Rallye Šumava startuje: Mareš vede a slaví jubileum

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily, které mají homologaci FIA nebo jí mají prošlou méně než osm let. Ve druhé divize jsou vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC, s jedním z nich jede právě Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06).

Byl to právě plzeňský jezdec, který byl na úvodním podniku letošního šampionátu nejrychlejší. Kowax Valašskou rallye ValMez vyhrál o 4,1 před Marešem a o 8,6 sekundy před Kopeckým. Posledně jmenovaný vedl od první do třinácté zkoušky, ale závěrečná erzeta dokonale zamíchala konečným pořadí. S ohledem na nová pravidla bral nejvíce bodů do hodnocení mistrovství republiky Mareš.

Kudy vedou trasy Šumavy

Ročník 2022 bude ve znamení loučení po víc jak padesáti letech s legendární klasickou podobou Klatovského okruhu. Už začala výstavba obchvatu města, která výrazně změní tamní komunikace včetně oblíbené „špice“. I proto se organizátoři rozhodli využít trať okruhu na maximum. Pojede se postupně v obou směrech. V pátek proti směru hodinových ručiček. Páteční okruhová zkouška bude opepřena i skladbou startovního pole. Nejprve se na něm představí účastníci 30. Historic Vltava Rallye při své úvodní rychlostní zkoušce a poté si trať vyzkouší i vozy 56. Rallye Šumava Klatovy. Budou startovat v opačném pořadí od nejvyššího startovního čísla. Napomůže to gradaci diváckého zážitku, vždyť krátce po průjezdech Pecha, Mareše či Kopeckého se na trať vydá opět evropská špička historických vozů. Soudobé vozy po pátečním prologu zaplní také sobotní rychlostní zkoušky, pojedou však i v neděli, kdy budou tratě vyhrazeny de facto už pouze pro ně.

Pro diváky budou v průběhu víkendu připraveny dvě desítky diváckých míst na rychlostních zkouškách. Sobotu opět zahájí Klatovský okruh, na něm se tentokrát předvedou posádky se všemi vozy. Pojede se v klasickém směru od Činova ke „špici“. Pro jezdce to bude jediná rychlostní zkouška, s ohledem na její okruhový charakter je však diváci opět uvidí třikrát. První klasickou zkouškou sobotního programu bude kultovní Mlázovská (RZ3 a RZ6). Nabídne dvě divácká místa, kde bude možné soutěžní auta sledovat naživo. S dalšími dvěma takovými místy se setkají fanoušci na členité rychlostní zkoušce Keply (RZ4 a RZ7), která je po loňské úspěšné premiéře otočena a prodloužena. Nejdelší zkouškou etapy bude nově seskládaná Velhartická zkouška, náročná častými změnami rytmu. Na ni jsou označena tři těžká odbočení jako divácká místa. Společnost FILMpro bude vysílat moderované livestreamové přenosy.

Neděle už bude vyhrazena pouze pro soudobé vozy a auta „Rally legend“, diváci si ale přijdou jistě na své. Na pořadu dne budou dvě oblíbené rychlostní zkoušky, každá z nich se pojede dvakrát, nejprve se závodníci vydají na RZ Koráb (RZ9 a RZ11), kterou není potřeba příliš představovat. Snad tedy jen tolik, že tentokrát se lesní zatáčkovitý úsek u Kdyně jede vzhůru, pro fanoušky je v tomto úseku i ve zbytku kultovní rychlostní zkoušky připraveno celkem pět diváckých míst.

Poslední erzetou je „Zdebořická“ (RZ10 a RZ12), která si odbyla velmi úspěšnou premiéru minulý rok a svou oblíbeností bude jistě Korábu konkurovat. A to nejen pro dlouhý šotolinový lesní úsek a dvě divácká místa, z nichž ono ve Zdebořicích bude opět i s živým komentářem. Jak vidno, letošní jubilejní 30. Historic Vltava Rallye i 56. Rallye Šumava Klatovy budou soutěžemi velmi atraktivními, a to navíc zatím ani netušíme, co nám ještě všechno přichystá proměnlivé počasí.

Chtějí si polepšit

Ve startovním poli nacházející Rallye Šumava Klatovy čítajícím 69 posádek je značka Škoda s 22 auty nejčastěji zastoupena. Na startu nechybí žádná z dealerských posádek. Zatímco Mareš a Kopecký na Valašce uspěli, napravit nezdar budou chtít oba nejmladší členové sestavy podporovaných týmů. Adam Březík s Ondřejem Krajčou ze Samohýl Škoda Teamu totiž havarovali a kvůli velké ztrátě bodově zaostávají. Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou ze stáje ACA Škoda Vančík Motorsport bohužel nemají na svém kontě ani bod poté, co byli diskvalifikováni za nedovolené přijetí cizí pomoci.

