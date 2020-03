Renault Zoe vs. Škoda Citigoe iV – Za víc peněz mnohem víc auta

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Úvod, pořizovací náklady

Nejednoho člověka by mohlo překvapit, že Renault Zoe a Škoda Citigo jsou součástí automobilového trhu zhruba stejně dlouho, přesto lze tyto elektromobily chápat jako novinky. Citigo se prodává již od roku 2011, až do loňského roku však výhradně se spalovacími motory. Elektromotor nahradil konvenční pohon až loni a navzdory původním plánům jde o první sériový elektromobil Škodovky na trhu.

To Zoe sjíždělo z výrobních linek coby elektromobil od začátku. A kdo je bateriovými vozy aspoň trochu políbený, ten jej může sledovat od roku 2012. Hlavně doma ve Francii šlo o mimořádný úspěch, vždyť některé roky se jej tam prodávalo více než všech ostatních elektroaut dohromady. V letech 2015 a 2016 šlo dokonce o nejúspěšnější elektrický vůz v Evropě. Češi si ale na francouzského prcka museli počkat až do roku 2018, Renault totiž vyčkával, jak se u nás vyvine situace kolem dotačních programů. Nedočkal se, a tak se do prodejů pustil na vlastní pěst. Zase tolik nás to mrzet nemusí. Vždyť původní Zoe mělo malý akumulátor s kapacitou 22 kWh a dojezdem okolo stovky kilometrů. S novou generací ZE50 už je to docela jiná písnička, ale o tom později…

Už jsem to naťuknul v řadě předchozích testů. Kdyby existovala šablona absolutně nevhodného člověka pro provoz malého elektromobilu, byl bych to já. Každodenní dálniční trasy, minimum času ve městě, denní nájezd přes 200 kilometrů a omezené možnosti dobíjení. To není zrovna ideální vizitka, že? Přesto elektroauta v testech fasuju a přiznám se, že dobrovolně. Získalo si mě hlavně poznávání nové techniky, experimentování s dojezdem a vše, co k životu elektromobilisty patří. Ale pozor! Neplést s fanatiky, kteří by „spalováky“ házeli ze skály a elektřina je pro ně jediná zářná budoucnost. Sem určitě nepatřím. A osobně si myslím, že bez té násilné tlačenky kolem by se elektrovozům na automobilovém trhu nadechovalo k životu mnohem, mnohem lépe.

Cena (ne)rozhoduje?

Pokud chcete elektromobil a klíčovým faktorem je pro vás cena, rovnou přestaňte číst a sedněte na autobus do nejbližšího dealerství Škodovky. Citigoe iV je totiž dnes nejdostupnějším elektromobilem na českém trhu. Teď mě můžete napomenout, že to není pravda. Vždyť boleslavský prcek stojí 479.900 Kč, zatímco sourozenecký e-Up!, ze kterého škodovka technicky vychází, přijde na 449.900 Kč. Vy dnes ale můžete využít tzv. Ekobonus, jenž znamená finanční zvýhodnění až 30.000 Kč. Rázem se tedy dostanete na cenovku shodnou s Volkswagenem. Druhou možností tohoto bonusu je wallbox včetně instalace zdarma. Protože je finální výběr na zákazníkovi, kalkulujeme v našich počtech se standardní cenou.

Také Renault Zoe láká na atraktivní akční nabídku, navíc se prodává ve dvou výkonnostních variantách. Ta slabší (R110) má výkon 80 kW, silnější testovaná (R135) pak rovných 100 kW, což je jeden ze dvou hlavních rozdílů. Tím druhým je fakt, že silnější provedení se pojí až s vyšším výbavovým stupněm. Zatímco R110 tedy pořídíte v provedení Life za akční cenu 695.000 Kč (standardně 835.000 Kč), R135 přijde na minimálně 760.000 Kč (bez zvýhodnění 900.000 Kč). Sleva od Francouzů je hodně lákavá a fakticky dělá ze Zoe jeden z nejdostupnějších elektromobilů na trhu.

