Renault Zoe vs. Smart forfour – Podobné peníze, rozdílné světy

Dlouhodobá služba Renaultu Zoe v redakci Auto.cz se přehoupla do druhé půle. A po Škodě Citigoe iV se v redakci zastavil další městský vyzyvatel, který by si na Francouze rád vyšlápl. Má šanci?

Úvod, pořizovací náklady Když to řeknu na plnou pusu, je naše modrá bublinka jménem Renault Zoe takový nedoceněný dělník. Nikdo z redakce se za jeho volant vyloženě nežene a namísto teplého místečka v redakčních garážích odpočívá spíše na modrých zónách. Přesto je tu, když jej potřebujeme, chceme mrštně cestovat po Praze a neřešit strasti s parkováním v centru. A občas musí přijít facka v podobě srovnání s jiným elektromobilem, abychom si uvědomili, jak dobrý vlastně tenhle Francouz je… ale nebudeme předbíhat. Po Škodě Citigoe iV, která se v našem testu postavila Renaultu Zoe v březnu, tu máme dalšího soupeře. Také je menší než Zoe, má nižší výkon a skromnější kapacitu akumulátoru. Jak už víte z titulku, je to Smart forfour. Smart je vlastně první automobilkou, která ze spalovacích agregátů přesedlala výhradně na elektromotory. Dnes má kromě testované čtyřdveřové verze v nabídce ještě stylovky fortwo kupé a fortwo kabriolet. Pozor, názvy modelů se opravdu píšou s malými písmenky. Podle marketérů značky bych to tedy měl správně dělat i u jména automobilky, to už by mě ale korektor našeho newsroomu skopnul ze schodů. Smartík prošel minulý rok omlazovací procedurou, která se dotkla hlavně designu, technika v útrobách zůstává shodná. Video: Renault Zoe má jednoduchý, přesto hodně chytrý infotainment To Renault stále ještě zůstává u normálních aut, elektrické Zoe (začátkem roku přijelo v nové generaci) je jen jednou z mnoha možností, které lze u Francouzů pořídit. Na český trh přijel jinde populární elektromobil až v roce 2018, napříč Evropou se však prodával již o šest let dříve. Renault čekal, jak se u nás vyvine situace kolem dotačních programů. Když ale zjistil, že tady pšenka nepokvete, pustil se do prodeje bez nich. Jiné světy Už jsem to avizoval v úvodu, parametry Smartu jsou ve srovnání se Zoe ve stínu. Zabolí to o to víc, zohledníme-li fakt, že přijíždí v jediné konfiguraci. Na druhou stranu nezapomeňme, že Smart forfour je fakticky miniauto, zatímco Zoe už si může potykat s Cliem či Fabií. Synchronní elektromotor uložený vzadu má 60 kW, akumulátor využitelnou kapacitu 16,7 kWh, papírový dojezd necelých 160 km… a pak je tu Zoe. Srovnáme-li základní variantu (jinak testujeme tu silnější), dostáváme výkon 80 kW, hlavně ale 52kWh balíček baterií a dojezd necelých 400 km. Podobný rozdíl v parametrech jsme pozorovali také ve srovnáváku se Škodou Citigoe iV, která to ale kompenzovala podstatně nižší cenou. Zatímco elektrický renault stojí minimálně 695.000 Kč, škodovka se dala pořídit hluboko pod půlmilionem. Jenže Smart se cenovkou zrovna nepodbízí, v ceníku u čtyřdveřové varianty svítí nemalých 591.690 Kč. Jak už jsem psal v odstavci výše, naše modrá bublinka je výkonnější (má 100 kW), což znamená, že se pojí s vyšším výbavovým stupněm Zen. Tady už musíme vysázet dealerovi 760.000 Kč… Cenový rozdíl však kompenzuje bohatší výbava. Oba si nechají zaplatit za rychlejší nabíjení, Renault 25.000 Kč, Smart o pár stovek více. Jenže zatímco v případě Zoe to znamená výkon až 50 kW, u forfour je to stále jen 22 kW, což Francouz umí standardně. Smart má automatickou klimatizaci či parkovací