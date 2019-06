Řídili jsme Audi S4 Avant B6. I dnes je to úžasný sleeper

Za cenu nového malého a slabého hatchbacku si můžete koupit nenápadné kombi, které mnohým vytře zrak. Otázka ale zní, zda byste to měli udělat.

Audi to ve střední třídě původně táhlo s číselnými modely 80 a 90, v devadesátých letech se z nich zrodila A4, její sportovnější varianta se pak stala modelem S4. Dnešní článek je věnován generaci B6, která se poprvé objevila v roce 2001 a na trhu vydržela do roku 2006. Na výběr byly tři karosářské varianty – čtyřdveřový sedan a později pětidveřové kombi Avant a dvoudveřový kabriolet.

Povedené umírněné tvary jsou pro Audi typické. Design měl na starost Peter Schreyer, inspirací mu prý byl styl Bauhaus, který inspiroval také větší sedan A6 C5. Kombi Avant následně dotvořil Luc Donckerwolke a prodávalo se od září 2001. Až od roku 2003 se do nabídky dostal model S4.

Nenápadný

I ten je ale pořád hodně nenápadný. Vlastně na první pohled nic nenaznačuje, s jakou bestií mám dnes rande. Jistě, má o něco větší kola (osmnáctky v rozměru 235/40), ale v dnešní době nevypadají ráfky Avus nijak nepatřičně. Chybí tu nějaké křídlo a ani otvory v nárazníku nejsou nijak obří, jen vzadu jsou dvě koncovky výfuku. Takhle si představuju sleeper. Díky černé metalíze působí auto trochu mafiánsky, ale na parkovišti jej snadno přehlédnete.

Kvalitou zpracování a výbavou Audi jasně ukazuje, proč je prémiovou značkou. Majitelé modelů S už neměli mít důvod připlácet si za moc prvků výbavy. Elektricky ovládaná sedadla Recaro čalouněná kombinací kůže a Alcantary jsou velmi pohodlná, mají skvělé boční vedení a při rychlé jízdě v zatáčkách podrží tělo. A pochvalu si za tvarování zaslouží i zadní lavice.

Sportovní je i tříramenný volant, líbí se mi také grafika budíků. S prostorností je to stejné jako u všech starších A4. K zadním sedadlům je dobrý přístup, ale vnitřní prostor je v druhé řadě omezený. Delší cesty se dospělým cestujícím příliš líbit nebudou.

Výbava této S4 obsahuje 6 airbagů, elektrické nastavování sedadel, dvouzónovou klimatizaci, xenonové světlomety, elektrická okna a zrcátka. Že jde o model S4, si přečtete na budíkách nebo prahových lištách. Na umístění tlačítek bych si asi chvilku zvykal, ale jinak jsem v interiéru neměl problém. Pocitově mi navíc zpoza volantu celé auto připadá menší, než ve skutečnosti je.

Zatímco základní modely si musely vystačit se čtyřválci a šestiválci, do S4 se dostal vidlicový osmiválec o objemu 4,2 litru se čtyřiceti ventily. Po turbodmychadlem přeplňovaném šestiválci o objemu 2,7 litru v předchozí generaci to byla docela změna. Osmiválec dosahuje výkonu 339 koní v 7000 otáčkách a má charakteru na rozdávání, přitom má ale celkem kompaktní rozměry a hmotnost jen 195 kg.

Ale rychlý

Nástup výkonu je plynulý a záběr je prakticky v celém spektru otáček, navíc doprovázený krásným dunivým zvukem. Pokud jsem psal, že na parkovišti černou S4 přehlédnete, jakmile nastartuje, otočíte se za jejím zvukem. Maximálních 410 Nm točivého momentu najdete ve 3500 otáčkách.

Velmi rychle zjistíte, že Audi je rychlé a brutálně silné, vyžaduje ale správný servis a pravidelný přísun benzínu s oktanovým číslem 98. Ručičku rychloměru posunuje k vyšším číslicím s takovou nenucenou samozřejmostí, že brzy získáte pocit o nemožnosti dodržovat rychlostní limity. A ne, nemyslím tím ve městě, kde se naopak osmiválec uklidní a jen se tak převaluje a občas temně zaduní, aby dal okolí najevo, že tohle není další A4 s devatenáctistovkou TDI.

Mám na mysli dálnice a hlavně okresky, kde jsou státem nastavené rychlosti s S4 dosažitelné během pár vteřin (stovka za 5,8 sekundy, za 20 sekund už jede 200 km/h). A pak už jen cítíte, jak snadno by tohle auto zvládlo jet víc. Jistě, všem vám je jasné, že je to quattro (pravé quattro, žádný Haldex) s těžkým osmiválcem vpředu, takže na limitu by mělo být neotáčivé. Jenže v devadesáti jste ještě od limitu tak daleko. Otázkou je, kde se pak dá S4 naplno využít, protože s kombíkem asi nebudete pravidelně vyrážet na okruh.

Elektronický omezovač zasáhne až ve 250 km/h, kusy bez něj dosáhly při testech až na 280 km/h. Nakonec si tedy asi nejspokojeněji připadáte na dálnici.

Jak se řídí?

Co by byl ale motor bez kvalitního podvozku. Ten v S4 je o 20 mm nižší a tužší než u běžné A4 a je možná snad až příliš tvrdý. Pokud hledáte pohodlí a měkkou jízdu na každém hrbolu, tak musíte jinam. Je jen na vás, zda vám naladění podvozku bude vyhovovat, ale za mne je to vzhledem k účelu úplně ideální.

V našem případě má S4 manuální převodovku a vyžaduje od vás nějakou tu práci. S automatem by byla asi ještě zrádnější, tady ve vracáku alespoň vím, že jsem tam narval s meziplynem dvojku a že na tom štěrku můžu čekat malé prohrábnutí. Jenže quattro se okamžitě chytá, zatahá za volant a zase jedu v čisté stopě a zatáčka rychle mizí ve zpětném zrcátku. Celou dobu se mi zdá, že by s tímhle autem dokázala jet rychle i opice – i díky silným brzdám.

O to krušnější by ale mohl být střet s realitou, až byste se přehoupli přes limit možností auta a přestali jej ovládat. V tu chvíli byste museli jet neskutečně praštěně. Je ale pravda, že na čistém povrchu může být Audi neotáčivé. Ostatně o modelech s pohonem quattro se to traduje odjakživa a těžký osmiválec před přední nápravou k tomu vybízí. Vyvážení se zlepšilo až u generace B7. Pořád je ale díky strmějšímu řízení tahle B6 čitelná a já si za jejím volantem brzo dovoluji víc, než bych asi měl.

Takže co, už víte, zda byste do S4 šli? Jistě, ten motor by mohl sílu a charakter rozdávat, ale nikdy to nebude takové svezení, jako s BMW M3. Audi není sportovní v pravém slova smyslu, ale rychlé je.

Hlavně ale je mnohem nenápadnější a lépe se s ním žije při celoročním provozu. Ovšem provozní náklady nejsou malé. Abych byl přesný, ve srovnání s naftovou A4 1.9 TDI jsou přímo astronomické - 12 litrů na sto v klidnějším a 16 v ostrém tempu, nádrž je jen na 66 litrů.

Jistě, Audi S4 není pro každého, ale neříkejte mi, že vás alespoň na chvíli při čtení nelákalo koupit si domů kombík s pohonem všech kol a pořádně silným osmiválcem. Budete na to potřebovat něco mezi 160 až 250 tisíci korun, to záleží na stavu. Popravdě bych čekal vyšší sumu…