Registrace aut v ČR v srpnu: Dominanci Škody narušili Japonci a Korejci

Z hlediska registrací zatím nejslabší letošní měsíc přinesl překvapivá čísla. Škoda sice nadále zůstává neochvějná, ne všechny její modely mají ovšem výsadní postavení.

Srpen je z hlediska registrací nových aut jedním z nejslabších měsíců. Letošních 17.611 vozů je zatím nejhorší výsledek, ve srovnání s červencem jde o pokles o 3206 exemplářů. Horší čísla přitom z dvacítky nejlepších nevykazuje většina značek. Třináct z nich si naopak ve srovnání s loňským srpnem polepšilo.

Největší propad jde na vrub domácí Škody, která s výsledkem 5153 aut (-624) nadále neohroženě kraluje domácímu trhu. O více než tři stovky vyšší registrace hlásí Hyundai, naopak Toyota patří mezi ty, kterým se letos v srpnu tolik nedařilo. 

Registrace nových aut v Česku v srpnu 2025 podle značek
PořadíZnačka2025 (ks)Meziroční změna (ks)
1.Škoda5153-624
2.Hyundai1628329
3.Toyota1518-112
4.Volkswagen110641
5.Dacia851173
6.Kia840-93
7.Mercedes-Benz67781
8.Ford60261
9.BMW44141
10.-11.Peugeot422-24
10.-11.Renault42278
12.Opel372-52
13.MG349109
14.-15.Suzuki319131
14.-15.Volvo31910
16.Cupra296104
17.Audi266-31
18.Citroën22274
19.Jaecoo185185
20.Lexus150-52
Zdroj: SDA  

Jednou z největších komet se stala čínská značka Jaecoo, která se svým SUV 7 díky 185 exemplářům vystoupala na velmi slušné 19. místo, když přeskočila například Lexus.

Největším propadákem mezi jednotlivými modely se stala Škoda Karoq. Letos již osmileté kompaktní SUV má před sebou zřejmě ještě několik dalších let služby. Automobilka totiž s ohledem na dřívější smělé plány s elektromobily s přímým nástupcem karoqu nepočítala. Pomalejší nástup lokálně bezemisního pohonu by však mohl Mladoboleslavské přesvědčit. Zejména když sesterská Cupra na trh nedávno uvedla podobně dimenzovaný model Terramar.

Video placeholder
Videotest Toyota Corolla 1.5 Dynamic Force • Zdroj: auto.cz

Mezi zástup škodovek se dokázala vtěsnat pouze pátá Toyota Corolla, která v uplynulých měsících lákala na velmi agresivně nastavenou cenu operativního leasingu, a trojice korejců ve složení Hyundai Tucson a Hyundai i30 a Kia Ceed.

Registrace nových aut v Česku v srpnu 2025 podle modelů
PořadíModel2025 (ks)Meziroční změna (ks)
1.Škoda Octavia109644
2.Škoda Kamiq760291
3.Škoda Kodiaq747-168
4.Škoda Scala724-106
5.Toyota Corolla647199
6.Škoda Karoq631-611
7.Hyundai Tucson624299
8.Hyundai i30550-54
9.Škoda Fabia496-164
10.Kia Ceed400-111
10.Škoda Superb394-129
12.Dacia Duster335-25
13.Dacia Bigster231231
14.MG ZS21660
15.Volkswagen Golf189-51
16.Jaecoo 7185185
17.Volkswagen Tiguan18120
18.Kia Sportage179-17
19.Škoda Enyaq17288
20.Toyora Yaris Cross168-45
Zdroj: SDA  

Škodě Enyaq se v osmém měsíci podařilo předstihnout o třídu menší elroq (126 aut), což souvisí s náběhem prodejů zmodernizované verze, která si stále častěji nachází cestu mezi předváděcí vozy u dealerů.

Zdroj: SDA a autorský článek, video a foto: auto.cz