senzory vzadu v základu, zatímco Renault si účtuje šest, respektive pět tisíc. Pořizovací náklady Renault Zoe Smart forfour ZÁKLADNÍ CENA Motor R135/100 kW Smart forfour Stupeň výbavy/cena [Kč] Zen/760.000 591.690 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 4 4 Rychlonabíjení DC 25.000 (50 kW) 25.669 (22 kW) Automatická klimatizace 6000 S Kola 16" z lehkých slitin 15” z lehkých slitin Digitální přístrojový štít S - Kožený multifunkční volant S S Mlhovky S S Multimediální systém 7" 7” Navigace 7500 (paket Navigace) - Zadní parkovací senzory 5000 S Metalický lak 12.500 10.890 Denní svícení LED S 46.646 Tempomat S 25.929 Vyhřívání volantu 9000/paket Winter 30.855 Vyhřívání sedadel vpředu 9000/paket Winter S SERVIS Přední nárazník (sada) [Kč] 8481 7016 Přední světlomet [Kč] 5255 7138 Čelní sklo [Kč] 3758 6811 Přední brzdové destičky [Kč] 1397 2417 Přední brzdové kotouče (sada 2 ks) [Kč] 3298 5001 Pylový filtr [Kč] 338 1198 Startovací baterie 12V 2058 3295 Trakční baterie 405.631 320.044 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2/3/12 2 Prodloužená záruka S (5 let/100.000 km) - Skoro to vypadá, že se Smart forfour dostane do vedení, ale počkat. Kožený multifunkční volant a multimediální systém se sedmipalcovou obrazovkou mají oba ve standardu, Zoe však na rozdíl od smartu může mít za 7500 Kč vestavěnou navigaci. Smart spoléhá na zrcadlení chytrého telefonu skrz Apple CarPlay a Android Auto a aplikace třetích stran. Ty můžete využívat rovněž v Zoe. Teď to ale přijde. Digitální přístrojový štít smartík vůbec neumí, bublina ho má standardně. LED denní svícení? V Zoe standard, u Smartu příplatek bratru 46.646 Kč. Tempomat? Standard vs. 25.929 Kč ve prospěch Zoe. Smart má v základu vyhřívané sedačky, za volant si ale musíte připlatit nesmyslných 30.855 Kč. Zoe vyhřívá přední sedadla i volant za 9000 Kč s paketem Winter. Kvůli těmto někdy až přehnaně naceněným položkám Smart ztrácí cenné bodíky. Vzorek náhradních dílů ukazuje, že cenově výhodnější je servisování renaultu. Vyjma předního nárazníku jsou všechny položky u francouzské značky levnější. Někdy nepatrně, jindy docela výrazně, viz například čelní sklo. Oba výrobci nám také prozrazují cenu akumulátoru jako celku (byť při klesnutí kapacity lze samozřejmě měnit jen jednotlivé moduly). Smart ji má levnější o pětaosmdesát tisíc. Možná bych čekal větší rozdíl, vzhledem k tomu, že kapacita je proti Zoe třetinová. HODNOCENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Renault Zoe Smart forfour Základní cena 6 8 Standardní výbava a příplatky 9 6 Servis 8 7 Záruky 8 7 Průměr 7,75 7,00

Design, interiér Odlišnost maskují Jestli se elektromobily jiných značek snaží od konvenčních aut vzhledově odlišit, v případě Renaultu a Smartu to neplatí. Zoe vypadá na první pohled jako obyčejný vůz, kterému nedávný příjezd nové generace (fakticky jde ale spíše o rozvinutou evoluci předchůdce) jen a jen prospěl. Zepředu díky přepracovanému nárazníku a výraznější masce již nevypadá tak zavalitě. Jako Honda e za srdíčko nechytne, ale ani ničím neuráží. Strmě stoupající kapota, skryté kliky dveří či velké panely karoserie, to všechno zůstalo zachováno. Standardně pak vůz obouvá šestnáctipalcová kola, která sice jsou aerodynamická, zároveň ale ne ošklivá. To Smart dostává v základu o palec menší obutí a v rámci faceliftu se dočkal jen drobných kosmetických úprav. Jiná je příď s velkou