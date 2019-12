Rok s nenáviděnými zónami: Jak funguje modrý stroj na peníze

Potvrzuje se, že systém placeného stání, jenž má ochránit obyvatele před nedostatkem odstavných míst, je jen „hákem“ na peníze řidičů.

Vzývané zlepšení parkování se nekoná, místa pro parkování by bylo zejména v klidových zónách dále od páteřní MHD dost i bez placených zón, mnohá jsou nevyužitá. Praskají ve švech jen v okolí úřadů, bank či pošty. Nebo hospod v době oběda.

Spíše než zlepšení dopravní situace znamenají pravý opak – snížení rychlosti na 30 km/h z padesátky, jež dává smysl snad jen u škol v době vyučování, rozhodně nižší emise nepřineslo. Mnohde nelogickou přednost zprava povinnou v zónách dodržuje jen málokdo. Nevidíme to sami. Jedinou chabou náplastí je snad jen skutečnost, že další bobtnání zón „osmička“ podle mluvčího úřadu Martina Šálka zatím neplánuje.

Rok od změn

„Stále naše připomínky ignorují,“ říká motor nespokojenců v oblasti Jan Pavluv. „Už mockrát jsem třeba upozorňoval na chyby v dopravním značení či nebezpečí vzniklé přestavením přednosti na křižovatce,“ potvrzuje naše aktuální postřehy z dotčených ulic s tím, že dodnes se nic nezměnilo. Místa, jejichž dopravní řešení jsme kritizovali v předchozích článcích, jsou stejná, snad jen se vodorovné modré čáry postupně smývají – bohužel pouze částečně. „Všechno na úřadě zlehčují, vliv změn na dopravní situaci neznají, nejspíše se o něj ani nezajímají a bagatelizují jej. Ostatně ani se tam nebyli podívat,“ říká rozhořčeně Pavluv. Namísto toho, aby se alespoň nějaký zástupce dopravního odboru radnice šel na kritizované lokality konkrétně podívat, sleduje podle Pavluva vše jen přes aplikace na internetu! Nejen na nás to tak dělá dojem, že radnice snad ani nemá zájem, aby se zónám věnovali lidé, kteří dopravě rozumějí.

K čemu to všechno? Důvod je podle Pavluva i nás jasný. Jde o peníze z kapes motoristů. „Musíte si zvyknout, že za všechno budete platit,“ reagoval údajně s úsměvem na rtu na stížnosti Pavluvovi Michal Komenda, úředník zodpovědný za chod zón placeného stání. I nám je tento člověk znám, zejména svou nechutí komunikovat s médii – vše vyřizuje přes Šálka. Třeba naše výtky směrem k tomu, že úředníci městské části mají v modrých zónách vyhrazená parkoviště, vehementně odráží: „Nic takového nebylo, není a nebude.“

S vozítky se nedomluvíš

Někdo platí, jiný riskne. „Strážníci chápou, že parkování v zóně například kvůli obědu v restauraci nebo ve frontě v bance či na poště třeba zdrží, a přimhouří oko, ale monitorující automobil ne,“ přidává další postřeh Pavluv. A pokuta šest set korun není ani podle nás nijak malá. Proto se množí případy přikrývání části registračních tabulek, aby je kontrolní vozítka nemohla pořádně načíst. Když už je parkovací povolení pro podnikatele ve výši 7000 Kč za první vůz a násobně více za druhý ze strany třeba instalatéra nebo opraváře praček zaplaceno, promítá se jako náklad do konečné ceny. A zóny třeba vadí i místním hospodským, právě kvůli nim prý přicházejí o část tržeb, a tedy i radnice o díl daňových příjmů. Ale výpadek z daní asi není tak vydatný, aby jej nezastínil příjem z poplatků za parkování.

Pro řidiče nic?

Čisté příjmy městské části za parkování vozidel přinášejí do pokladny radnice milionové částky, jež navíc mají s rozšiřováním zón rostoucí výši. Jen za loňský rok podle informací z TSK a magistrátu šlo „osmičce“ zpět z prostředků vybraných za placené stání na obvodě ve výši skoro 48 milionů korun téměř 16,25 milionu korun. To je o bezmála čtyři miliony více, než za parkování vybrali v roce 2017.

