Rallye Šumava po sobotě: Prvního Pecha stíhá Kopecký

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily, které mají homologaci FIA nebo jí mají prošlou méně než osm let. Ve druhé divizi jsou vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC, s jedním z nich jede právě Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06).

Začalo to napínavě

Soutěž začala v pátek navečer průjezdem proslulého Činovského okruhu na okraji Klatov, který se jel letos naposled, neboť se stane součástí obchvatu města. První erzeta se jela proti směru tradičního průjezdu a nejrychlejší byl na tomto úseku Pech. V sobotu dopoledne se jelo na Činově znovu, tentokrát klasicky a Pech byl znovu nejrychlejší.

V dalších třech erzetách byl dvakrát lepší Kopecký a jednou Pech, který měl k dobru 13,4 sekundy. Odpoledne byl dvakrát nejrychlejší Kopecký a jednou Pech. „Tak, jak dramaticky skončila Valašská rallye, tak napínavě začala Šumava. Jedna erzeta byla mokrá, další suchá a na třetí pršelo. Na přejezdech mezi zkouškami jsme přehazovali pneumatiky, suché za mokré a naopak. Myslím, že stejně to měli naši soupeři, ale nám vyšla volba pneumatik v první polovině soboty nejlépe,“ popisoval zkušenosti Pech a připomněl: „Ovšem několik dramatických okamžiků jsme měli. Myslím, že odstupy mezi jezdci a rozestupy nic neznamenají, protože náhlá změna počasí může všechno změnit. Proto jsme měli všude svoje lidi a telefonovali, kde jaké je počasí. Mechanici museli v servisu auto znovu naladit, protože jsme mezi zkouškami několikrát přenastavovali tlumiče.“

Bude to ještě boj

Kopecký na úvodním podniku soutěže na Valašské rallye ztratil výhru v poslední zkoušce. Na Šumavě je aktuálně druhý, ovšem první Pech nemůže podle nových pravidel brát body do absolutního pořadí. „Z dnešních prvních čtyř erzet jsme dvě vyhráli, ale klouzavý povrch na Keplech našim pneumatikám neseděl. První průjezd činovského okruhu byl v pohodě, ale něco jsme na Vaška ztratili. Jedeme nadoraz, v závěru čtvrté erzety jsem měl pár složitých okamžiků a těsně před cílem jeden velký smyk. Bojujeme dále, na první místo ztrácíme jen dvanáct sekund. Máme před sebou ještě čtyři erzety, ale Vašek Pech pojede určitě hodně rychle. Takže uvidíme,“ řekl Kopecký, který startuje na pneumatikách Pirelli.

Smolařem se stal v sobotu Filip Mareš, který jede svojí stou rallye v kariéře. V šesté zkoušce měl defekt levé zadní pneumatiky a ztratil 24,6 sekundy na vítěze erzety. Propadl se na čtvrté místo za Stříteského. Na dalších dvou zkouškách si vzal několik sekund zpět, ale i tak má manko na třetí příčku 6,6 sekundy. „Přes noc sprchlo a bylo to na zkouškách znát. Výkon z mé strany nebyl dopoledne příliš dobrý. Jedna erzeta se nám povedla, ale ty další nebyly nic moc. Na autě jsme udělali nějaké změny i s ohledem na počasí. Snažil jsem se zrychlit, ale přišel defekt. Máme ještě čtyři zkoušky na to, abychom s tím v neděli něco udělali,“ řekl Mareš.

Třetí Dominik Stříteský vyšel na Valašské rallye naprázdno poté, co přijal cizí pomoc od jednoho ze soupeřů a byl vyloučen. „Byla to naše hloupost. Na Šumavu jsme přijeli po jednom vydařeném testu a s cílem udržet se na trati a získat první letošní body. Podmínky zejména v sobotu dopoledne se na zkouškách hodně měnily, ale podařilo se nám udržet dobrý rytmus. Filip Mareš je hodně rychlý a uvidíme, zda udržíme třetí místo,“ komentoval situaci Stříteský.

Průběžné pořadí (po 8 z 12 RZ)

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 52:31,4; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +11,8; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +53,4; 4. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:00,0; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:27,3; 6. Cvrček, P. Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:57,7; 7. Jan Talaš ml., Šmíd (Škoda Fabia R5) +2:03,5; 8. Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rsally2 evo) +2:49,7; 9. Vlček, J. Novák (Hyundai i20N Rally2) +3:33,5; 10. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) +3:39,8; 11. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +4:21,9; 12. Semerád, Persein (Ford Fiesta Rally5) +4:38,0; 13. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +5:11,3; 14. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +5:13,3; 15. Tomek, Zeman (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:44,2; 16. Kurka, Janovská (Mini John Cooper Works WRC) +5:49,1; 17. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +5:52,4; 18. Voldřich, Odvárka junior (Mitsubishi Lancer Evo VI) +6:04,8; 19. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +6:07,9; 20. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +6:10,5.

Zbývající program Rallye Šumava Klatovy

Sobota 7. května – 11.00 RZ2 (12,82 km), 11.37 RZ3 (11,70 km), 12.18 RZ4 (9,99 km), 12.49 RZ5 (15.41 km), 16.23 RZ6 (11,70 km), 17.04 RZ7 (9,99 km), 17.35 RZ8 (15,41 km).

Neděle 8. května – 9.01 RZ9 (17,55 km), 9.58 RZ10 (13,36 km), 12.29 RZ11 (17,55 km), 13.26 RZ12 (13,36 km).

Foto: Ivo Nesrovnal, Ivo Prieložný, Lukáš Chum