maskou, přepracování se dočkala světelná technika vpředu i vzadu, malým překvapením jsou skutečné otvory pro přívod vzduchu v předním nárazníku. Smart se snažil, aby novinka byla o něco líbivější a atraktivnější, což se povedlo. Pořád je to ale 3,5 metru dlouhé auto, které někam potřebovalo narvat druhý pár dveří. Kvůli tomu působí z profilu možná trochu komicky, ale… vešel se! HODNOCENÍ DESIGNU Renault Zoe Smart forfour Vnější vzhled 8 8 Vnitřní vzhled 9 8 Zpracování 9 7 Ergonomie 8 8 Konektivita 9 7 Průměr 8,60 7,60 Uvnitř už jsou rozdíly patrné na první pohled. Zoe na kabině mezigeneračně obrovsky zapracovalo a zatímco dříve působilo jako taková lepší Dacia, dnes interiér skvěle zapadá do společnosti Clia či Capturu. Plasty ve výplních dveří jsou sice tvrdé, kompenzuje to ale líbivá a na dotek příjemná textilie na přístrojové desce, stejně jako vertikálně umístěná obrazovka příplatkového 9,3” multimediálního systému s kvalitním obrazem. Ten je doplněn o standardně dodávaný digitální přístrojový štít. Přesednutí do Smartu ve vás může vyvolat pocit, jestli jste náhodou nesedli do předchozího Zoe. Plejádu ovladačů a přepínačů sem totiž zapůjčila francouzská automobilka, stejně jako obrazovku multimediálního systému. Na něm je znát, že už má nejlepší léta za sebou, nedisponuje vestavěnou navigací, podporuje ale Apple CarPlay a Android Auto. Kvalitou obrazu a svižností fungování však za dnešními konkurenty citelně zaostává. Sympatickým detailem je posuvník u nastavování teploty či ukazatel dojezdu, jemuž je věnovaný samostatný budík vlevo nad přístrojovou deskou. To alespoň částečně maskuje fakt, že jinde se na kabině šetřilo. Třeba výdechy ventilace působí vyloženě lacině, kuriózní je v elektromobilu také startování klíčkem. Zoe zkrátka dokáže působit výrazně útulnějším a hodnotnějším dojmem. Smart forfour Sezení mají oba vozy na docela podobné úrovni. Sedačky vpředu nejsou výrazně tvarované a upřímně už dnes v segmentu malých aut známe pohodlnější řešení. Prostoru je tu tak akorát, překvapivě ale v obou vozech podobně. Jasně, Smart je uvnitř už z podstaty věci nepatrně menší, protože je ale Zoe o třídu výše, čekal bych tady (hlavně v loktech a prostoru pro nohy) propastnější rozdíl. Smart pokulhává až s prostorem vzadu. Ani v Zoe to s místem není žádná sláva, nakonec se sem ale poskládají i lidé vyššího vzrůstu. Vzadu ve smartíkovi mám i já s výškou 178 cm kolena v přední sedačce a hlava se stropu nedotýká jen díky tomu, že jsem čerstvě ostříhaný. A zbývá kufr. Objemy 338 vs. 185 litrů ve prospěch Zoe jsou všeříkající. Smart má zavazadelník opravdu maličký, tak tak dostačující potřebám mladého bezdětného páru. Navíc je dost mělký a nemá prostor pro kabely pod podlahou. Kufr Zoe je už pocitově podstatně větší, navíc kabeláž umístíte pod podlážku a nepřekáží. Slabinou renaultího zavazadelníku je snad jen odkrytá nákladová hrana kufru, která se rychle poškrábe. I když si v redakci dáváme pozor, už tu pozorujeme první vady na kráse. HODNOCENÍ INTERIÉRU Renault Zoe Smart forfour Prostornost 8 8 Přední sedačky 8 8 Zadní sedačky 8 7 Kufr 8 6 Variabilita 8 8 Průměr 8,00 7,40

