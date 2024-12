Renesance DS začíná. Elektro-fastback No 8 má ujet až 750 km na nabití

Francouzská automobilka DS už před časem ohlásila přepracování své nabídky ve snaze zachránit se před skonem, před nímž varoval bývalý ředitel Stellantisu Carlos Tavares. „Nemůžeme si dovolit mít značky, které nevydělávají. Pokud nevydělávají, zavřeme je,“ citovala ho v létě agentura Reuters. DS k nim patří; v roce 2024 dosud zaznamenávalo čtvrtinový pokles na 35 tisíc prodaných aut v Evropě.

Zvrátit to má posun značky do vyšších pater prémiového trhu a součástí je nejnovější model, označený prostě No 8. Signalizuje zásadní obrat ve firemní strategii designu, vývoje i marketingu aut této značky. Týká se to třeba i pojmenování – název „No 8“ je inspirován francouzskou módní značkou Chanel.

DS No 8 • DS Automobiles

Vůz vychází z konceptu Aero Sport Lounge z roku 2020 a je křížencem SUV a liftbacku. Designéři tentokrát přistoupili k vývoji vozu obráceně – začali aerodynamikou a tomu přizpůsobili vzhled. Výsledkem je mimořádně nízký součinitel odporu vzduchu 0,24. Právě aerodynamická efektivita na vrcholu své třídy byla cílem vývoje a toho se téměř povedlo dosáhnout – etalon Tesla Model Y má koeficient 0,23.

„V minulosti jsme navrhli hezký design a pak hledali cesty, jak ho učinit efektivním, ale zde to bylo jinak – začali jsme aerodynamikou,“ říká Thierry Métroz, šéfdesignér značky. „Od začátku, při skicování, jsme probírali s lidmi z aerodynamiky – ‚Když dáme tuhle hranu sem, je to lepší pro aerodynamiku, nepotřebujete mít tohle,‘ – a opravdu jsme navrhli vůz i specifikaci podle aerodynamiky,“ vysvětluje.

Proto je střecha o 6 cm níž než v případě Peugeotu 3008, s nímž No 8 sdílí platformu. I proto má podle výrobce No 8 zvládnout o 50 km dojezdu víc než Peugeot e-3008 Long Range – 750 km – se stejnou baterií o 97,2 kWh využitelné kapacity.

DS N°8 | DS

Zvláštností exteriéru je také design lamp, který na obou koncích auta sahá hluboko dolů a dostal název DS Lightblade. I tyto prvky vpředu optimalizují obtékání karoserie vzduchem a šetří 2 dm2 čelní plochy. Vpředu si navíc všimněte svítícího loga a „kníru“ v masce, díky němuž má být vůz rozpoznatelný už na vzdálenost 100 metrů. Vzadu zase po vzoru řady jiných značek logo nahrazuje nápis, a pořádně dlouhý – stojí tu celý název značky, tedy „DS Automobiles“.

Udržitelnost i v kabině

Snaha o co nejlepší efektivitu, manifestovanou co nejdelším dojezdem na jedno nabití, je vidět i v interiéru. Například ve formě výdechů na zátylek, které jsou běžně doménou kabrioletů. Má to totiž být efektivnější způsob zahřívání těla cestujících ve srovnání s běžným topením, a navíc spotřebovává až o desetinu méně energie.

Standardně taky budou ve výbavě vyhřívané sedačky, protože i ty jsou v zimě efektivnější než běžné topení, které musí ohřát celý interiér. Zda bude vyhřívání, stejně jako výdechy na krk, jen v předních sedačkách, zatím není jasné.

DS N°8 | DS

Celá kabina je však zásadní změnou oproti dosavadnímu designu vozů DS. Pozornost přitahuje nejen čtyřramenný volant s rameny v motivu písmene X, který působí, jako by vypadl z nějakého konceptu. Palubní desce dominuje 16“ centrální displej, který slouží k ovládání úplně všeho včetně teploty ve voze a podporuje hlasové ovládání. Součástí palubního systému je i druhý displej coby přístrojový štít a k mání bude také audiosystém Focal Electra 3D se 14 reproduktory.