Bodové ambice však mají i některé další dvojice, které sázejí na úspěšné soutěžní vozy z Mladé Boleslavi. Škoda Fabia Rally2 evo je uvedena mimo jiné u posádek Marek Vlček-Tomáš Plachý, David Tomek-Marek Zeman či Věroslav Cvrček-Petr Novák. Usednou do nich také téměř tradiční účastníci našich soutěží – německý šlechtic Albert von Thurn und Taxis a jeho rakouský navigátor Bernhard Ettel. Starší verzi Fabia Rally2 předvedou například Karel Trojan s Petrem Chlupem, Jan Talaš s Tomášem Šmídem nebo Aleš Jirásek s Petrem Machů.

O víkendu však budou v okolí Klatov k vidění také unikátní historické exempláře soutěžních vozů s okřídleným šípem ve znaku, neboť souběžně s Rallye Šumava Klatovy se koná 30. ročník Historic Vltava Rallye. Při té příležitosti mohou návštěvníci obdivovat třeba legendární modely Škoda 120 S, 130 RS, 130 LR či 136 Favorit. A komu by sportovní zápolení na trati nestačilo, může navštívit stánek autorizovaného prodejce Auto Nejdl přímo u startovní a cílové rampy na klatovském náměstí. Tam si bude možné podrobně prohlédnout celou paletu vozů Škoda včetně nejnovějšího modelu Fabia.

Zajímavosti z dealerských týmů

Kulaté výročí v podobě 100 odjetých rallye oslaví Filip Mareš. Pilot Laureta Auto Škoda Teamu absolvoval většinu soutěží své dosavadní úspěšné kariéry s vozy z Mladé Boleslavi. Ten úplně první, svépomocí postavený speciál Škoda Favorit, má rodák ze Semčic stále doma v garáži.

Jan Kopecký z hustopečského Agrotec Škoda Rally Teamu zažil na Valašské Rally 2022 dramatický závěr, kdy kvůli ne zcela optimální přilnavosti svých pneumatik přišel v závěrečné rychlostní zkoušce o vedení. Test před šumavskou soutěží proto úřadující mistr ČR zaměřil především na pneumatiky.

Adam Březík, reprezentant Samohýl Škoda Teamu, využil přestávky mezi Valašskou Rally a Rallye Šumava nejen k tradiční fyzické přípravě. Mladý pilot zlínského týmu se věnoval i svému oblíbenému esportu. V rámci pořadu Proesport na O2 TV Sport dokonce společně s Filipem Marešem odjel propagační eRally Řecko.

Dominik Stříteský ze stáje ACA Škoda Vančík Motorsport motoristickým sportem naplňuje veškerý čas. Období mezi „Valaškou“ a Šumavou strávil rodák z Kelče u Valašského Meziříčí nejenom přípravou soutěžního speciálu Škoda Fabia Rally2, ale také v roli technika a trenéra na mezinárodních závodech motokár v Itálii.

Bude stovka šťastná?

Ještě před startem na „Šumavě“ trénoval Filip Mareš o sváteční prvomájové neděli s fanoušky v AdventureLandu v Bělé pod Bezdězem, což kromě mnoha splněných přání, velmi dobře naplnilo i představy o přípravě před dalším ostrým startem.

„Šumava patří k mým oblíbeným soutěžím, a tak doufám, že se nám bude o víkendu na Klatovsku dařit. Vstup do sezony se nám povedl a myslím, že jsme se poctivě připravili na to, abychom na výkon z Valašky mohli navázat. V přípravě jsem se tentokrát zaměřil víc také sám na sebe, protože mě na Valašce trápily bolesti zad. Teď je to o dost lepší a těším se, že budu závodit zase v o něco větší pohodě. K tomu přispěla i nedávná akce, při které jsem vozil naše fanoušky v Bělé pod Bezdězem. To mně vždy dobije energii a zároveň je to pro mě i velmi hodnotný trénink,“ říká před odjezdem na Šumavu ambassador pneumatik značky Michelin a dodává: „O speciální motivaci se nám postaral pan Jelínek z Laureta Auto. Právě na Šumavě se mu totiž vždy dařilo a naším cílem je navázat na jeho úspěchy a přivézt do Mladé Boleslavi co možná nejlepší výsledek.“

Pecha s Uhlem jsou doma

EuroOil team s posádkou Václav Pech - Petr Uhel a s vozem Ford Focus WRC samozřejmě nemohou chybět o nadcházejícím víkendu na startu nejstarší tuzemské automobilové soutěže. Rallye Šumavu považují za svou domácí soutěž. Z Plzně do Klatov je to co by kamenem dohodil a i množství fanoušků, kteří za nimi jezdí, to jen dokládá. V letošním roce bude mít navíc posádka EuroOil teamu díky vyhrané první soutěži na Valašsku, privilegium startovat s číslem 1.

