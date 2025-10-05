Restomod Lotus Esprit má tovární osmiválec a karbonovou karoserii. A stojí hrozný balík
Legendární esprit dostává druhý život – karbonová karoserie, výkonnější motor a moderní interiér přetvářejí klasiku v soudobý sportovní vůz pro sběratele.
S postupnou unifikací nových automobilů roste ve vyšších cenových sférách poptávka po individuálně upravených vozech, ať už nových, nebo historických – v rámci kompletních přestaveb, takzvaných restomodů. Jejich oblibu posílil průnik elektromobility, protože tento pohon je pro menší dílny snadněji dostupný a integrovatelný do šasi a představuje rozumnou cestu pro razantní navýšení výkonu.
Na straně druhé stále existuje značné publikum, které preferuje zvuk a mechanický projev spalovacích motorů. Na trhu můžeme potkat různě upravené muscle cary, land rovery, porsche, mercedesy a nyní také lotusy.
Právě Lotus Esprit si totiž pro svůj projekt vybrala britská dílna Encor Design. Jedná se o mladou společnost tvořenou zkušeným týmem, jehož členové dříve pracovali pro Lotus, Aston Martin, Koenigsegg i Porsche. Například Simon Lane, jeden ze zakladatelů, dělal pro zakázkové studio Q u Aston Martinu a v divizi Lotus Advanced Performance. Jeho kolega Daniel Durrant byl dokonce hlavním designérem modelu Emira. O lotusech toho tedy ví hodně.
K projektu tým přistupuje s pokorou k tradici, ale zároveň první sérii espritu posouvá na moderní úroveň díky výkonnějšímu motoru, sofistikované karoserii i střídmé digitalizaci.
Encor Series 1 je postavený na základu pozdějšího Espritu V8, který byl zvolen právě pro svůj turbodmychadly přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 3,5 litru s výkonem 260 kW a točivým momentem 400 Nm. Spolu s ním prošel revizí také podvozek.
Lotus je také symbolem lehkosti. V Encor Design na modernější šasi navrhli zcela novou karoserii designově inspirovanou první sérií. Je kompletně vyrobená z karbonového vlákna a obsahuje řadu aerodynamických vylepšení navrhovaných v CAD, aby se vůz příjemněji řídil. Díky moderním technologiím má ve srovnání s předchůdcem ze druhé poloviny sedmdesátých let přesnější slícování. Zároveň nelze přehlédnout přední světla v podobě LED proužků místo tradičních mrkaček.
Moderní podoba interiéru je daná zejména prémiovými materiály, jako kůže, Alcantara a hliníkové dekory. Najdeme zde i údajně decentní integraci multimediálního zařízení se zrcadlením chytrých telefonů, které pravděpodobně bude sloužit i jako zobrazovací médium pro kamerový systém. Ve voze je také vylepšená klimatizace.
Cílem je postavit dokonale moderní interpretaci Lotusu Esprit první série, která bude co nejpříjemnější pro běžné užívání, ačkoliv při plánované ceně přesahující 12.000.000 korun ji majitelé možná vytáhnou jen při zvláštních příležitostech. Novinka má naplánovanou premiéru na listopad tohoto roku.