Jediným fyzickým ovladačem, alespoň se zdá, je volič převodovky na středovém tunelu; i on však má vedle sebe patrně dotykové plošky ke změně hlasitosti či jízdního režimu. Ovladače na volantu rovněž vypadají dotykově, ale doufáme, že půjde o tlačítka; přeci jen, na volantu je dotykové ovládání dost nepraktické.

Interiér nabídne také ojedinělé prvky, jako např. prostor pro smartphone čalouněný alcantarou nebo kromě schránky v loketní opěrce ještě malý prostor pro drobnosti pod opěrkou zápěstí hned za voličem převodovky. Zajímavostí také je, že se materiál čalounění volantu mění v závislosti na zvolené výbavě.

DS N°8 | DS

Alcantara v interiéru je tvořená ze 68 % z recyklovaných materiálů a tvoří jednu z možností čalounění kabiny bez použití materiálů živočišného původu, pojmenovanou podle barvy modré Eternal. Další dvě možnosti nabídnou látkové čalounění v barvách šedé Pearl či modré Eternal, anebo v jiném designovém provedení v černé Basalt.

Kůže Nappa, která je k mání v jednom provedení v barvě černé Basalt či hnědé Alezan, anebo ve druhém provedení v barvě zlaté Ligt, zase prochází úpravou olivovníkovými listy, což je tradiční a netoxická metoda, uvádí tisková zpráva. Recykláty jsou součástí také textilu v kabině ze 60 %, koberce ze 75 % a koberečků z 96 %, rovněž zmizel chrom ve prospěch lakovaných povrchů, broušeného hliníku a nerezové oceli.

Ve výbavě je také head-up displej, infračervené noční vidění, kamerové vnitřní zpětné zrcátko, 360° kamerový systém či světlomety s technologií LED Matrix, nazvané DS Pixelvision s dosvitem až 400 metrů a schopností adaptovat se na jízdní situaci. Navíc k tomu mají statické přisvěcování do zatáček.

Pouze elektřina, alespoň prozatím

DS uvádí, že No 8 bude nabízen výhradně v elektrickém provedení, ovšem tak to mělo být u řady aut stojících na platformách STLA a nakonec jich zatím drtivá většina nabídne i spalovací motor, byť třeba tříválec. Elektřina však hraje prim a právě tak se novinka představuje, a to hned ve třech provedeních s pohonem předních nebo všech kol.

DS No 8 – Základní technická data FWD FWD Long Range AWD Long Range Nejvyšší výkon/toč. moment 194 kW (264 k)/343 Nm 209 kW (284 k)/343 Nm 279 kW (380 k)/509 Nm Využitelná kapacita baterie, napětí 74 kWh, 400 V 97,2 kWh, 400 V Dojezd (WLTP) 572 km 750 km 686 km (předběžný údaj) Spotřeba (WLTP) 12,9 kWh/100 km 14,2 kWh/100 km Zrychlení 0-100 km/h 7,7 s 7,8 s 5,4 s Nejvyšší rychlost 190 km/h Nabíjení AC - 11 kW, 6 h 10 min Nabíjení DC - 200 kW, 27 min Pohotovostní hmotnost 2.132 kg 2.180 kg 2.289 kg Nejvyšší hmotnost přívěsu 1.260 kg 1.200 kg 1.400 kg

Samozřejmostí je hromada jízdních asistentů včetně poloautonomního řízení s částečně samočinnou změnou jízdního pruhu v rychlostech 70–140 km/h či prediktivního adaptivního tempomatu. Kromě toho tu jsou systémy v Evropě povinné, z nichž např. hlídač čar na silnici je aktivní v rychlostech 70–180 km/h; vypíná se skrz centrální displej.

No 8 nabídne ve standardu také aktivní odpružení skenující silnici před vozem. Systém dokáže ovládat odpružení pro každé kolo zvlášť a na každém tlumiči zvlášť také odskok a kompresi. Cílem je co nejkomfortnější jízda i skvělá ovladatelnost.

Přesné ceny samozřejmě zatím nejsou na světě, ale měly by být v rozsahu 60–75 tisíc eur (1,5-1,9 milionu korun). Vůz má být na silnicích někdy v druhé polovině příštího roku.