Pořizovací náklady Renault Zoe Škoda Citigoe iV Základní cena Motor R135/100 kW Citigoe iV/61 kW Stupeň výbavy/cena [Kč] Zen/760.000 Style/479.900 Standardní výbava a příplatky Airbagy 4 4 Rychlonabíjení DC 25.000 S Automatická klimatizace 6000 S Kola 16" z lehkých slitin 16" z lehkých slitin Digitální přístrojový štít S - Kožený multifunkční volant S S Mlhovky S S Multimediální systém 7" - Navigace 7500 (paket Navigace) - Zadní parkovací senzory 5000 S Metalický lak 12.500 10.900 Denní svícení LED S S Tempomat S S Vyhřívání volantu 9000/paket Winter - Vyhřívání sedadel vpředu 9000/paket Winter S Servis Přední nárazník (sada) [Kč] 8481 7936 Přední světlomet [Kč] 5255 5158 Čelní sklo [Kč] 3758 4291 Přední brzdové destičky [Kč] 1397 1699 Přední brzdové kotouče (sada 2 ks) [Kč] 3298 1681 Pylový filtr [Kč] 338 396 Startovací baterie 12V 2058 2100 Trakční baterie 405.631 - Záruky Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2/3/12 2/3/12 Prodloužená záruka S (5 let/100.000 km) 2000 (5 let/100.000 km)

Když srovnáme cenovky základních variant, dostáváme se na rozdíl citelných 245.100 Kč ve prospěch Citiga. To věru není málo, existují tu však tři racionální důvody. Tím prvním je rozměrová odlišnost. Zatímco Citigo je regulérním miniautem, Zoe už fušuje do segmentu Clia, Fabie a spol.. Je rovněž výkonnější a díky větším akumulátorům nabízí delší dojezd na jedno nabití. A poslední fakt vypíchnul na jedné z tiskovek sám ředitel českého Renaultu Zdeněk Grunt, který připomněl, že Škodovka každé jedno elektrické Citigo prodává pod cenou a na každém prodělává 200.000 Kč. Zatímco poslední argument vás coby koncového zákazníka možná nemusí zajímat, první dva by určitě měly.

Čekali jste, že se rozdíl v cenách promítne i ve výbavě? Kdepak, tady Škodovka rozehrála s Renaultem vyrovnanou partii. Oba vozy obouvají ve standardu šestnáctipalcová kola z lehkých slitin, mají kožený multifunkční volant, mlhovky, LED denní svícení či tempomat. Citigo klopýtne jen v případě konektivity. Zůstává analogové, multimediální systém byste tu hledali marně, natožpak nějaký digitální přístrojový štít. Zoe umí obojí ve standardu, za příplatek 7500 Kč je systém vybaven ještě vestavěnou navigací. Citigo to zachraňuje alespoň povedenou mobilní aplikací, díky které máte přehled o stavu baterie, dojezdu a auto můžete na dálku nechat třeba vytopit. Pro telefon je tu navíc připraven stojánek se schovaným USB konektorem, vejdou se do něj telefony různých velikostí. Renaultu podobná chytrá „apka“ zatím chybí, podle informací magazínu RNews.cz ji však máme očekávat v horizontu několika příštích týdnů.

A potom tu máme prvky, které Škodovka v jediném výbavovém stupni Style dostává standardně, zatímco v případě Zoe ve výbavě Zen byste si za ně museli připlácet. Jmenovitě jde o rychlonabíjení DC, které Francouzi nabízejí pro obě výkonnostní verze za příplatek 25.000 Kč. Dále tu máme automatickou klimatizaci (6000 Kč), parkovací senzory (5000 Kč), či vyhřívané sedačky vpředu (9000 Kč za paket Winter vč. vyhřívaného volantu, ten Citigo neumí). Za solidní výbavu miniauta dostává Škodovka dva bodíky k dobru.

Servisní díly zásadní rozdíly nepřinášejí. Tu hraje pár stovek ve prospěch Renaultu (přední nárazník), jinde zase boduje Škodovka (čelní sklo). Francouzi se neostýchají zveřejnit cenu akumulátoru, která v tomto případě činí 405.631 Kč. Škodováci si ji nechávají pro sebe, upozorňují ale na fakt, že v případě snížené kapacity se mění jen jednotlivé moduly, ne celý akumulátor. To ovšem platí i u konkurenta.

Standardní záruky dva roky na celé auto, tři roky na lak a 12 let na neproreznutí karoserie jsou shodné. Příplatek 2000 Kč za prodlouženou záruku 5 let/100.000 km u Škodovky je při celkové ceně auta spíše symbolický, srovnání tedy končí bodovou plichtou.