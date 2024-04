Renault Scénic E-Tech osobně: Prostorný interiér s chytrými detaily

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Evropské auto roku 2024 právě pomalu vstupuje na český trh a automobilka Renault pozvala hrstku novinářů, aby si ho detailně prohlédli a osahali. Spolu s nimi jsem nebyl první, kdo měl příležitost ho prozkoumat – jednak stál už na ženevském autosalonu a jednak se v březnu konala jízdní prezentace.

Té se naše redakce také zúčastnila, ovšem zatímco zevnějšek odhalila kvanta fotografií a kolega se věnoval zejména technice a tomu, jak novinka jezdí, já se zaměřím na interiér. Ten totiž přichází s několika chytrými řešeními, odlišnými od již dříve představeného – a testovaného – Meganu E-Tech Electric.

Přesto si dovolím pár poznámek i k vnějšímu designu. Vpředu se mi líbí design masky, který kromě velkého loga Renaultu ukazuje hromadu malých kosočtverců i jejich částí. A vzadu kvituji párové mlhovky i couvací světla dole v nárazníku.

Vzadu můžeme rovnou zůstat a otevřít páté dveře, které otvírají přístup do zavazadelníku o základním objemu 545 litrů, o 156 více oproti meganu. Pokud se vám z fotek tak velký nezdá, vězte, že jeho trik je v opravdu působivé hloubce, nikoliv délce.

Samozřejmostí je dvojitá podlaha, pod níž jsou ještě další schránky. Renault uvádí, že ty jsou vhodné na nabíjecí kabely, ale kdo by chtěl vytahovat z kufru náklad, když přijede k nabíječce? Pod přední kapotou je komplet nabíječky – vůz zvládá 22 kW střídavého proudu, takže ta je zrovna docela rozměrná, stejně jako u meganu –, takže na schránku na kabely už není místo.

Renault Scénic E-Tech

Sedám na chvíli za volant, kde automobilka slibuje nový infotainment openRlink, založený na Androidu 12. Je možné do něj stahovat aplikace a nativní navigací jsou Mapy Google, do nichž se můžete přihlásit vlastním profilem. I jejich funkčnost má být oproti meganu lepší v pečlivějším a dynamickém plánování zastávek pro nabíjení na delší trase.

Mimo jiné si lze zvolit, u jak výkonných rychlonabíječek – vůz zvládne až 150 kW – a jakých sítí bude systém plánovat zastávky. To se hodí, když se třeba chcete vyhnout nabíječkám s přímou platbou či patřícím poskytovatelům, u nichž nejste registrováni.

Video se připravuje ...

Z meganu si scénic ponechal kromě orientace displejů také ovládací konzoli pod tím středovým a odkládací plochu s bezdrátovou nabíječkou ještě o patro níž. Stejný je také volant a systém tří páček na pravé straně pod ním. Je tu volič převodovky, oproti meganu vystrčený o trochu dál nahoru, páčka stěračů a „placka“ k ovládání rádia – a paradoxně mi tu nejvíce vadí to nejklasičtější, tedy páčka stěračů. Kdyby se stěrače ovládaly jako u amerických aut, nového superbu a kodiaqu či mercedesů na levé páčce, vpravo by nebylo tolik „přepáčkováno“.

Renault Scenic E-Tech

Interiér pochopitelně nabídne kvalitní materiály, a to jak na sedačkách, tak třeba i na obložení dveří, které je z měkčeného plastu. Bohužel však jen vpředu; zadní dveře mají levnější tvrdý plast, který se, mám obavu, snáze poškrábe.

To je ale asi jediná výtka, kterou k zadním místům můžu mít. Se svými 184 cm si „za sebe“ sednu ještě s velkou rezervou před koleny, což se v autech nižší střední třídy stává naprosto výjimečně. Díky tomu, že je scénic o nějakých 5 cm vyšší než megane, mám i dost místa nad hlavou.

Renault Scenic E-Tech

Praktičnost scéniců z dob, kdy to ještě bylo MPV, samozřejmě nečekejte – nový scénic je velký hatchback, nic víc, nic méně. Přesto se mysli konstruktérů zadním sedačkám věnovaly důkladněji a přišly třeba s chytrými otočnými držáky nápojů v loketní opěrce.

Ve standardní orientaci jsou to jen držáky nápojů, ale když zvednete víko schránky a držáky otočíte, můžete si do nich upevnit mobil nebo tablet a třeba sledovat za jízdy filmy. Pod víkem jsou k dispozici také dva porty USB-C.

Renault Scenic E-Tech

Těm fanouškům Renaultu, kteří si oblíbili systém natáčení zadní nápravy 4Control, musím zvěstovat špatnou zprávu - v nabídce nebude. Podle automobilky je průměr otáčení 10,9 metru dost dobrý na to, aby bylo nutné přidávat složitou a drahou natáčecí zadní nápravu.

Z podobných důvodů nebude k mání pohon všech kol – podle Renaultu by to člověk využil „jednou, dvakrát do roka“ a po zbytek roku by s sebou tahal jen zbytečnou hmotnost se všemi negativy. Zde ovšem nutno připomenout kolegovy zkušenosti s častým protáčením předních, hnacích kol, podle nichž by se čtyřkolka hodila při každém druhém rozjezdu.

Elektromotor, který je na českém trhu k mání v jediném výkonovém provedení o 160 kW (220 k) a 300 Nm, nemá permanentní magnety, je synchronní s elektrickým buzením a neobsahuje vzácné kovy. Udržitelnost, tak často u elektromobility skloňovaný pojem, Renault při výrobě scénicu zlepšuje jednak používáním recyklátů (auto je z 24 % vyrobeno z recyklovaných materiálů) a tím, že je 90 % vozu recyklovatelných.

A jednak také tím, že se většina dílů vyrábí ve vzdálenosti do 300 km od francouzského Douai, kde se scénic montuje. Dokonce i baterie se vyrábí v Polsku, nikoliv až kdesi ve východní Asii.

Renault Scénic E-Tech

Konečně stojí za zmínku, že třebaže scénic je u nás k mání jen s 87kWh baterií, vyrábí se i ve slabším provedení s 60kWh baterií. České zastoupení automobilky se rozhodlo ho zatím nedovážet, protože o něj neočekává velký zájem, ale samozřejmě se to do budoucna může změnit. Menší baterie by samozřejmě základní cenu mohla dostat pod milion korun.