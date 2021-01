Chystané novinky Renaultu: Arkana a nové Kangoo ještě letos, stejně jako elektrický Mégane

Renault do roku 2025 uvede 14 nových modelů. Podobu některých už známe. Jiné mohou být překvapením.

Automobilka Renault pod vedením nového šéfa Lucy de Mea vytvořila nový strategický plán, který má oživit její nabídku do příštích let a hlavně zajistit jí výdělečnost. De Meo strategický plán nazývá Nová vlna, podle někdejšího charakteristického stylu francouzských filmů, jeho součástí má být hned 14 novinek představených do roku 2025.

Vedení firmy sice během prezentace těchto plánů zůstalo do určité míry tajemné, jaké vozy chystá, z vyjádření manažerů a zákulisních zpráv se dá však leccos vyčíst. Navíc některé novinky už sama automobilka představila. Jisté je pak to, že sedm novinek bude mít čistě elektrický pohon a že sedm z nich bude zástupcem segmentu C či D, tedy nižší střední nebo střední třídy.

„Nová vlna“ odstartuje hned letos. To Renault na evropské trhy uvede očekávané SUV kupé Arkana, které bude vlastně v rámci mainstreamové kategorie úplnou novinkou na evropském trhu. Zároveň naznačí další směr, kterým se bude značka ubírat. Arkana totiž díky vyspělejšímu základu, než používá stejnojmenný model prodávaný v Rusku, nabídne výhradně elektrifikovaný pohon. Minimem tak bude mildhybrid, k dispozici však bude i full-hybrid s technikou Méganu a do budoucna není vyloučen ani plug-in hybrid s možností dobíjení ze zásuvky.

Letos navíc Renault konečně oživí také svoji nabídku mezi kompaktními dodávkami. Dorazí totiž nové Kangoo, v pořadí teprve třetí generace tohoto automobilu vyráběného od roku 1997. Opět se počítá s užitkovou i osobní variantou s tím, že k dispozici bude na vybraných trzích také jednodušší verze, s nižší cenou, pro méně náročné uživatele.

Konec roku pak bude ve znamení elektrického Mégane. Půjde přitom o zcela nového člena této kompaktní řady, naznačeného loňském konceptem Mégane eVision. Bude se jednat o crossover s čistě elektrickým pohonem, postavený na zcela novém technickém základu, v podobě platformy CMF-EV vyvinuté pro potřeby elektromobilů. V de Meových plánech jde o klíčový model, nový šéf totiž v kompaktní třídě vidí velký potenciál, který Renault aktuálně nedokáže vytěžit.

Od letošních novinek tedy více či méně víme, co očekávat, to nové modely pro následující léta jsou větší neznámou. V roce 2022 by každopádně měl dorazit nový Kadjar, kompaktní crossover, který má za úkol jediné, prorazit mnohem více než dnešní generace. Cílem je ukrojit prodeje úspěšnému rivalovi, Peugeotu 3008. I v tomto případě přitom Renault vsadí na elektrifikovaný pohon, technický základ má vůz sdílet s novým Nissanem Qashqai, který dorazí ještě letos. Pod kapotou se pak údajně objeví nově vyvinutý tříválec 1.2 TCe, který se má stát i součástí hybridů, místo dnešní šestnáctistovky.

Rok 2023 pak bude ve znamení hlavně elektromobilů. Realizován totiž bude elektrický koncept Renault 5, vzdávající svými tvary hold stejnojmennému automobilu ze sedmdesátých let. Má jít o stylový, ale dostupný elektrovůz.

Půjde o náhradu dnešního Zoe, protože Renault má ambice z pětky udělat nejprodávanější elektromobil v Evropě. Pro rok 2025 navíc Renault chystá další malý elektromobil segmentu B, což patrně bude SUV.

Nejistá je pak další budoucnost Twinga. Tabulka ukázaná v prezentaci nové strategie totiž ukazuje zcela volná pole v segmentu miniaut. To však nemusí znamenat definitivní konec Twinga, jen to, že do roku 2025 v tomto směru nemáme očekávat žádné inovace. Na českém trhu však jeho návrat neočekávejme, ani v době rozvoje elektromobilů.

„V Česku není tento model v nabídce, neboť tento segment nemá u nás moc velký potenciál, a snažíme veškeré prodejní úsilí směřovat na jiné modely v segmentu malých vozů,“ komentuje to tisková mluvčí českého zastoupení Renaultu Jitka Skaličková s tím, že zároveň nemá žádné informace o ukončení Twinga.

Hodně se pak v minulosti diskutovalo o další budoucnosti Talismanu nebo Espacu, nové vedení nicméně s velkými modely nadále počítá. V letech 2023 a 2024 dokonce představí dva nové zástupce střední třídy. Jen v tuto chvíli není jasné, zda půjde o přímou náhradu za Talisman a Espace, nebo nějaký nový derivát. Očekává se nicméně spíše právě nějaký crossover, který by mohl být i společným nástupcem pro SUV Koleos. Stejně tak z tabulky chystaných modelů vyplývá, že de Meo chystá nějakým způsobem nahradit MPV Scénic, o jehož budoucnosti se také čile diskutovalo.

To už jsou však plány, o nichž zatím automobilka veřejně nemluví, a tak si zatím musíme počkat, jak to s jejich realizací dopadne.