Řídili jsme novou elektrickou scanii. Moc daleko nedojede, ale je to pohádka

Nabídku BEV těžkých vozidel Scania právě v tomto okamžiku rozšiřuje o noviny v podobě silničních tahačů 4x2 pro dálkovou dopravu a sólo vozidel 6x2 či 6x2ˇ4. Veřejnosti se představuje řada e-vozidel Scania 40. Nová řešení hnacího traktu, nové baterie, holistický přístup k celkové koncepci vozu bazírující na modulárním konstrukčním systému Scania a mnoho dalšího, včetně zcela nového prezentačního vnějšího laku – k tomu se ještě na závěr vrátím.

Různé přístupy

Existuje několik přístupů finálních výrobců těžkých nákladních vozidel k jejich tzv. elektrifikaci. Zatímco například Volvo si vybralo elektrifikaci stávajících ICE modelů prakticky tím, že vyměnilo spalovací motor za motor elektrický a přidalo baterie (v další generaci slibuje jiný přístup), Mercedes staví svá těžká nákladní BEV vozidla od základu jako elektrická, tedy s ohledem na specifika elektrického pohonu. Důsledně využívá zcela nových konstrukcí tzv. elektrických náprav, tedy kombinací nápravy a většinou dvoustupňové převodovky.

Oba dva přístupy mají samozřejmě svá pro i proti. Scania však v tomto okamžiku povýšila druhý popsaný přístup ke konstrukci svých těžkých BEV ještě o příčku. Vše je podřízeno typickému provozu vozidel. Dokonce i chemické a konstrukční složení bateriových sad. Mimochodem články bere Scania od švédského výrobce Nortwolt, který se chlubí, že je v tomto ohledu nejzelenější.

Megastruktura v praxi

Trakční baterie, resp. bateriové sady jsou na tahači 4x2 čtyři, dvě menší po cca 100 kWh a dvě větší s kapacitou cca 200 kWh. Jde o NMC baterie s chemikáliemi nejlépe vyhovujícími dálkovému provozu. Tedy takovému využití, že je z nich dlouhodobě odebírán výkon, aby se po maximálním využití poměrně rychle zase dobily. Jistým problémem je chlazení a právě k tomuto účelu slouží chladicí fólie, kterými jsou v bateriových sadách proloženy jednotlivé vrstvy článků.

Samotná instalace bateriových sad s hmotností cca 600 kg (100 kWh) a 1200 kg (200 kWh) je promyšlená do každého detailu. Sady jsou umístěny v prodlouženém rozvoru tahače (4150 mm) tak, aby nezatěžovaly podélné nosníky rámu. Jsou uchyceny na prodloužené příčníky. U Scanie tomuto řešení říkají Megastruktura. Bateriové sady jsou navíc uloženy přes gumová lůžka, to proto, aby se ještě více odstínily jakékoliv vibrace. Takovéto uložení jednak optimalizuje využití prostoru (do budoucna by bylo možné uvažovat o dalších bateriích uložených uvnitř rámu) a jedna poskytuje excelentní výsledky při crash testech. Na tomto místě je třeba také zmínit velmi střízlivou hodnotu dojezdu na jedno nabití – cca 350 km dle vnějších a topografických podmínek.

Bateriové sady mají životnost 1,5 milionů kilometrů ujetých během 10 let. Jak sdělil Magnus Macaldener, senior vice president, šéf vývoje elektrických řešení společnosti Scania: „Nejsem ten typ, který by v rámci dosažení cílů Green Deal lhal. Nevěřím konkurenci, která mluví o dojezdu 500 km a přitom disponuje kapacitou baterií na úrovni 620 kWh. K takovému dojezdu budeme všichni potřeboval instalovanou kapacitu minimálně 700 kWh, ale nejspíše ještě vyšší.“

CCS i MCS

Co se týká možnosti dobíjení, je nová Scania vybavena CCS Type 2 portem pro výkon 375 kW. To by mělo stačit při hodinovém nabíjení na dojezd 280 km. Celá elektroarchitektura je připravena na dobíjení MCS – v první fázi 750 kW. Maximalizaci efektivity provozu vozidla je podřízen také tepelný management. Více než kdy a kde jinde jde o BEV ne jen o prosté chlazení, ale především o sběr tepla tam, kde vzniká, a jeho upotřebení tak, kde je nutné. Tepelný management pracuje s tepelným čerpadlem, které je schopno posbírat tepelnou energii z elektromotoru, baterií, dalších zařízení a ze zbytkového chladícího vzduchu. Teplo pak lze využít například pro vytápění kabiny.

Co se týká samotného pohonu vozu, jde o tzv. hybridní šestistupňovou převodovku se třemi elektromotory. Systém EM 450 C3-6 je schopen trvalého výkonu 450 kW a je složen s dlouhodobě prověřených komponent. K dispozici je několik typů mechanických a elektrických PTO. Podle managementu a konstrukčního týmu Scania jde o jednoznačně nejlepší vozidlo všech dob, které v Södertäjle zkonstruovali a vyrobili.

První dojmy

A jak se s ním jezdí? Vlastně neuvěřitelně! Šest převodových stupňů jejich řazení je ovládáno elektromotory je velmi zajímavá volba. Jejich řazení je z hlediska řidiče či pozorovatele z vnějšku NE TÉMĚŘ nepostřehnutelné, ale doslova a do písmene opravdu NEPOSTŘEHNUTELNÉ. Nejsem hluchý a ani hudební ignorant, ale za celou jízdu jsem nebyl schopen říci, kdy to pode mnou řadí. Zrovna tak impresivní je klid v kabině resp. nízká míra hlučnosti a extrémně nízká míra vibrací. Připočtu-li k tomu systém rekuperace pracující s pěti stupni, pak prakticky nemusím při plynulé jízdě použít provozní brzdy. Otázka je akcelerace, či lépe opakování akcelerace – kolikrát za sebou bude tahač schopen a ochoten maximálního zrychlení – ale to je otázka delší jízdy.

Kdybych chtěl být sarkastický, řeknu, že jízda s novou BEV Scanií je jedna báseň, zkrátka pohádka, to co mě vadí a zatím zcela bytostně je krátký dojezd a hlavně nabíjení! Ale protože sarkastický nejsem, dovolím si na závěr jedno marketingové „pošťouchnutí“. Scania uvádí svoji novinku v nové barvě vnějšího laku – Baby Blue. Copak o to, barva je to zajímavá – promodralá. Ale schválně, co asi každá dobrá matka udělá, když vidí, že její dítě je promodralé - „Baby Blue“ - určitě okamžitě zavolá záchranku, protože to může být začátek konce. Je to jen švanda, ale napadlo to mě, napadne to i jiné. Je to marketingová komplikace nebo naopak výhoda, že tu barvu každý zapamatuje?

Autor: Milan Olšanský