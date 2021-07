Range Rover Velar P400: Robustní elegán, který umí udělat dojem

Automobilka Land Rover představila Velar, čtvrtý přírůstek do modelové rodiny Range Rover, již v roce 2017. Nad jeho smyslem přitom již tehdy mnozí kroutili hlavou, podle automobilky však měl vyplňovat mezeru mezi uhlazeným kompaktem Evoque a robustně civilizovaným Sportem. Doteď moc nevím, co si od toho autoři slibovali, výsledek se ale podle mě povedl.

Robustní elegán

Stačí se jen podívat na uhlazené tvary Velaru, které se ve velkém inspirovaly právě u spíše městského modelu Evoque. Oproti klasickému Range Roveru i Range Roveru Sport působí Velar podstatně elegantněji a civilněji. Stačí se jen podívat na jeho čisté tvary, kliky zajíždějící do karoserie nebo klesající střechu.

Velar je sice stále pořádným kusem auta, ostatně na délku měří 4,8 metru, na šířku lehce přes 2 metry a na výšku přes 1,6 metru, ovšem jakmile ho na vzduchovém podvozku spustíte do nejnižší pozice, máte při pohledu z profilu pocit, že před vámi stojí hodně nafouknutý kombík. A teď to myslím v rozhodně dobrém smyslu.

Eleganci testovaného vozu přitom ještě umocňoval metalický lak Lantau Bronze v kombinaci s výbavou Edition. Ta nad rámec standardní výbavy přidává Paket R-Dynamic Black Pack, střechu v kontrastní černé barvě, zatmavená skla od B-sloupku, metalický lak, mlhové světlomety a panoramatické střešní okno. V podbězích jsou 20“ litá kola z lehké slitiny v odstínu Gloss Black. Z příplatkové výbavy se pak na vzhledu exteriéru podepsaly ještě černě lakované střešní nosiče (+8.607 Kč) nebo Technology Pack, díky kterému dostal Velar LED světlomety s LED signaturou a ostřikovači.

Po zatažení za kliku, která se při odemčení vysune a po rozjezdu či zamčení opět splyne s karoserií, se pak před posádkou otevře jednoduše, ovšem moderně a prémiově koncipovaná kabina. Zrovna u testovaného vozu ovšem dojem luxusu a moderny umocňuje ještě bohatý seznam příplatkové výbavy.

Při prohlížení fotogalerie si tak můžete všimnout třeba rozšířeného koženého paketu (Extended Leather Pack 1, +27.000 Kč), díky kterému vůz dostal střed volantu, střed přístrojové desky a vrchní část výplně dveří v kůži Windsor. Za zmínku stojí také podsvícené prahové lišty R-Dynamic (+4.303), elektrický sloupek řízení (+11.478 Kč), lepší ambientní osvětlení (+7.174 Kč) nebo přední sedadla nastavitelná ve 14 směrech s vyhříváním a chlazením (+30.348 Kč).

Range Rover Velar P400 MHEV

Po technologické stránce můžeme zmínit například Driver Assist Pack (+33.092 Kč) s adaptivním tempomatem a aktivním udržováním jízdy v pruzích, Cold Climate Pack (+17.361 Kč) přidávající vyhřívané čelní sklo a volant nebo Technology Pack (+88.968 Kč). Ten totiž kromě již zmiňovaných světel přidává i digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3 palce a HUD displej promítající informace na tepelně izolační čelní sklo.

Trochu jiné SUV

Testovaný vůz tedy nabízí celkem bohatou přehlídku funkcí a dostupných technologií, Velar je však zajímavý již v momentě prvního usednutí za volant. Pro řidiče zvyklé na velká SUV, kde koukáte přes kapotu na střechy okolních vozů, to totiž může být až překvapivě nezvyklé. Ostatně malý šok to byl i pro mě.

