Rallye Dakar, 8. etapa: Michek si polepšil, zranění motorkáři

Ve druhé část maratonské etapy Sakaka – Neom (709 km, 375 km RZ) přišly na řadu nejdříve písečné a později kamenité části trati. Posádky neměly čas na krásy přírody a musely sledovat itinerář. Užili si především fotografové a diváci, kteří měli před očima nejkrásnější scenerie v zemi.

Po technických problémech v závodě pokračují motorkáři Jan Brabec (Strojrent Racing), Roman Krejčí (Bo!Beton) na strojích KTM a v kategorii automobilů Miroslav Zapletal (Offroadsport) s fordem. V jejich silách rozhodně jsou úspěšná umístění ve zbývajících etapách soutěže, která skončí v pátek 15. ledna. V průběžném pořadí soutěže však uváděni nejsou.

Problémy s waypointy a benzinem

V kategorii motocyklistů se dařilo Martinu Michkovi, který byl v etapě sedmnáctý a v celkovém hodnocení poskočil o tři pozice na patnácté místo. Jezdec týmu Orion – Moto Racing Group využil problémů dvou soupeřů a jednu pozici si vybojoval sám. O šestnáct minut porazil továrního jezdce týmu Hero Portugalce Joaqiuima Rodriguese a přeskočil ho i v průběžném hodnocení. „Bylo to brutálně rychlé, jsem moc rád po maratonských etapách v cíli. Měl jsem problémy s konektorem na řídítkách, v navigačním panelu mi nešel ukazatel kilometrů, ale v tankovací zóně se mi to naštěstí podařilo provizorně opravit. Zdržely mě dva waypointy (časové body¨- kontroly), pro které jsem se musel vracet a to mě stálo tak čtyři minuty,“ shrnul Michek své dojmy z osmé etapy.

U jeho týmového kolegy Milana Engela se opakovaly problémy a benzinem, které se objevily již o den dříve v první části maratonské etapy. „Zkoušel jsem to opravit, dal tam natvrdo relátko, ale bohužel si to benzin ze zadní nádrže vůbec necucalo. Musel jsem na trati zastavit, dělat bypass a teprve ve druhé polovině šlo trochu zatáhnout. Jsem dost nas…. Snad se to podaří v bivaku opravit,“ líčil své trable Engel.

Prokop se vyhnul defektům

Český jezdec Martin Prokop byl v hodnocení automobilů devátý a v průběžné klasifikaci si polepšil na osmé místo. Předstihl továrního jezdce toyoty Jihoafričana Giniela de Villierse, který jede Dakar poosmnácté, vozům Toyota je věrný od roku 2012 a letos vyhrál jednu etapu.

Prokop začal etapu jedenáctým místem na prvním mezičase a ve druhé polovině měřeného testu se vyšplhal až na šestou příčku. V závěru etapy však ztratil deset minut. „Byla to svižné a rychlé, úspěšně jsme kličkovali mezi spoustou kamení a naštěstí nemuseli ven z auta kvůli defektu. Bohužel v závěru jsme udělali jednu navigační chybu a trochu bloudili. Škoda, ale auto vydrželo námahu maratonské etapy a my pokračujeme dál,“ uvedl Prokop v pondělním cíli.

Chilan u Buggyry se blýskl

V kategorii kamionů se blýskl pátým místem Ignacio Casalle, chilský pilot týmu Buggyra. Se ztrátou 9:13 na vítězného Rusa Antona Šibalova (kamaz) tak dosáhl na svůj nejlepší etapový výsledek v letošním ročníku. Za ním se srovnaly do jedenáctého místa další čtyři české posádky - 6. Aleš Loprais (ČR/Praga) +9:52; 8. Martin Macík (ČR/Iveco) +12:13; 9. Martin Šoltys (ČR/Tatra) +12:43; 11. Jaroslav Valtr (ČR/Iveco) +18:40.

