Renaulty Austral a Espace poznají řidiče a nastaví kabinu dle jeho přání. Zadarmo to nebude
Renault přináší do modelů Austral a Espace systém rozpoznávání řidiče. Technologie známá z prémiového segmentu umožňuje automaticky přizpůsobit nastavení sedadel, rádia i infotainmentu podle konkrétního uživatele.
Jaké by to bylo, kdybyste u auta, které používá celá rodina, nemuseli přepínat nastavení komfortních prvků, rádia a sedadel. Dnes už je běžné, že tato nastavení lze uložit do personalizovaných profilů, ale stejně se nevyhnete jejich manuálnímu zvolení. U vozů prémiového segmentu existuje možnost tato nastavení spárovat s fyzickým nebo digitálním klíčkem. Nyní podobné řešení přináší Renault do modelů Austral a Espace.
Právě do těchto modelů automobilka zavedla systém rozpoznávání řidiče. V případě australu už tento prvek najdeme v ceníku jako součást paketu Comfort pro výbavu Techno za 12.000 Kč. Ten zahrnuje také elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v šesti směrech (spolujezdcovo manuálně), s bederní opěrkou a masážní funkcí a také bezklíčkový přístup do vozu. Podmínkou je zvolit i paket Family za 20.000 Kč, který přidává zadní posuvnou lavici, elektrické ovládání pátých dveří, schránku na brýle a zrcátko pro kontrolu dětí na zadních sedadlech.
U modelu Espace stojí paket Comfort 22.000 Kč u výbavy Techno a 28.000 Kč v případě linie Esprit Alpine. Složení je také jiné. V prvním případě je oproti australu rozšířené ještě o vyhřívání volantu, čelního skla a předních sedadel. Ve druhém se přidává elektrické nastavení sedadla spolujezdce.
K využívání nové funkce je nutné si vytvořit profil v palubním infotainmentu, jehož součástí je i autorizace pomocí „Face ID“. Veškeré informace zůstávají v palubním systému auta a nejsou odesílány třetím stranám. Pak už jen stačí nastavit vůz dle svého gusta a vše uložit. Po nástupu auto řidiče automaticky identifikuje a upraví seznam rádiových stanic, uspořádání domovské stránky infotainmentu, seznam aplikací Google a polohu sedadla včetně zpětných zrcátek.
Automobilka poznamenává, že v Renaultu Espace se identifikace řidiče spustí při nastartování a v případě australu už při otevření dveří. Renault je jednou z prvních značek mimo prémiový segment, která takový systém nabízí.
Zdroj: Renault I Video: Renault