„Těšíme se především na slavnostní start a první rychlostku, kterou je populární a divácky oblíbený okruh u Činova. Tady je vždy obrovské množství fanoušků a úplně fantastická dechberoucí atmosféra. Doufám, že se tím nenechám moc unést, protože v mé šestadvacetileté historii se mi zde několikrát povedlo v přemíře snahy o atraktivní průjezd, spadnout do příkopu. Naštěstí z toho vždy byla jen časová ztráta. Třikrát to závoďák vyhrabal zpátky na asfalt sám, ale jednou úplně na začátku mé kariéry nás museli lidi doslova z příkopu vynést,“ vzpomíná zamyšleně Pech junior na minulé ročníky Šumavy a dodává již s úsměvem. „Kvůli tomu si mě také nejvíc před každým startem „Činova“ dobírá Petr a říká, že všechny známé poslal koukat raději hned na start, aby nás určitě viděli.“

Za tři dny se fanoušci mohou těšit na dvanáct rychlostních zkoušek, kdy vyvrcholení by měly v neděli obstarat dva průjezdy přes legendární kopec Koráb u Kdyně a i Zdebořická vložka před návratem do Klatov. „Především ze Zdebořické erzeta, která je poslední mám respekt. Je tam dlouhý šotolinový úsek lesem, kde je velice snadné prorazit pneumatiku, nebo udělat jinou jezdeckou chybu. V podstatě pár metrů před cílem celé rallye se zde dá vše prohrát. O to víc je to ale napínavější a nikdo nebude mít dokonce nic jistého,“ popisuje Václav Pech.

Startuje Peugeot Cup

Šestý ročník populárního Peugeot Rally Cupu odstartuje o víkendu právě v Klatovech. Prozatím je ve startovní listině zapsáno osm posádek. Kromě favorizované dvojice Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát s vozem 208 Rally4 pojede například loňský absolutní vítěz cupu Dominik Brož s vozem 208 R2.

Tarabus absolvoval už před týdnem „generálku“ v podobě účasti na rallysprintu Kopná, kde ovšem zapůjčil svého dlouholetého spolujezdce Eriku Caisovi a jel se zaskakujícím Jaroslavem Blažkem. Společně pak vybojovali v rámci Rallysprint série vítězství. „Před nadcházející Šumavou jsem se potřeboval rozjet, a to byl hlavní důvod našeho startu na Kopné. Nečekal jsem, že po delší pauze pojedeme tak dobré časy. Jelo se opravdu ve velmi vysokém tempu. Na Šumavě jsem pár let nestartoval, některé tratě neznám, takže asi budeme obezřetnější. V každém případě jsme vyzkoušeli vše, co jsme potřebovali, a v autě se cítím dobře.“

Dominik Brož v Klatovech v roce 2021 zvítězil ve třídě R2 a letos se na šumavské hvozdy vrací s Jakubem Navrátilem na sedadle spolujezdce. „Před rokem jsem si Šumavu opravdu užil a těším se na krásné tratě této populární soutěže. Zatím je to ale jediný plán na letošní sezonu, o dalším pokračování budeme přemýšlet až po Šumavě.“

V roce 2018 zvítězil v Peugeot Rally Cupu Jan Talaš, a právě jeho bratr Jakub, mimo jiné úspěšný motokárový jezdec, bude s rodinným Peugeotem 208 R2 startovat na letošní Rallye Šumava Klatovy. „Šumava je naše domácí soutěž, pojedeme v podstatě kolem baráku. Pro mě je to čtvrtý závod s Peugeotem a premiéra ve velkém mistráku. Honza mi pomáhá s přípravou auta a pochopitelně také svými bohatými zkušenostmi. Doufám, že vyjde počasí. Už se všichni moc těšíme,“ říká Brož.

Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR: „Otevíráme už šesté pokračování našeho cupu. Největší novinkou je povolení libovolných pneumatik a sloučení hodnocení do absolutního pořadí pro jezdce s vozy Rally4 a R2. Finanční odměny budeme přidělovat prvním pěti posádkám, což by mělo dát velkou šanci i rychlejším jezdcům s původní variantou dvěstěosmičky.“

Průběžné pořadí mistrovství ČR

1. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 57 bodů; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 51; 3. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) 39; 4. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia Rally2) 26; 5. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 6. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 17; 7. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 14; 8. Bisaha, Ferencz (Hyundai i20 R5) 13; 9. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 10. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) 8.

Harmonogram Rallye Šumava Klatovy

Pátek 6. května – 18.00 RZ1 (11,58 km).

Sobota 7. května – 11.00 RZ2 (12,82 km), 11.37 RZ3 (11,70 km), 12.18 RZ4 (9,99 km), 12.49 RZ5 (15.41 km), 16.23 RZ6 (11,70 km), 17.04 RZ7 (9,99 km), 17.35 RZ8 (15,41 km).

Neděle 8. května – 9.01 RZ9 (17,55 km), 9.58 RZ10 (13,36 km), 12.29 RZ11 (17,55 km), 13.26 RZ12 (13,36 km).