V průběžném pořadí se drží na čtvrtém místě za trojicí kamazů Aleš Loprais, který ztrácí na pomyslné stupně vítězů šestnáct minut. Hned za ním pátý je Martin Macík, který se v cíli zlobil: „Nebýt to Češi, tak jdeme podat protest, jak nás jiný kamion v prachu brzdil, i když jsme jeli takřka vedle něj. Museli jsme znovu měnit spojovačku a tak čtvrthodiny nás stálo bloudění, když jsme opět v prachu minuli změnu směru.“

Co dělají favorité?

V kategorii automobilů vyhrál letos již čtvrtou etapu Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota). O den předtím v první části maratonské etapy ztratil na vedoucího Francouze Stéphane Peterhansela (X-Drive Mini) dvě minuty. „Měl jsem defekt. Připadlo mi rozumné trochu zpomalit a nepoškodit kolo. Dnes jsem se rozhodl zaútočit, což se podařilo,“ vysvětlil Al-Attiyah své počínání. V průběžném pořadí ztrácí na druhé příčce na vedoucího Francouze jen 4:50 minuty. Třetí je obhájce loňského prvenství Španěl Carlos Sainz (X-Raid Mini), který zaostává o 38:55 minuty.

V kategorii motocyklů udržel první pozici Chilan Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda). Na první místo se dostal po sedmé etapě, kdy měl na druhého Australana Tobyho Price (KTM) náskok pouhopouhou sekundu! V pondělí však poprvé vyhrál etapu, ovšem jeho náskok je stále minimální. Na Price má k dobru 1:06 minuty, na třetím místě je další tovární jezdec KTM Brit Sam Sunderland o 5:57 minuty zpět. Šestá příčka patří vítězi předchozího ročníku Američanu Rickymu Brabecovi (Honda), jenž je zpět o 17:42 minuty.

Tři zranění motocyklisté

Francouzský motocyklista Pierre Cherpin je v umělém spánku po vážné nehodě v nedělní 7. etapě. Uvedla to ve své zprávě ČTK. Dvaapadesátiletý závodník upadl ve vysoké rychlosti a byl s vážným poraněním hlavy přepraven vrtulníkem do nemocnice v Sakace. Podle informací televize France TV podstoupil Cherpin před uvedením do umělého spánku operaci, která měla zmenšit hematom v hlavě. Má také zlomená žebra a poraněné plíce.

Cherpin startuje na Dakaru počtvrté v kariéře, opět v kategorii bez asistence. Po šesté etapě mu patřilo 77. místo v absolutním pořadí, v Original by Motul (jezdci bez asistence) byl dvaadvacátý. Francouzský závodník je druhým vážně zraněným účastníkem Rallye Dakar v letošním roce. Po pádu ve čtvrté etapě je v umělém spánku v nemocnici v Rijádu indický motocyklista CS Santosh. Podle webu corsedimoto.com byl však do kómatu uveden z důvodu lepší léčby.

Smůlu měl v průběhu osmé etapy Francouz další motorkář Xavier de Soultrait. Čtvrtý jezdec průběžného pořadí spadl na 267. kilometru měřeného úseku. Jezdec byl při vědomí transportován helikoptérou do nemocnice a rozsah jeho zranění určí až následná lékařská vyšetření.

Klymčiw se pořád drží

Úspěšně pokračuje v soutěži také česká posádka Ondřej Klymčiw a Petr Vlček, kteří startují s vozem Škoda 130 LR v kategorii Dakar Classic. Ta je určená pro vozy, které startovaly na Dakaru do roku 2000 a pro auta skupiny B, která se jezdila v mistrovství světa v rallye v 80. letech minulého století. Češi vyhráli šestou etapu a v obou částech maratonské etapy skončili třetí. Po osmi závodních dnech drží v průběžném pořadí skvělé páté místo ze všech 24 účastníků, ze kterých ještě nikdo neodstoupil!