Ve Velaru se totiž sedí nečekaně nízko, což jsem se v první chvíli snažil kompenzovat zvedáním sedačky řidiče. Jenže už po pár kilometrech člověk pochopí, že je to vlastně kontraproduktivní. Velar nebyl stavěn jako klasické SUV Land Rover, ale jako civilnější model, u kterého se počítá hlavně s jízdou po silnicích na dlouhých cestách.

Ideální pozice za volantem je tak více uvolněná, sedadla však kromě komfortu nabízejí i solidní oporu. Materiál čalounění působí na pohled i na dotyk velmi solidním dojmem, stejně jako celkové zpracování kabiny.

Věnec volantu je příjemně silný, jeho ramena jsou však na můj vkus možná až zbytečně robustní. Potěšila mě ale jednoduchá tlačítka, která jsou přehledně rozmístěná a funkční – bez jakýchkoliv pokusů o dotykovou extravaganci. Na jeho zadní straně jsou navíc standardně pádla řazení. Digitální přístrojový štít má krásně jemné rozlišení a svižné reakce, vzhledem k přítomnosti HUD displeje s bohatými možnostmi zobrazení jsem ho však ani moc často nepotřeboval.

Uprostřed palubní desky je pak již dobře známý systém Pivi Pro s dvojicí obrazovek, přičemž horní slouží jako klasický infotainment a spodní je určen pro nastavení klimatizace, jízdních režimů a rychlé nastavení vozu. O systému už jsme psali i ve spojitosti s jinými vozy z nabídky Jaguar Land Rover, takže rozdělení obrazovek a funkcí není potřeba déle rozvádět

Za sebe mohu říct, že jsem byl se systémem ve Velaru až překvapivě spokojen. Systém totiž nabízí jemné rozlišení, rychlé reakce a překvapivě intuitivní ovládání. A to navzdory naprosto minimalistickému počtu klasických ovladačů. Téměř vše se řeší dotykově a vyžaduje tak vaši pozornost, alespoň ovládání ventilace a vyhřívání/chlazení sedaček má však své vystouplé otočné ovladače, stejně jako nastavení hlasitosti médií.

Range Rover Velar P400 MHEV

Místa víc než dost

Po stránce prostoru není kabině Velaru prakticky co vyčítat, tedy až na dosti skromnou schránku před spolujezdcem. Do kapes dveří se toho ale vejde překvapivě hodně, stejně jako do schránky pod nastavitelnou loketní opěrkou. Navzdory svažující se střeše Velar nabízí více než dost prostoru pro posádku v obou řadách. Ostatně se svými 183 centimetry jsem neměl nejmenší problém posadit se sám za sebe a to měl vůz i panoramatické střešní okno, které obvykle ubírá cenné centimetry nad zadními sedadly.

Zavazadelník, u testovaného vozu vybavený elektrickým mechanismem otevírání, nabízí ve standardní pětimístné konfiguraci (víc míst ani Velar nenabízí) 568 litrů „suchého“ úložného prostoru. Po sklopení zadní řady, za příplatek 3.753 Kč rovnou ze zavazadelníku, se pak dostáváme na 1.374 litrů. Sedadla dělená v poměru 40:20:40 se ovšem nesklápí zcela do roviny. Pod podlahou je pak drobný úložný prostor a sada na opravu pneumatiky. Osobně bych si ale raději připlatil za náhradní kolo, které stojí od 6.621 Kč do 31.781 Kč (dle velikosti). V každém případě by vám ale prostor chybět neměl – a to ať už pojedete na golf, nebo na rodinnou dovolenou.

Na stovce za 5,5 sekundy

O dostatek dynamiky na cestách se přitom u testované verze P400 stará třílitrový řadový šestiválec Ingenium, který je vybaven 48V mild-hybridním systémem. Motor se do nabídky velaru dostal v září minulého roku, kdy nahradil motorizaci V6. Oproti vidlicovému motoru je řadový šestiválec o 12,9 kilogramu lehčí, slibuje lepší odezvu na plyn a ještě efektivnější generování výkonu i točivého momentu.

