Rallye Dakar 2026, 9. etapa: Loprais vyhrál, Prokop a Macík ztratili šance
Devátou etapu Rallye Dakar 2026 vyhrál v kategorii kamionů Aleš Loprais a posunul se na třetí místo v průběžném pořadí. Dařilo se také motocyklistovi Milanu Engelovi, který je devatenáctý. Bohužel pro dvojnásobného vítěze kamionů Martina Macíka skončily jeho šance, stejně jako u Martina Prokopa v kategorii automobilů.
Podruhé na letošním Dakaru se jela maratonská etapa bez asistence týmů. Terén se měnil na horský a kamenitý s vysokou nadmořskou výškou. Z písku na tvrdší podklad, vyschlá řečiště a proslulou “velbloudí trávu”. Posádky nocují v noci na středu ve stanech v přírodě, nemohou využít svých mechaniků a případné opravy musí provádět samy.
Engel zajel nejlépe
Třinácté místo v kategorii motocyklů je nejlepším dílčím výsledkem v kategorii motocyklů jedoucího Milana Engela. „Bylo to hodně navigačně těžké, obtížné. Na začátku se dost bloudilo, já ale naštěstí jsem všechny body trefil, takže jsem pak jel celou dobu sám a bez prachu, což mi pomohlo. Tempo jsem měl dobré, motorka skvěle drží. Druhá část maratonské etapy bude ještě těžší a hodně nás zavede do písečných dun,“ řekl Engel.
Po kolizi, kterou měli Martin Macík a Aleš Loprais v pondělní osmé etapě, vyrazili se svými opravenými kamiony. Macík do poloviny etapy vedl, ale na 250. kilometru se jeho vůz zastavil. Tím se nabídla šance Aleši Lopraisovi, který se posunul na třetí místo v hodnocení kamionů. Ovšem ztrácí 57:44 minuty na vedoucího Nizozemce Mitchela Van den Brinka.
Dva fordy v čele
Automobilům nově vévodí Španěl Nani Roma (Ford). „Měli jsme tři defekty, takže jsme rádi, že jsme vůbec v cíli. Ale dnes měli problémy všichni,“ řekl Roma. Dosavadní lídr Katařan Nasser Al-Attiya ztratil přes 26 minut a klesl na průběžné třetí místo. Předstihl ho i další Španěl Carlos Sainz (Ford), který ale na Romu ztrácí jen 57 sekund, Attiyah je dalších 13 sekund zpět. Etapu vyhrál Eryk Goczal z Polska, který si v 21 letech připsal premiérový triumf v kategorii. Druhý byl jeho strýc Michal Goczal. Mezi motocyklisty si třetí letošní etapové vítězství připsal Španěl Tosha Schareina, který byl o 4:35 minuty rychlejší než Sanders. Dosavadní lídr Luciano Benavides ztratil při bloudění téměř dvanáct minut a propadl se na třetí místo.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 9. etapa
Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 3:45:42; 2. Sanders (Aus./KTM) +4:35; 3. Docherty (JAR/KTM) ++4:50; ... 13. Engel (ČR/Kove) +19:59; 40. Pabiška (ČR/KTM) +56:50; 55. Drdaj (ČR/KTM) +1:17:07.
Automobily: 1. E. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Toyota Hilux Overdrive) 3:46:42; 2. Michal Goczal, Ortega (Pol., Šp./Toyota Hilux Overdrive) +7:45; 3. Price, Monleon (JSR, Šp./Toyota GR DKR Hilux) +11:36; ... 33. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +46:13; 36. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +54:19;
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 4:26:43; 2. Zala (Litva/Iveco) +1:53; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +3:14
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 37:09:17; 2. Brabec (USA/Honda) +6:24; 3. L. Benavides (Arg./KTM) +7:05; ... 20. Engel (ČR/Kove) +5:14:07; 27. Drdaj (ČR/KTM) +7:10:13; 38. Pabiška (ČR/KTM) +10:20:38.
Automobily: 1. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) 36:44:01; 2. Sainz, Cruz (Šp./Ford Raptor T1+) +57 s; 3. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) +1:10; ... 32. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +7:19:48; 38. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +10:22:20;
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 42:18:28; 2. Zala (Litva/Iveco) +37:12; 3. Loprais (ČR/Iveco) +57:44;
Classic (po 8 etapě): 1. Raisys, Marques (Lotyš., Port./Land Rover 109 Station Wagon) 487 bodů; 2. Morera, Rubaová (Šp./Porsche 959 Dakar) 631; 3. Unterholzner, Gaioni (It./Mitsubishi Pajero) 719; 4. Klymčiw, Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 769; ... 39. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra T815) 5374; 65. Váňová, Váňa (ČR/Toyota 4Runner) 11 752; 82. Vinš Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 22 528.
Výsledky jsou neoficiální.