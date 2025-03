Řízení po drátech stále vyvolává otázky. Opravdu nemusí mít mechanickou zálohu?

Elektrické SUV Lexus RZ nabízí od začátku dvě varianty řízení. Konvenční s elektromechanickým posilovačem, které však mohlo být na přání nahrazeno inovativním elektroimpulzním systémem steer-by-wire. S ním se pojí také úplně jiný volant, svým tvarem připomínající řídidlo (lidově berany) malého letadla nebo ovladač (volant) kontroléru elektrické lokomotivy.

Dosud však nebylo RZ s tímhle řízením k dispozici na evropském trhu. Nyní prošlo modernizací, s níž přichází varianta s elektroimpulzním řízení také na starý kontinent. Podrobnosti o systému ale zatím známy nejsou. Řízení steer-by-wire teoreticky dovoluje nekonečné množství jeho převodu. Této vlastnosti konstruktéři Lexusu plně využili. Řízení má nejmenší převod a tedy je nejstrmější za klidu a při parkovacích rychlostech. V daném režimu činí počet otáček „volantu“ mezi plnými rejdy přibližně 0,55, tedy něco málo přes polovinu jedná otáčky.

Při přechodu z jedné krajní polohy do druhé tak nemusíte přehmatávat, což by vzhledem ke specifickému tvaru volantu ani dost dobře nešlo. Úhlově tomu odpovídá přibližně 200 stupňů od dorazu k dorazu. Jak se rychlost jízdy zvyšuje, převod řízení se zvětšuje, a tedy jeho strmost klesá, což vede k rostoucímu počtu „otáček“ volantu potřebných mezi plnými rejdy. Tím se podporuje jízdní stabilita, kdy auto při zatáčení nepůsobí nervózně a zároveň i jeho stabilita v přímém směru (například na dálnici) je lepší, neboť takové řízení je více imunní vůči nechtěným zásahům řidiče do volantu.

Nic nového

Steer-by wire přirozeně není ničím novým. Jako první jej v Evropě uvedlo Infiniti Q50 před více než deseti lety, jež se prodávalo také na českém trhu. Využívá jej také pick-up Tesla Cybertruck, který ale v západní Evropě včetně Česka nemá homologaci. Naproti tomu futuristická čínská dodávka Farizon SuperVAN je od začátku letošního roku v prodeji i u nás. A ano, i ta využívá řízení „po drátě“.

U zmíněného Infiniti mělo řízení mechanickou zálohu v podobě volantové tyče. Ta však byla dvoudílná, přičemž horní díl (od volantu) a spodní (od řízení) oddělovala třecí spojka, za normálních okolností v rozpojeném stavu. Pokud by elektrické řízení selhalo, došlo k přerušení napájení cívky třecí spojky děleného hřídele volantu, čímž se obě jeho části spojily zmíněnou třecí spojkou za pomoci pružin.

U zmíněné Tesly, Farizonu stejně jako u Lexusu RZ ale již mechanická záloha být nemusí. Její vypuštění je dovoleno evropským předpisem EHK 79, konkrétně přílohou 04 s platností od roku 2022. Zajímavé je, že předpis příliš nespecifikuje, jak má být řízení SbW (steer-by-wire) koncipováno a tudíž „vše“ nechává na samotném výrobci vozidla. Jde zejména o potřebné zálohování, řešené zpravidla dvěma nezávislými elektromotory na tyči řízení, které má tudíž dva hřebeny. Umělý odpor ve volantu je dosažen dalším elektromotorem situovaným pod volantem, přičemž míra odporu při zatáčení se odvíjí od úhlového rozdílu natočení rotoru elektromotoru na volantu a na řízení.

Elektroimpulzní řízení vzniklo primárně jako jeden z nástrojů autonomní jízdy. Jeho předností je ale mnohem více. Od menšího počtu součástek, přes prostorovou úsporu až po teoreticky lepší bezpečnost. Volant na hřídeli je totiž tím, co při čelním nárazu řidiče ohrožuje vůbec nejvíce, jakkoliv airbag tohle velmi zmírňuje. V době pravěku bezpečnostních předpisů na přelomu 60. a 70. let se v podstatě při nárazové zkoušce neměřilo nic jiného než průnik řízení (volantu) do kabiny. V případě užitkových vozů (Farizon SuperVAN) také usnadní případnou modularitu karoserie (nástavby) na daném podvozku. Teoreticky při použití jiné karoserie na stejném šasi stačí zapojit příslušnou elektroinstalaci.

K řízení steer-by-wire modernizovaného Lexusu RZ se vrátíme, až bude k dispozici více informací. To předpokládáme v létě tohoto roku.