Motor, jízdní vlastnosti Odváží se mimo město? O elektromobilech se říká, že fungují jako mixér, co do techniky na nich není co vymýšlet. Není to úplně pravda, což dokazují naše dva testované exempláře. Renault Zoe je poháněn elektromotorem z vlastního vývoje, konkrétně vzduchem chlazeným střídavým synchronním motorem s vinutím na rotoru a buzením kartáči. Většina konkurence (včetně Smartu forfour) přitom dnes už využívá elektromotory s permanentními magnety. Ty jsou sice kvůli použití drahých kovů (například neodymu) dražší, avšak kompaktnější a bezúdržbové. Naše Zoe v silnějším provedení R135 nabízí výkon 100 kW a 245 newtonmetrů točivého momentu. Proti slabší 80kW variantě získává Zoe pár koní k dobru jen díky výkonnější elektronice. Synchronní elektromotor Smartu je uložen vzadu a jak už jsem nastínil, poskytuje výkon 60 kW a 160 newtonmetrů točivého momentu. To vypadá na slušný výprask v dynamice, jenže… díky menšímu akumulátoru v útrobách je smartík také výrazně lehčí. Pohotovostní hmotnost Zoe činí 1577 kg, v případě smartíka je to o 377 kilo méně! Může starý elektrický Smart utáhnout velký pick-up? A co rovnou tři? U baterií ještě chvilku zůstaneme. Do obou vozů dodává lithium-iontové akumulátory korejská společnost LG Chem, která v průběhu let výrazně zapracovala na energetické hustotě. Právě Zoe je toho zářným příkladem. V totožném objemu, kde původní Zoe uschovávalo 22 kWh, najdeme dnes kapacitu 52 kW. A pozor, využitelnou! Smart se chlubí kapacitou 17,6 kWh, využitelných však zůstává “jen” 16,7 kWh. Na druhou stranu dlužno říct, že stopa zanechaná výrobou baterie je v případě forfour výrazně menší. Otázkou je, jestli nad tím koncový zákazník také přemýšlí. Renault Zoe Jak už jsem říkal, rychlonabíjení je v obou případech za příplatek pětadvacet tisíc, jeho výkony jsou však rozdílné. U 50kW dobíjecího stojanu ČEZ nedaleko redakce jsme nechali Zoe stát s dvaceti procenty, přičemž do plna se dobilo za hodinu a pětačtyřicet minut. Stejná situace, stejný stojan, jen Smart forfour a nabíjení výkonem 22 kW. Vzhledem k malé baterce jsme se z 20 na 100 % dostali za hodinku a nějaké drobné minutky k tomu. Najednou absence rychlonabíjení vcelku dává smysl. Už tak vysokou cenu vozu by to ještě zvýšilo a efekt by nebyl takový, jako u auta s větším akumulátorem. Specialitkou Zoe je palubní nabíječka Caméléon, která podporuje nabíjení střídavým proudem třemi fázemi až do výkonu 22 kW. Jistí-li garáž pojistky alespoň 32 A, potřebujete z pětikolíkové zástrčky pro nabití do plna asi tři hodiny. V redakci máme maximální proud 16 A a “plná” na tři fáze trvá necelých šest hodin. Zoe má přitom tuto nabíječku standardně, zatímco u takového SUV Audi e-tron je za příplatek. Renault Zoe vs. Škoda Citigoe iV – Za víc peněz mnohem víc auta Z wallboxu či klasické domácí zásuvky je na tom Smart forfour podobně jako leckteré plug-in hybridy. Využijete-li wallbox s výkonem 4,6 kW, počítejte s 3,5 hodinami. Z klasické domácí zásuvky to pak trvá nějakých šest hodin. Ano, pokud máte možnost, smartíka v pohodě dobijete přes noc. Jen připomeňme, že Zoe by ve stejné situaci potřebovalo 34,5 hodiny. Možná si pamatujete, o kolik elektřiny si Zoe řeklo v našem předchozím testu. Tehdy to byl přelom února a března, ráno teploty lehce nad nulou, odpoledne pak 10 až 15 stupňů. Tenkrát to při městském popojíždění přineslo hodnoty mezi 13 a 15 kWh, na dálnici pak apetit v rychlostech 120 až 130 vzrostl na nějakých 17-18 kWh. Aktuální teplejší podmínky však elektromobilům přejí. V teplých letních dnech s teplotami okolo 25 stupňů si Zoe řekne o jednu až dvě kilowatthodiny méně. Po okreskách a mezi obcemi tak není problém jezdit za 12 kWh. Samozřejmě