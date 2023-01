Renault a Nissan se chystají výrazně upravit svou alianci, prozrazují první detaily

Dlouholetou alianci Renault-Nissan, do které se během let přidala ještě automobilka Mitsubishi, čeká jedna z největších proměn od jejího vzniku. Ve společném prohlášení to oznámily obě automobilky, které na úpravě svého partnerství pracovaly několik posledních měsíců.

Cílem nových změn by mělo být posílení vazeb v Alianci a maximalizace tvorby hodnot pro všechny zúčastněné strany. Nový přístup by přitom měl mít tři zásadní kroky, přičemž jako prví je zmiňovaná společná práce na projektech s vysokou přidanou hodnotou v Latinské Americe, Indii a Evropě. Projekty v rámci této nové spolupráce by měly být realizovány v oblastech trhů, vozidel a technologií.

Video se připravuje ...

Jako další krok je zmiňována investice automobilky Nissan do Renault Ampere, kde by se japonská automobilka měla stát strategickým akcionářem. Připomeňme, že společnost Ampere byla automobilkou Renault představena v minulém roce, a zaměřena má být na vývoj i výrobu elektromobilů a špičkového software.

Třetím krokem by mělo být vyvážené řízení a křížové vlastnictví akcií. Obě společnosti by si tak ponechaly 15% podíl v druhé společnosti s cílem dosáhnout rychlejší provozní efektivity. Každá společnost by pak mohla vykonávat hlasovací právo, spojené s jejich 15% přímým podílem ve druhé společnosti.

Pro automobilku Renault by to nicméně znamenalo, že převede 28,4 % procenta akcií společnosti Nissan do francouzského svěřeneckého fondu, kde by byla hlasovací práva spojená s tímto podílem „neutralizována“ pro většinu rozhodnutí. Ekonomická práva, tedy dividendy a výnosy z prodeje akcií, by ale stále náležely společnosti Renault.

Společnost Renault navíc zmiňuje, že by byla ochotná svůj podíl v Nissanu také prodat, ovšem pod podmínkou, že by to bylo obchodně přínosné. Pro případný prodej však nestanovila žádný časový rámec.

Video se připravuje ...

Na detailech nové spolupráce v rámci aliance se prý stále pracuje. Kompletní informace tak dostaneme až v momentě, kdy bude transformace aliance oficiálně schválena i představenstvem společností Renault Group a Nissan.