Mild-hybridní 48voltový systém pracuje s klasickým startér-generátorem (BiSG), řemenem propojeným s motorem, který generuje elektrickou energii při zpomalování a následně ji ukládá do lithum-iontové baterie uložené pod podlahou zavazadelníku. Energie je následně využívána především k plynulejšímu nástupu při rozjezdech a lepší reakci stop-start systému, jenže tím to nekončí.

Motor je totiž vybaven také elektrickým kompresorem, napájeným právě z 48voltového systému, který by měl zajišťovat prakticky okamžitý boost a tím pádem lepší reakce motoru. Kompresor navíc doplňuje twin-scroll turbodmychadlo a nechybí ani systém proměnného časování ventilů (CVVL).

Motor tak nabízí nejvyšší výkon 294 kW (400 k) v rozmezí 5.500 až 6.500 otáček a nejvyšší točivý moment 550 Nm v rozmezí 2.000 až 5.000 otáček. O přenos výkonu na všechna kola se stará výhradně osmistupňová automatická převodovka ZF, která tradičně odvádí parádní práci. Ostatně celé pohonné ústrojí působí většinu času velmi solidním a sehraným dojmem.

Motor je během běžné jízdy nesmírně kultivovaný a prakticky o něm nevíte. Až v rozmezí 3-4 tisíc otáček o sobě začne dávat vědět hutným zvukem, který se k charakteru vozu skvěle hodí. Při běžné jízdě navíc převodovka řadí krásně plynule a jízda s Velarem je pohodová a uvolněná. Po prudkém sešlápnutí plynu a krátkém nádechu s podařazením ale motor ukáže svaly, zatlačí vás do sedaček a auto táhne jak zběsilé. Ostatně na stovku mu to navzdory pohotovostní hmotnosti 2.085 kilogramů trvá jen 5,5 sekundy a maximálka je až 250 km/h.

Na silnicích i dálnicích je Velar jistý a nebojácný, občas jsem se ale setkal se zvláštním chování ve městě, kdy při rozjezdech po sepnutí stop-start systému čas od času předvedl zvláštní zaškubnutí. Nešlo sice o nic častého ani dramatického, takže si kávu na oblek určitě nerozlijete, trochu mě to ale překvapilo. Současně však musím dodat, že při běžném cestování to byla snad jediná výtka k motorizaci.

Range Rover Velar P400 MHEV

Ohromí komfortem

Prakticky ani jednou jsem si ale nestěžoval na vzduchový podvozek, který ve standardně komfortním režimu předvádí naprosto brilantní práci. Větší i menší nerovnosti pohlcuje s naprostou suverénností a do kvalitně odhlučněné kabiny se jen čas od času dostane lehké podusávání od kol. V režimu Dynamics (konfigurovatelný, +14.346 Kč) ale dokázalo celé auto i zajímavě ztuhnout a rázem působilo podstatně soustředěněji.

Nemohl jsem si tak nevzpomenout na nedávné zážitky s Land Roverem Defender V8 – i tentokrát mi totiž přišlo až neuvěřitelné, s jakou lehkostí se můžete s dvoutunovým a 4,8metru dlouhým kolosem pobavit při ostřejší jízdě. Na limity přitom i tentokrát s pořádným předstihem upozorňovalo pískání od pneumatik. Přesto se vůz do zatáček skládal s nečekanou lehkostí a samozřejmostí, podvozek efektivně potlačoval náklony karoserie a převodovka držela motor ve vysokých otáčkách, jak to jen šlo.

Navzdory absenci redukční převodovky a klasicky uzavíratelného středového diferenciálu, který nahradila elektronicky řízená spojka, je ale Velar celkem solidně připraven i na jízdu mimo zpevněné cesty. Díky vzduchovému podvozku lze totiž jeho světlou výšku posunout z původních 213 mm až na 251 mm, díky čemuž se zlepší jeho přejezdové úhly (až 27,5°vpředu, 29° vzadu, 23,5° přechodový) i brodivost (až 580 mm). Jízdu v terénu přitom usnadňují jak elektroničtí pomocníci, včetně sofistikovaného kamerového systému, tak příplatkový samosvorný diferenciál na zadní nápravě (+34.429 Kč).