se zapnutou klimatizací a dalšími spotřebiči, tady už v roce 2020 není prostor pro kompromisy. Smart forfour Smart forfour je sice menší, avšak energie si dopřával podobně jako Zoe na jaře. Při klidnější jízdě jsme se dostali na 13 kWh, spíše to ale bylo těch 15. A dálnice? Výrazně nedoporučuji, tady ručička dojezdu klesá stejně rychle jako tachometr, když vám Waze zahlásí policejní hlídku. Ono už těch 15 kWh na okreskách znamená, že z papírových 150 kilometrů zbudou asi dvě třetiny. Jen zapnutí klimatizace je schopné ukrojit 30 km. Tím se dostáváme k největší slabině smartíka. Reálný dojezd kolem stovky kilometrů bez dálnic za nějakých 600 tisíc korun… to bych musel být opravdu velký fanda značky. Zoe může mimo město vyrazit bez obav, za současného počasí se bez problému dostanete na dojezd přes 300 kilometrů. V případě Smartu forfour bych byl velmi, velmi důsledný při plánování trasy. Nejlépe se mu zkrátka žije v uličkách měst. HODNOCENÍ MOTORU Renault Zoe Smart forfour Zrychlení 9 8 Pružnost 9 8 Spotřeba udávaná 7 8 Spotřeba v testu 8 8 Odhlučnění motoru 8 8 Průměr 8,20 8,00 Prcek a teenager Šikanovat smarta za horší dynamiku by tady vzhledem k výrazně nižšímu výkonu nebylo úplně fér, naopak překvapilo, že rozdíl mezi oběma vozy není zas až takový. Zoe dá stovku za 9,5 sekundy, menší konkurent potřebuje o 3,2 sekundy více. Pružné zrychlení z 60 na 100 km/h přináší rozdíl 1,6 sekundy, 80-120 km/h pak 3,1 sekundy. Tady Smart zjevně něco vytěžil ze své nižší hmotnosti, navzdory akumulátoru v podlaze váží pořád “jen” 1,2 tuny. Dynamické měření Renault Zoe Smart forfour Rozměr pneumatik 195/55 R16 205/45 R16 Pružnost v aut. režimu (60-100 km/h)/v aut. režimu (80-120 km/h) [s] 5,4/7,7 7/10,8 Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 46,9/86,2/125,0 47/86,8/126,4 Smart je skvělý ve městě. Odšťuch od světel má okamžitý a svižný, díky přeposilovanému řízení jej v úzkých uličkách můžete ovládat malíčkem. Pohon zadních kol vás netahá za volant, žádné divoké dovádění ale zase neočekávejte, řízení má dost dlouhý převod. Co do řízení je to zkrátka takový příjemný pohodář, který se s nástrahami Prahy popral statečně. Tedy dokud nedošlo na vytlučené cesty a kostky. Tady začne být už tak tuhý podvozek čtyřdveřového prcka uhopsaný, v zatáčce občas uskočí a od zadních kol se ozve nějaká ta rána. S rostoucí rychlostí jsou kaňky na komfortu výraznější, což je další důvod, proč bych forfour škatulkoval výhradně jako městské auto. Pokud bych měl zhodnotit srovnání Zoe se smartem, bude hodně podobné dojmům proti Citigu. Po přímém přesednutí víte, že co do jízdních vlastností jste v o třídu větším voze. Podvozek je dospělejší, auto v zatáčkách jistější a na rozbitých cestách komfortnější. Není to tedy úplně pohádková plavba, také Zoe si občas umí od zadku nepříjemně kopnout, ovšem zdaleka ne tak často jako menší konkurent. A co víc, bez obav můžete vyrazit i na okresky a dálnice, kde lze bez problémů pelášit 130 km/h a jediným nedostatkem je zvýšený aerodynamický svist. Zoe mezigeneračně hodně zapracovalo na izolaci. Vytlumilo podlahu, všechny dveře, motorovou přepážku a použito je rovněž moderní akustické čelní sklo. To se pak není co divit! HODNOCENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ Renault Zoe Smart forfour Ovladatelnost 8 8 Komfort odpružení 9 7 Odhlučnění podvozku 8 7 Řízení 8 8 Řazení Brzdy 8 8 Průměr 6,83 6,33