V deváté etapě (12. ledna) se účastníci vydají ve smyčce Neon – Neon (579 km, 465 km RZ) na břeh Rudého moře a trať se bude vinout podle pobřeží. Posádky pojedou po rychlých a často hodně písčitých úsecích, kde budou tlačit pedál plynu na podlahu. Délkou a rozmanitostí povrchů se etapa řadí mezi nejtěžší z letošního ročníku.

Výsledky – 8. etapa

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 3:08:40; 2. Price (Aus./KTM) +1:05; 3. Brabec (USA/Honda) +2:50; … 17. Michek (ČR/KTM) +16:06; 35. Engel (ČR/KTM) +40:57; 36. Podmol (ČR/Husqvarna) +44:45; 38. Pabiška (ČR/KTM) +46:57; 42. Brabec (ČR/KTM) +1:09:52; 43. Krejčí (ČR/KTM) +1:13:46; 55. Lhotský (ČR/KTM) +1:37:08.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota) 2:56:56; 2. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +52 s; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +3:03; … 9. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +21:37; 34. Zapletal (ČR/Ford) +57:45; 49. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +1:55:42.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 4:20:40; 2. Andjuar (Arg./Yamaha) +1:12; 2. Enrico(Chile/Yamaha) +1:17; 4. Kubiena (ČR/Yamaha) +20:15.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 3:37:45; 2. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am Maverick X3) +52 s; 3. Varela, Justo (Braz./Can-Am XR5) +1:31.

Lightweight Prototype: 1. 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 3:37:45; 2. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am Maverick X3) +52 s; 3. Varela, Justo (Braz./Can-Am XR5) +1:31; … 10. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +23:11; 41. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +1:54:38

Kamiony: 1. Šibalov (Rus./Kamaz) 3:19:40; 2. Karginov (Rus./Kamaz) +2:19; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) 2:28; … 5. Casale (Chile/Tatra) +9:13; 6. Loprais (ČR/Praga) +9:52; 8. Macík (ČR/Iveco) +12:13; 9. Šoltys (ČR/Tatra) +12:43; 11. Valtr (ČR/Iveco) +18:40;

Classic: 1. Revuelta, Sanchez Hernandez (Šp./Toyota Land Crusier) 27 bodů; 2. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 40 bodů, 3. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 46 bodů.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 32:00:11; 2. Price (Aus./KTM) +1:06; 3. Sunderland (Brit.KTM) +5:57; … 15. Michek (ČR/KTM) +1:07:59; 26. Engel (ČR/KTM) +4:21:11; 37. Pabiška (ČR/KTM) +7:06:26; 38. Podmol (ČR/Husqvarna) +8:10:10; 48. Lhotský (ČR/KTM) +13:36:57.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 29:36:49; 2. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +4:50; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +38:55; … 8. Prokop (ČR/Ford) +3:18:24; 43. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +19:20:40.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 40:08:45; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +19:43; 3. Enrico (Chile/Yamaha) +26:00; … 6. Kubiena (ČR/Yamaha) +5:05:12.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) 36:13:48; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +19:51; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +30:31.

Lightweight Prototype: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) 36:13:48; 2. Quimtero, Zenz (USA, Něm./OT03-02) +9:31; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +19:51 … 15. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +4:16:33; 37. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) 15:08:31.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 32:34:18; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +43:28; 3. Mardějev +1:13:15; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:29:11; 5. Macík (ČR/Iveco) +1:51:46; … 9. Casale (Chile/Tatra) +2:43:41; 10. Šoltys (ČR/Tatra) +3:08:54; 12. Valtr (ČR/Iveco) +6:40:05.

Classic: 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 646 bodů; 2. Donatiu, Serrat Puig 1757 bodů; 3. F. a J. Verdaguerové (Buggy Sunhill 1982/1983) 3347 bodů; … 5. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 5297 bodů.

Výsledky jsou neoficiální.