Osobně jsem ale Velar tentokrát do žádného zajímavějšího terénu netahal. Bohatě mi totiž stačilo sledovat fungování Terrain Response systému i v méně náročném prostředí, kde bylo vidět jak zatížení tlumičů, tak rychlé uzavírání zadního diferenciálu a mezinápravové spojky. Chytrá elektronika zkrátka udělá první poslední, aby vám zajistila dostatek trakce ve většině běžných situací. Pokud ale potřebujete častěji zdolávat náročnější výzvy, bude pro vás Velar stejně časem nízký a navíc vám bude chybět redukce. Jenže kdo už se dnes s podobnými vozy do takových podmínek skutečně vydá?

Za kolik?

Na předešlou otázku si nejspíš budou muset odpovědět potenciální zájemci, kteří se budou rozmýšlet mezi Range Roverem Velarem a Sportem. Já mohu nabídnout leda odpověď na tradiční otázku ohledně spotřeby. Ta by se měla podle automobilky pohybovat v kombinovaném režimu v rozmezí 9,8 až 10,5 l/100 km (dle WLTP). Papírově to sice není úplně málo, o 150 koní slabší motorizace P250 na tom ale není o moc lépe (9,4 – 10,4 l/100 km). Velar ovšem umí i překvapit

Na trase dlouhé zhruba 90 km, vedoucí především po okreskách a přes řadu obcí, jsem se s lehkou nohou dostal dokonce až na 9l/100 km. Při nepatrně delším návratu, kdy tentokrát cca 70 % cesty vedlo po dálnici, jsem se pak dostal na spotřebu okolo 10 l/100 km. Při běžném cestování pak nebyl problém pohybovat se v rozmezí 10 až 11 l/100 km, při svižnějším tempu se ale na palubním počítači uměla objevit i hodnota kolem 14 l/100 km. Nádrž má ale naštěstí kapacitu 82 litrů.

Závěr

Velar je zase trochu jiným typem Range Roveru, který reaguje na požadavky moderních zájemců o vozy SUV. Nabízí sice robustní design a slavný odkaz svých předků, současně je ale stavěn spíše na silnice, kde beztak většina moderních vozů stráví naprostou většinu času. Pokud by se s ním ale nějaký odvážlivec chtěl vydat i do náročnějšího terénu, Velar pravděpodobně předčí očekávání. Je potřeba si ale uvědomit, že nejde o klasický offroad a za klasickým Range Roverem i Sportem bude zaostávat.

Motorizace P400 MHEV AWD zajišťuje dostatek výkonu na bezpečné předjíždění a při správné konfiguraci i trochu té zábavy. Slušná univerzálnost vozu je však ovlivněna především vzduchovým podvozkem, který mě udivoval svým komfortem. Vyšší spotřeba je pak přijatelnou daní za dynamiku v kombinaci s rozměry a váhou vozu.

A na kolik peněz vlastně tahle zábava přijde? Nejlevnější Range Rover Velar P250 pořídíte od 1.596.249 Kč, na testovanou motorizaci si ale připravte přinejmenším 1.905.145 Kč. Testovaná konfigurace Velar Edition pak startuje od 2.386.604 Kč a se všemi příplatky jsme na ceně 2.699.439 Kč včetně DPH.

Nejlevnější verze modelu 1.596.249 Kč (Velar P250) Základ s testovaným motorem 1.905.145 Kč (Velar, P400 MHEV) Testovaný vůz bez příplatků 2.386.604 Kč (Velar Edition, P400 MHEV) Testovaný vůz s výbavou 2.699.439 Kč (Velar Edition, P400 MHEV)

Plusy

Elegantní a přesto robustní vzhled

Materiály a zpracování

Dobrá ergonomie i funkčnost

Komfort a možnosti vzduchového podvozku

Dynamika motorizace P400 MHEV

Minusy