Rallye Nový Zéland po 2. dnu: Rovanperä je první a míří za titulem

Závěrečný den čekají na posádky čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 31,18 kilometru. Rovanperä má aktuálně náskok na Tänaka deset bodů. V závěrečné zkoušce soutěže nazvané Power Stage se však ještě rozděluje pro pět nejrychlejší od pěti do jednoho bonusového bodu. Pokud tedy finský pilot skončí na poslední erzetě alespoň čtvrtý, stane se nejmladším světovým šampionem v historii tohoto sportu.

Časové tresty za mnoho výkonu

Sobotní den začal třemi penalizacemi a všechny byly uděleny za překročení využití hybridního powerboostu (krátkodobé navýšení výkonu) na trati rychlostní zkoušky. Povolený limit na první erzetu byl 240 kJ. Jezdci tovární stáje Hyundai - Ott Tänak a Thierry Neuville jí překročili o 3,83 kJ. Manažer týmu Hyundai Pablo Marcos přiznal, že jeden z inženýrů týmu udělal chybu, když nesprávně nastavil úrovně hybridního navýšení výkonu. Výše uvedený limit překročil také Kalle Rovanperä (Toyota), byť jen o pouhých 0,16 kJ. Všichni tři piloti dostali penalizaci pěti sekund.

Vzniklá situace pomohla Elfynu Evansovi (Toyota), který se tak dostal po EZ8 na první místo právě před Tänaka. Ovšem hned na další zkoušce si způsobil velké problémy. Na RZ9 dostal že se jeho vůz v pravé zatáčce do smyku. Velšan trefil předkem vozu travnatý břeh uvnitř zatáčky, auto se přetočilo přes střechu a přišlo o zadní část zavazadlového prostoru včetně přítlačného křídla. Navíc z přední části vozu vycházela pára. Za cílem zkoušky musel Evans využít vak na pití, nabral vodu z kaluže a dolil ji do chladiče. Vinou celého incidentu ztratil na erzetě 30,6 sekundy a propadl se v tu chvíli z prvního na čtvrté místo. V servisu se ovšem navíc ukázalo, že ochranný rám je pošramocený. Otázkou je, zda Velšan nastoupí poslední den. V oficiální klasifikaci soutěže stále figuruje, ale až na jedenadvacátém místě.

Video se připravuje ...

Ford a Hyundai mají problémy

Na RZ9 havaroval Brit Gus Greensmith, který vletěl na výjezdu z rychlé levé zatáčky do příkopu. Puma udělala jeden přemet a po dalším nárazu zůstala značně poničená trčet do půlky šířky tratě. Měřený test byl nejdříve přerušen a následně zrušen. Šéf týmu M-Sport (Ford) Richard Millener naznačil, že poškození vozu by mohlo Guse Greensmitha vyřadit z Rallye Španělska, která se jede za tři týdny.

„Je to velmi těžké období pro všechny. Snažíme se zůstat tak pozitivní, jak jen to jde. Přijedete na druhý konec světa na ikonickou a skvělou událost, máte start do soutěže, ale bohužel nás tato chyba stála hodně. Uděláme, co můžeme, ale je to frustrující a nedokážu si představit, že uvidíme, jak auto restartujeme. Tyto druhy nehod jsou velmi drahé,“ prohlásil šéf továrního týmu Ford.

Situace se zkomplikovala také pro tovární stáj Hyundai a znovu to bylo za překročení limitu powerboostu (krátkodobé navýšení výkonu). Na RZ7 byl přidělený limit 145 kJ. Neuville dosáhl hodnoty 145,40, Solberg 145,43 a Tänak 145,71. Před sportovní komisaře zamířil znovu manažer týmu Pablo Marcos, ale tentokrát také zástupce ředitele Julien Moncet. Marcos znovu vysvětloval, že došlo k druhé lidské chybě. Oba se omluvili za chybu inženýra. Solberg inkasoval pět trestných sekund, ovšem Neuville s Tänakem deset, neboť se v jejich případě jednalo o opakovaný přestupek.

Ogier nechce útočit

Na první místo se dostal po RZ9 Rovanperä, který v sobotu odpoledně tamního času (v noci středoevropského) vyhrál ještě dvě rychlostní zkoušky. „Hodně jsme tlačili a jsem šťastný. Na tratích byly opravdu těžké podmínky, Klouzalo to, všude bylo hodně stojaté vody a překvapení číhalo v každé zatáčce. Jonne (spolujezdec Halttunen) se na jednom místě trochu chytal za sedadlo! Byla to pěkná scéna. Pak jsem na chvíli zvolnil, ale hned se cítil špatně. Byl to skvělý den. Mohu být opravdu spokojený s tím, co jsme v těchto extrémně obtížné situaci dokázali,“ uvedl Rovanperä na konci dne. Sobota je pro něj navíc dnem jeho dvaadvacátých narozenin.

O 29 sekund za ním je osminásobný mistr světa a Finův týmový kolega Sébastien Ogier, který dostal v sobotu deset sekund penalizace za pozdní odjezd ze servisní zóny. Francouz jasně naznačil, jak chápe vzniklou situaci a zjevně nemá potřebu útočit na svého mladšího kolegu. „Místy to bylo extrémně náročně, protože všude bylo spousty vody a do toho přišel ještě superhustý déšť. Nechci riskovat za každou cenu, protože teď nám chybí Elfyn Evans a potřebujeme body do šampionátu značek. Máme dobrou výchozí pozici udělat dobrý výsledek pro tým, což není vůbec špatné,“ řekl Ogier.

Průběžné pořadí (po 13 ze 17 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:28:26,3; 2. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +29,0; 3. Tänak, Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) +46,4; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:41,4; 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +3:34,9; 6. Paddon, Kennard (N. Zél./Hxyundaui i20 N Rally2) +8:51,0; 7. Bertelli, Granai (Ford Puma Rally1) +9:18,3; 8. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:55,7; 9. Van Ginsbergen, Weston (N. Zél./Škoda Fabia R5) +12:00,4; 10. Bates, McCarthy (Škoda Fabia Rally2 evo) +15:23,7; 11. Summerfield, Summerfieldová (N. Zél./Mitsubishi Mirage MP4) +17:00,0; 12. Kremer, Kremerová (Něm./Citroën C3 Rally2) +18:37,6; 13. Bawden, Burborough (Ford Fiesta Rally2) +19:36,1; 14. Mackenzie, Goudie (Toyota Yaris AP4) +21:50,9; 15. Anear, Sarandis (Ford Fiesta Rally2) +21:58,8; 16. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +22:15,2; … 21. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +30:33,3; 23. Breen, Nagle (Brit./Ford Puma Rally1) +38:00,2.

Zbývající program Rallye Nový Zéland

III. etapa – 1. 10. – 23.32 RZ14 (8,82 km).

Neděle – 2. 10. – 1.08 RZ15 (6,77 km), 2.38 RZ16 (8,82 km), 4.18 RZ17 (6,77 km). Celkem 31,18 kilometrů.