Hyundai Tucson má výkonnější šestnáctistovku i hybridy. Manuál si udržel
Po vrcholném Hyundaii Santa Fe prošlo menší technickou modernizací také menší SUV Tucson. To se vedle výkonnějších elektrifikovaných variant může těšit též ze silnější zážehové šestnáctistovky.
Hyundai kvůli vyšším emisním nárokům mírně upravil výkon některých svých motorů ve vybraných modelech. Například u SUV Tucson, jednoho ze svých nejprodávanějších aut v Evropě, sjednotil výkon na 118 kilowattech místo 110 a 132 kW. U klasického hybridu došlo k snížení ze 169 na 158 kilowattů, u plug-inu ze 195 na 185 kW. S novým modelovým rokem 2026 se však situace mění.
Hyundai Tucson s motorem 1.6 T-GDI se vrací k původním číslům. Na výběr proto opět budou dvě varianty místo dosavadní jedné. Základní provedení znovu disponuje 110 kilowatty, přičemž na výběr máte mezi šestistupňovou manuální převodovkou a sedmistupňovou dvouspojkou. Výkonnější varianta se 132 kW je spojena výhradně se zmíněným automatem a pohonem všech kol. U výkonově slabší šestnáctistovky se čtyřkolkou nepočítejte.
Zrychlení z nuly na 100 km/h zůstává u výkonnější varianty na podobné úrovni jako dosud (9,4 a 9,6 sekundy), zvýšila se ovšem maximální rychlost, která dosahuje až 204 km/h místo 192 kilometrů za hodinu u modelu se sedmistupňovou dvouspojkou. Vítanou změnou je možnost táhnout těžší přívěsy. V případě brzděného jde o hmotnost až 1650 místo 1510 kilogramů.
Tradiční hybrid si polepšil ze 158 na 176 kilowattů, přičemž úpravy jsou totožné jako u většího santa fe, u kterého se zlepšil výkon spalovacího čtyřválce 1.6 T-GDI. I díky tomu posílený Hyundai Tucson HEV na kouli utáhne vozík o hmotnosti až 1510 kilogramů (+150 kg).
Zájemce o plug-in potěší zvýšení systémového výkonu ze 185 na 212 kilowattů. Opět jde o totožné parametry jako u SUV Santa Fe. Oficiální technické údaje na českých stránkách Hyundaie se zatím o této variantě nezmiňují, v ceníku ovšem figuruje se základní cenou 994.990 Kč (Smart) za provedení s pohonem předních kol. Čtyřkolka vyjde minimálně na 1.059.990 korun (Style).
Hybridní Hyundai Tucson stojí od 884.990 Kč (linie Smart), verze 4x4 je o 65 tisíc korun dražší (verze Style). Standardní zážehový model s motorem 1.6 T-GDI je v rámci základního stupně Comfort k dispozici za 674.990 korun (sedmistupňový automat DCT ve vyšší linii Smart je o 120 tisíc korun dražší), výkonnější šestnáctistovka se čtyřkolkou je za 859.990 Kč (Style).
Diesel 1.6 CRDi se 100 kilowatty a mild-hybridem zůstává na 100 kilowattech. Jeho cena s manuální převodovkou začíná na 864.900 Kč (linie Style), za automat se připlácí 25 tisíc. Čtyřkolka se sedmistupňovou dvouspojkou je minimálně za 939.990 korun.
Zdroj: Hyundai, video a foto: auto.cz