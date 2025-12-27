Registrace elektromobilů v Evropě dramaticky rostou. Jejich podíl je však stále nízký
V listopadu bylo v Evropě zaregistrováno meziročně o 44 procent více elektrických aut. Ačkoliv se měsíční přírůstky letos pravidelně výrazně překračují 100 tisíc aut, přesto je jejich význam nadále spíše okrajový.
Ačkoliv Evropská komise zmírnila faktický zákaz prodeje spalovacích aut v EU od roku 2035, stále trvá na poměrně radikálním snížení průměrných emisí. Ty mají ve zmíněném roce proti roku 2021 klesnout o 90 procent, čehož dosáhneme pouze vysokým podílem čistě elektrických aut.
Ta v letošním roce zaznamenávají poměrně dramatický nárůst prodejů. Například v listopadu registrace nových elektromobilů v Evropské unii podle dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) dosáhly 188.730 exemplářů, což ve srovnání se stejným obdobím loni představuje nárůst o 44,1 %. Celkově pak za prvních letošních jedenáct měsíců dosáhly 1.662.399 vozů, v roce 2024 to za stejné období bylo pouze přes 1,3 milionu aut. Nárůst tudíž dosahuje zhruba 300 tisíc elektromobilů.
Navzdory významnému přírůstku mají vozy s lokálně bezemisním pohonem tržní podíl pouze 16,9 procent, loni to v témže období bylo 13,4 %. Dá se tedy říci, že zhruba každé šesté nově registrované auto v Evropské unii nemá spalovací motor. Celkový trh totiž letos zatím dosahuje 9,86 milionů vozů (meziročně o 1,4 % více). Elektrické automobilky ovšem zaznamenaly celkový růst o 27,6 procent. Plug-in hybridy dokonce o třetinu na 913 tisíc aut.
Hned 62 procent celkového trhu s elektromobily v EU mají na starost pouze čtyři trhy. V Německu tyto vozy zaznamenaly meziroční nárůst registrací o 41,3 %, v Belgii stouply o 10,2 procent, v Nizozemsku 8,8 % a ve Francii o devět procent. Plug-iny procentuálně nejvíce rostly ve Španělsku (+113 %), v Itálii (+80,6 procent) a v Německu s přírůstkem s 62,7 %.
Naopak registrace nových zážehových aut klesly. Ve Francii spadly o 32,1 procent, v Německu o 22,4 procent, v Itálii o 17,4 % a ve Španělsku o 14,6 procent. Nutno ovšem dodat, že ACEA do kategorie benzinových a vznětových aut nepočítá stále početnější mild-hybridy (ty spadají mezi hybridy), údaje jsou tudíž dost zkreslené.