Na jaké projekty peníze za parkování radnice využívá? Vlastně lépe, co dělá pro motoristy za peníze od nich vybrané, kam milionové částky míří? „Není to účelově vázané, jedná se o příjem do rozpočtu použitý dle priorit radnice, mimo jiné na lepší údržbu a větší čistotu veřejného prostranství,“ není v duchu dřívější komunikace úřadu s tiskem příliš konkrétní mluvčí Šálek. Není lepšího argumentu pro to, aby zóny byly zrušeny a byl nastolen nějaký lepší systém.

Co pomůže?

Protože ani některé městské části se zavedením zón v metropoli nesouhlasí, bylo by podle nás ideální řešit parkování najednou po celé Praze. Aby ti, kdo v ní bydlí nebo podnikají, mohli na jednu povolenku parkovat bez rizika kdekoli po celém městě. Pro ty, kdo ve městě pracují, více odstavných parkovišť P + R u páteřní MHD či podzemních garáží, a pro návštěvníky totéž hlavně v okolí nejfrekventovanějších lokalit.

Více povolenek než míst

Na 14.584 míst v zónách na Praze 8 bylo loni vydáno celkem 16.123 povolenek, to je o 1539 více, než bylo označených stání. Pro bydlící na Praze 8 vyjde povolení na 1200 Kč, pro podnikající osoby v místě na 7000 Kč.

Byznys jménem zóny

Za rok 2018 bylo za placené parkování v hlavním městě vybráno celkem 478 milionů korun. Nejvíce samozřejmě v centru metropole – na Praze 1 a 2, kam se dohromady vrátilo po odečtení nákladů správce systému a Technické správy komunikací (TSK) a příjmu magistrátu skoro 140 milionů, tedy více než třetina všech získaných prostředků.

Heslo zní: Kasírovat

Jako příklad zbytečného tahání peněz z občanů Prahy 8 vidíme případ ulic Libišské, Luhovské a Chotovické. Při loňském zřizování zón tu obyvatelé sepsali petici, v níž nesouhlas s modrými zónami vyjádřilo přes 200 lidí v této lokalitě bydlících. Dopravní odbor Prahy 8 petici smetl ze stolu, víceméně se jí vysmál, ovšem nebyl schopen ukázat analýzu, která by zavedení modrých zón odůvodňovala. Jejich instalace prý byla iniciována výzvou několika tamních obyvatel. Praha 8 si ji ovšem zjevně vzala jako důvod k zavedení zón v tomto místě a následného kasírování místních. Lokalita je přitom v podstatě uzavřený kruh, vjezd nerezidentů by se dal elegantně vyřešit třeba zákazem vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhu. Vše tak potvrzuje náš dojem, že pro zastupitele Prahy 8 jsou ze všeho nejdůležitější peníze, ne služba občanům. „Připadám si jako ovce, kterou je potřeba jednou ročně ostříhat,“ říká smutně zástupce loňského petičního výboru Jan Pavluv.

Psali jsme o zónách Prahy 8

Když nás loni na počátku prosince místní upozorňovali na to, že vytvoření modrých zón v klidových oblastech Prahy 8 je nesmysl, tušili jsme, že je to pokračování nejapného trendu pražských radnic ve stylu „řidiči, dej prachy a nečekej nic“ (psali jsme v SM 50/2018).

Letos na konci ledna jsme zmapovali dopravní změny (více v SM 5/2019), mnohé z nich nebezpečné, například úpravu přednosti v ulici Písečné nebo necitlivé řešení křižovatky ulice U Dětského domova s ulicí Pod Kynclovkou. Následně jsme se ptali na praktičnost změn. Úřad nám tehdy vzkázal přes tiskový odbor – pracovníci dopravního odboru jinak nekomunikují –, že všechno je v pořádku a dopravní změny přispívají ke zklidnění dopravní situace v oblasti.

Peníze od řidičů za parkování

Za parkovací povolenky, ale třeba i tržby z parkovacích automatů a dalších způsobů výběru poplatků za odstavení vozidla vybrala loni městská část Prahy 8 více než 47,8 milionu korun. Po odečtení nákladů Technické správy komunikací (TSK), jež zóny spravuje, si zbylých více než 32,5 milionu korun rozdělily rovným dílem magistrát a radnice Prahy 8, obě tedy vzaly po bezmála 16,3 milionu. To je skoro o čtyři miliony více než v roce 2017. Letos jen za první čtvrtletí radnice podle Šálka vybrala za povolenky přes 2,5 milionu.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.