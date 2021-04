Renault počítá s koncem MPV Scénic. Populární jméno ale z nabídky zmizet nemusí

Úpadek MPV pokračuje. Stále více značek segment klasických velkoprostorových aut opouští. Zákazníci často přesedají do stylovějších SUV, případně do praktičtějších osobních dodávek, které se díky svému přibližování osobním autům stávají jejich plnohodnotnou náhradou. Blíží se tak konec i jednoho tradičního modelu, Renaultu Scénic.

Právě o konci Renaultu Scénic se spekuluje už delší dobu, o této možnosti se mluvilo už před loňským nástupem Lucy de Mea do čela francouzského výrobce. A právě aktuální šéf Renaultu tento krok nyní nepřímo potvrdil.

„Jako všechno hezké v životě jednou končí, a tak po více než dvacetiletém cyklu se přesuneme jinam,“ prohlásil generální ředitel Renaultu v rozhovoru pro francouzský magazín Caradisiac. Vysvětluje, že zatímco segment klasických MPV v Evropě každý rok klesá, třeba prodeje SUV rostou.

Právě SUV jsou pro de Mea prioritou, protože podle šéfa značky v této kategorii Renault zatím neumí dostatečně zaujmout. Proto se chystají rozsáhlé změny, letos obohatilo nabídku SUV kupé Arkana. V roce 2022 dorazí druhá generace Kadjaru, která má oslovit zákazníky více než předchůdce. Následovat má i sedmimístný model jako náhrada za Koleos a nové SUV-kupé, větší než kompaktní Arkana. Počítá se rovněž s dvěma elektrickými modely, sériovou verzí Méganu eVision a dalším, blíže nespecifikovaným vozem segmentu C.

I přes změny v nabídce to však nemusí znamenat konec jména Scénic v portfoliu francouzské značky. „Pokud velice lpíte na jméně Scénic, nemyslím tím, že ho musíme nutně opustit,“ říká de Meo. I to naznačuje, že by název Scénic mohl užít nějaký nový model. Proč ne třeba elektromobil segmentu C avizovaný pro rok 2023? A nebo nějaká nepřímá náhrada současného MPV? Nechme se překvapit...

Renault Scénic na trh dorazil v roce 1996, tehdy jako Mégane Scénic, protože byl součástí modelové řady první generace Méganu. Tehdy šlo o propagátora kategorie kompaktních MPV. V rámci faceliftu z roku 1999 už auto známe výhradně jako Scénic, což mu zůstalo také u dalších generací.

Od roku 2016 je v prodeji čtvrtá generace Scénicu, od té druhé je k dispozici také prodloužené provedení Grand Scénic. Právě současná generace už reagovala na trend doby a opticky se přiblížila módním crossoverům. Ani to však na udržení zájmu nestačilo. Na českém trhu se tak aktuálně prodává jen Grand Scénic, funkce výchozí verze převzalo obdobně velké SUV Captur.