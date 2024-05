Raritní Corvette se prodává za necelý milion. Je 1 ze 3 takto vyrobených

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Chevrolet Corvette je prvním americkým sportovním autem. Ve všech osmi generacích je populárním americkým bourákem všech milovníků rychlých aut a sběratelé pravidelně vyhledávají zachovalé kousky s nízkým nájezdem. A právě teď se ve Spojených státech amerických objevila lukrativní nabídka téměř nového vozu, který opustil výrobní linku už před dvaceti lety.

Neznámý americký prodejce zveřejnil nabídku pečlivě zachovalé moderní klasiky, kterou je Chevrolet Corvette páté generace C5. Vyráběl se v letech 1996 až 2004 a tento konkrétní exemplář opustil továrnu v Bowling Green v Kentucky v roce 2002. Největší zajímavostí vozu je, že do dnešních dnů najel pouhých 844 mil, tedy přibližně 1358 kilometrů.

Prodejce uvádí, že si Corvette koupil ve stavu nového vozu, jezdil s ní pouze během prvního týdne po pořízení a následně ji umístil do klimatizované garáže. Dokonce tvrdí, že Corvette ani nikdy neumyl a dodnes ji pokrývá více než dvacetiletá vrstva prachu. A údajně vůz pravidelně startoval s čerstvým benzinem, aby palivovou soustavu zachoval v bezchybném stavu.

Současně říká, že tato konkrétní Corvette C5 je jedním z pouhých tří kusů, jež Chevrolet v roce 2002 vyrobil v unikátní specifikaci s modrým lakem Electron Blue a červeným koženým interiérem. Originální pneumatiky mají být bez prasklin, ale o zachovalé kondici všech gumových materiálů můžeme klidně pochybovat. Správné uskladnění vozu sice může zpomalit stárnutí materiálu, ale ne jej zcela zastavit.

Jen minimálně ojetý Chevrolet Corvette se prodává za 40 tisíc amerických dolarů, tedy přibližně 907 tisíc korun. Překvapivě je levnější než v době pořízení, protože zachovalý plakát od původního prodejce uvádí původní cenu 47.425 tisíc dolarů, co by v dnešních penězích bylo 1.076.500 korun. Nový majitel ji tedy koupí za lukrativní peníze, ale nepochybně bude muset investovat do výměny pneumatik i provozních komponent a kapalin, aby ji mohl používat bez vidiny potenciálního selhání.