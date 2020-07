Renault Zandar: Elektrický Captur se blíží, bude zcela odlišný než malé SUV

Renault je díky modelu Zoe jedním z průkopníků elektrického pohonu na evropských trzích, vždyť tento malý hatchback díky úspěchům na domácím francouzském trhu je jedním z nejprodávanějších elektroaut v Evropě. Prodeje elektrovozů ale rostou, a tak Renault musí rozšířit svoji nabídku těchto aut. Dorazilo elektrické Twingo Z.E., počítá se s elektrickým kompaktním crossoverem na bázi Nissanu Ariya a přijet má rovněž malé SUV na elektřinu.

Nabízelo by se, že se takové auto bude jmenovat Captur Z.E., jenže ono tomu tak nebude. Novinka sice míří do stejného segmentu jako model nabízený aktuálně už ve své druhé generaci, Renault ale razí podobnou strategii jako Volkswagen, kdy jeho elektromobily mají primárně odlišné tvary než stejně velké modely s konvenčním pohonem (výjimkou jsou pro snížení ceny Twingo a Kangoo). To je velký rozdíl proti konkurenčnímu Peugeotu, který naopak razí jeden design s co nejširší nabídkou pohonů.

To bude platit i pro chystané elektroSUV, které se od Capturu odliší podobně jako Zoe od Clia. Vedle jiných křivek přitom použije také odlišné pojmenování. Údajně ponese označení Renault Zandar, právě toto jméno si totiž automobilka nechala nedávno registrovat.

SUV s délkou okolo 4,2 metru s interním označením BCB bude postaveno na základech nové platformy CMF EV, vyvinuté právě pro potřeby elektromobilů. Jako první ji má využít připravovaný Nissan Ariya, následovat má též obdobně velký crossover od Renaultu.

Z hlediska výkonu se hovoří o 100 kW, což by bylo stejně jako u konkurence. Takový výkon nabízí nejen Peugeot e-2008 a připravovaný Opel Mokka-e z díly Skupiny PSA, ale rovněž třeba Hyundai Kona Electric. K dispozici pak budou minimálně dvě sady baterií pro oslovení větší klientely, spekuluje se navíc také o silnějším provedení.

Renault Zandar se podle zákulisních zpráv začne prodávat již během roku 2021, přičemž představit by se mohl už letos v listopadu. V tuto chvíli ale není jasné, zda při případném debutu uvidíme už sériové auto, nebo jen jeho koncept. Každopádně tyto zprávy naznačují, že by Zandar nakonec mohl debutovat dříve než kompaktní elektrický crossover o velikosti Kadjaru, o jehož příchodu se v posledních měsících často spekuluje. Nebo že by šlo o ten samý projekt, který se však proti původnímu plánu zmenší? Nechme se překvapit, za pár měsíců se už dozvíme více.