; … 5. Macík (ČR/Iveco) +1:03:59; 7. Šoltys (ČR/Tatra) +2:03:58.

Výsledky jsou neoficiální.