Rallye Dakar, 7. etapa: Loprais oslavil narozeniny

Maratónská etapa z Hai´lu do Sakaky (737 kilometrů, 471 kilonetrů rychlostních zkoušek) začala téměř hrůzostrašným sledem písečných hor a sto kilometrů závodění nahoru a dolů. Soutěžící si museli dávat pozor, aby zabránili přehřátí motorů. Etapa končila sérií kamenitých plošin a kombinací klikatých a rychlých úseků. V cíli etapy je zakázaná práce mechaniků. Pomoci si musí posádky samy, nebo mohou přijmout asistenci jiných týmových kolegů.

Po technických problémech se do závodu vrátili motorkáři Jan Brabec (Strojrent Racing), Roman Krejčí (Bo!Beton) a v kategorii automobilů Miroslav Zapletal (Offroadsport). Vzhledem k výrazné časové penalizaci už nemohou dosáhnout na přední příčky. V jejich silách jsou však rozhodně úspěšná jednotlivá umístění v dalších etapách.

Chtěl vytáhnout soupeře z auta

Desátý leden je dnem narození Aleše Lopraise (Praga), kterému bylo jedenačtyřicet let. Svůj významný den si připomněl šestým místem v etapě mezi kamiony. Zásluhou tohoto výsledku se posunul na čtvrté místo průběžného pořadí. Vyměnil si ho s Martinem Macíkem (Iveco), který byl v neděli až desátý. Ten totiž neujel rychlostní zkoušce po startu ani pět set metrů a při přejezdu duny ohnul spojovací tyč řízení. Oprava poškozeného dílu sice zabrala posádce pouhých osmnáct minut, ale pohoršil si tak o jedno místo.

„V místě, kde se nám to stalo, byla spousta lidí, takže nepochybuju, že se objeví spousta fotek a videí. Nasadili jsme pak svoje tempo až do cíle. Na začátku speciály byly těžké a nepravidelné duny, kde auto pořád lítalo vzduchem. Navíc bylo díky plným nádržím těžké, takže bylo náročné se občas dostat až nahoru. Když jsme vyjeli po neutralizaci na další část etapy, povedlo se nám dojet nějaké osobáky a to bylo na zabití. Měl jsem pocit, že je z toho auta vzteky vytáhnu, protože nás nechtěly pustit a to jsem na ně troubil v jednom kuse,“ komentoval etapu Macík.

Mechanik posádky Big Shock! Racing David Švanda k tomu dodal: „Tím, jak jsme po opravě dost letěli, schytalo auto spoustu ran, ale myslím, že poškozeného není nic. Tím, že jsme tentokrát bez mechaniků, tak si pořádně mákneme všichni tři, abychom všechno pořádně zkontrolovali. Máme manko kolem dvaceti minut na nejbližšího v pořadí. Ve zbývajících pěti etapách se může stát cokoliv.“

Podmolův nejlepší výsledek

Dva čeští motocykloví jezdci zaznamenali svůj nejlepší výsledek na letošním Dakaru. Jezdec týmu Orion – Moto Racing Group Martin Michek se již v šesté etapě vešel do deseti minut ztráty na vítěze v etapě, ale tenhle výsledek mu nakonec zmařila minutová penalizace. Nyní se mu to podařilo a k manku 8:35 minuty přidal 12. místo v etapě a jezdec Orion Moto Racing Group se udržel na osmnácté příčce.

„Byla to drsná, ale pěkná etapa, která se mi docela povedla. Trefil jsem i navigaci. Dvanácté místo je povedený výsledek a konečně regulérních ztráta pod deset minut na vítěze. Prvních 120 kilometrů byl masakr, jelo se jen na písku, sjíždělo se z velkých dun dolů a nahoru. Potom přišel hrubý písek plný trávy, takže to i kopalo a zadek motorky létal ze strany na stranu. To jsem si víc užíval,“ řekl Michek.

Dařilo se i debutantovi na Dakaru Liboru Podmolovi, jenž si v průběhu dne odpočinku stěžoval na velké bolesti rukou. Podstoupil několik masáží a do etapy nastoupil s velkým odhodláním. Dokončil ji na skvělém 29. místě, což je jeho nejlepší etapový výsledek na Dakaru a v průběžné pořadí je dvaačtyřicátý.

Prokop nebyl nadšený

Dvanácté místo obsadil v etapě v hodnocení automobilů Martin Prokop, který si přivezl ztrátu 31:31 minuty a v průběžném pořadí si polepšil o jednu příčku na deváté místo.

