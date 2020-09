Rallye Pačejov po 1. dni: Kopecký s jistotou vládne

Třetí podnik Sonax mistrovství republiky v automobilových soutěžích je nováčkem v tomto seriálu, dosud se zde jezdily jednodenní podniky.

Druhé místo v průběžném pořadí západočeské rallye drží Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06), který je po dvou letos odjetých rallye aktuálně lídrem šampionátu.

Kopecký jel jako raketa

Zatímco tréninkové a seznamovací jízdy probíhaly často v hustém dešti, první den soutěže se počasí umoudřilo, vysvitlo slunce a teplota se místy vyšplhala až na 18 oC. Přesto zůstalo na mnoha úsecích ještě vlhko a tam to dost klouzalo. Na účastníky soutěže čekalo první den osm měřených úseků v celkové délce 82,3 kilometrů.

Do soutěže vlétl ohromně rychle Kopecký, který je v aktuálním hodnocení šampionátu zatím druhý. Před první servisní přestávkou si na druhého Pecha najel během dvou zkoušek náskok 18,6 sekundy. V sedmi z osmi erzet byl nejrychlejší a pouze v jedné zaostal za Pech o 0,4 sekundy. Aktuálně má k dobru 35,4 sekundy. „Soutěž je krásná a rychlostní zkoušky rychlé. Není to tak extrémní jako začátkem srpna na Valašce, ale často tady jezdíme přes horizonty, jsou tady dlouhé rychlé zatáčky.

Mění se rytmus z užších do širších míst a naopak. Ráno to dost klouzalo, ale měli jsme trať dobře napsanou. Mám radost, kolik lidí se přišlo podívat a chtěl bych fanoušky poprosit, aby si vzali roušky, když to bude potřeba. Je to málo, co můžeme udělat pro to, abychom tuto soutěž zvládli, a mohli se těšit na Rallye Šumava na začátku listopadu,“ řekl Kopecký v cíli prvního dne.

Boj nejen o stříbro

Pech je zatím lídrem šampionátu a druhé místo v Pačejově zatím hájí s náskokem 12,7 sekundy na třetího Černého. V neděli jednu erzetu vyhrál, šestkrát byl druhý a jednou dvanáctý, když mu zhasl ve vracečce motor a to ho stálo deset sekund. „Ráno byla zima, dost to klouzalo a nejeli jsme tak rychle, jak bychom sami chtěli. Po našich dvou výhrách musel tentokrát nastavovat tempo Honza a nasadil větší, než jsme čekali. Rychlostní zkoušky jsou krásné, mění se rytmus, jenom mě mrzí, že jsme si nechali utéct začátek soutěže,“ zhodnotil Pech své dosavadní účinkování.

Jeho nejbližší pronásledovatel, na třetím místě jedoucí Jan Černý může myslet na možný útok na lepší pozici, ale současně si musí dávat také pozor na čtvrtého Filipa Mareše (Škoda Fabia Rally2 evo), jenž je za ním o pouhé tři sekundy. Příbramský jezdec jede teprve třetí podnik s Volkswagenem Polo GTI R5 a zjevně mu začíná vůz „sedět“, což dokládají jeho slova: „Vydali jsme se jiným směrem nastavení auta tak, aby se mi lépe řídilo, a vypadá to, že je to správná cesta. Vůz funguje, všechno pracuje, jak má a ještě bych mohl jet nadoraz a bez chyb v erzetách já samotný. Mám radost, že se počasí umoudřilo a kolem tratě je spousta fanoušků. Dost z nich má vlajky s mým jménem.“

Příliš drahý retardér

Od pátého místa níže je vyrovnaná čtveřice jezdců Roman Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo), Miroslav Jakeš (Škoda Fabia R5), Martin Vlček (Hyundai i20 R5) a Petr Semerád (Škoda Fabia Rally2 evo). Posledně jmenovaný a nejmladší z této čtveřice v Pačejově debutuje se soutěžní fabií nové generace. Po pěti zkouškách byl šestý, ale nepříjemností pro něj byla penalizace třiceti sekund na šesté zkoušce za neprojetí retardéru. Devatenáctiletému jezdci to však nic neubralo na náladě a odhodlání.

„Po pěti závodech s první generací Fabie R5, se sžívám s novou verzí Rally2 evo. Když jsem do toho na tréninku sedl, tak jsem se cítil dost vyjukaný, protože všechno bylo jinak, než na co jsem byl zvyklý. Auto je pocitově někde jinde, než bylo to předchozí, takže se snažím hledat jeho hranice a pokud možno bez rizika, abych ho dovezl do cíle. Zkušenosti jsou to nejdůležitější, co musím získávat,“ uvedl v neděli odpoledne.

Účastníky 41. ročníku Invelt Rallye Pačejov čeká v pondělí šest rychlostních zkoušek, které měří dohromady 60,88 kilometrů. Vítězná posádka přijede na cílovou rampu v Horažďovicích 28. září ve 13.40 hodin. Podle předběžných předpovědí meteorologů se má počasí změnit k horšímu, takže můžeme být svědky ještě zajímavého průběhu.

Průběžné pořadí Invelt Rallye Pačejov (po 8 ze 14 RZ): 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 41:52,4; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +35,4; 3. Černý, Černohorský (Volkswagen Polo GTI R5) +48,1; 4. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +51,1; 5. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:15,7; 6. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:20,7; 7. 8. Vlček, Omelka (Hyundai i20 R5) +1:30,5; 8. Semerád, Hovorka (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:42,0; 9. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo GTI R5) +2:09,4; 10. Von Thurn und Taxix, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:12,6; 11. Adolf, Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:49,3; 12. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia WRC) +2:53,4; 13. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +3:08,7; 14. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +3:33,4; 15. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +3:48,4; 16. Dohnal, Vybíral (Renaul Clio S1600) +4:10,7; 17. Kačírek, Kopáček jun. (Škoda Fabia R5) +4:50,0; 18. Matěna, Zalabák (Mitsubishi Lancer Evo IX) +4:57,6; 19. Stejskal jun., Viktora jun. (Renault Clio RS R3T) +5:13,9; 20. Stříteský, Krajča (Peugeot 208 R2) +5:33,3.