„Byl to spíše taktický výkon a ze své jízdy nemám vůbec dobrý pocit. Na začátku etapy bylo hodně dun a písku a vůbec nikam jsem nespěchal, protože právě v tomhle terénu jsme před dvěma dny zničili poloosy. Pak přišel více kamenitý terén, ve kterém jsme měli dva defekty, a při druhém začalo hořet. Do cíle zbývalo ještě 230 kilometrů, takže jsme zpomalili tempo, abychom neriskovali další problém. Jsme v cíli maratonské etapy a musíme si s Viktorem pomoci na autě sami. Máme naložené nějaké poloosy na kamionech několika kamionů. Uvidíme, zda je budeme potřebovat,“ řekl Prokop v cíli první části maratonské etapy.

Druhá část maratonské etapy Sakaka – Neom (709 km, 375 km RZ) bude mít tendenci odměňovat ty, kteří byli v první části opatrní. Na trati přijdou na řadu nejdříve písečné a později kamenité části trati. Posádky nebudou mít příliš čas, musí sledovat itinerář. Užijí si především fotografové a diváci, kteří budou mít před očima nejmajestátnější scenerie v zemi.

Výsledky – 7. etapa

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 4:37:44; 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +2:07; 3. Howes (USA/KTM) +2:19; … 12. Michek (ČR/KTM) +8:35; 28. Brabec (ČR/KTM) +43:52; 29. Podmol (ČR/Husqvarna) +46:52; 41. Pabiška (ČR/KTM) +1:19:08; 43. Engel (ČR/KTM) +1:25:35; 45. Krejčí (ČR/KTM) +1:44:22; 48. Lhotský (ČR/KTM) +1:50:17.

Automobily: 1. Al Radži, Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota) 4:21:59; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +48 s; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +1:15 … 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +31:31; 47. Zapletal (ČR/Ford) +2:12:48.

Čtyřkolky: 1. Andjuar (Arg./Yamaha) 5:57:40; 2. Pedemonte (Chile/Yamaha) +3:05; 3. Giroud (Fr./Yamaha) +8:51; … 8. Kubiena (ČR/Yamaha) +1:39:12.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 5:15:34; 2. Alsaf, Montijano (S. Arábie, Šp./Can-Am XR3) +5:12; 3. Varela, Justo (Braz./Can-Am XR5) +7:13.

Lightweight Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 5:15:34; 2. Alsaf, Montijano (S. Arábie, Šp./Can-Am XR3) +5:12; 3. Varela, Justo (Braz./Can-Am XR5) +7:13; … … 15. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +31:02; … 16. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +1:36:55.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:45:52; 2. Mardějev (Rus./Kamaz) +3:23; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +8:22; … 6. Loprais (ČR/Praga) +14:47; … 8. Šoltys (ČR/Tatra) +25:54; 9. Casale (Chile/Tatra) +26:13; 10. Macík (ČR/Iveco) +39:28; … 15. Valtr (ČR/Iveco) +1:29:37; 17. Tománek (ČR/Tatra) +2:33:19.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 28:51:31; 2. Price (Aus./KTM) +1 s; 3. Sunderland (Brit.KTM) +2:11; … 18. Michek (ČR/KTM) +51:53; 27. Engel (ČR/KTM) +3:40:14; 37. Pabiška (ČR/KTM) +6:19:29; 42. Podmol (ČR/Husqvarna) +7:25:25; 47. Lhotský (ČR/KTM) +11:59:49.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 26:36:50; 2. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +7:53; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +41:06; … 9. Prokop (ČR/Ford) +2:59:50.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 35:46:53; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +20:55; 3. Enrico (Chile/Yamaha) +25:55; … 6. Kubiena (ČR/Yamaha) +4:46:09.

SSV: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) 32:30:33; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +9:31 s; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +25:21.

Lightweight Prototype: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) 27:04:29; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm.(OZ03-02) +8:41; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +9:31; … 17. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +3:58:22; 36. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) 13:19:23.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 29:12:10; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +45:56; 3. Mardějev +1:05:06; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:21:47; 5. Macík (ČR/Iveco) +1:42:01; … 9. Casale (Chile/Tatra) +2:36:56; 10. Šoltys (ČR/Tatra) +2:58:39; 12. Valtr (ČR/Iveco) +6:23:53.

Výsledky jsou neoficiální.